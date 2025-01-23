Бездарно потраченный год. Карьера Немкова в PFL разочаровывает

25 января на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai состоится долгожданное возвращение известного российского бойца Вадима Немкова в поединке с американским ветераном Тимоти Джонсоном. Вывеска боя, прямо скажем, не поражает воображение.

Россиянин уже долгое время считается одним из самых топовых бойцов, выступающих пределами UFC. И тот факт, что его следующим соперником является человек, которого даже шедший к пенсии Фёдор Емельяненко прошёл легко, удручает. В принципе, именно так можно охарактеризовать всю карьеру Вадима в PFL — удручающее зрелище.

Изначально его переход в лигу вызывал смешанные чувства и очень много вопросов. Начиная с 2020 года, когда Вадим шикарно срубил Райана Бейдера и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, фанаты россиянина настаивали на том, чтобы Немков как можно скорее ворвался в UFC. Но время шло, и этого не происходило. В итоге россиянин оказался под крылом PFL, что не особо порадовало болельщиков.

Конечно, дебютный поединок Немкова в лиге против Бруно Каппелоццы впечатлил. Тогда преемник Фёдора Емельяненко победил бразильца сабмишеном во втором раунде. Но эффект от этого триумфа был кратковременный, и дальше начались проблемы.

Вскоре россиянин заявил что некомфортно себя чувствует в PFL и недоволен тем, как продвигается его карьера. «Кажется, что я некомфортно себя чувствую в PFL? Да, так и есть. Идёт Гран-при, участники проводят бои. А кто просто на контракте, но не участвует в Гран-при, сидит на скамейке запасных. Это не очень хорошо для бойцов. Надо постоянно драться: это опыт, это заработок денег. Так ты развиваешься. А когда ты сидишь и просто тренируешься, то опыт не растёт. Пока что переход из Bellator в PFL оцениваю со знаком минус».

Позже Вадим даже не исключил переход в российский промоушен АСА: «Переход в российскую лигу не считаю понижением. Если в Россию, то в ACA. Там серьёзная оппозиция в полутяжёлом и тяжёлых весах. Главное, чтобы устраивали условия и договорённости».

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

И если Немков заговорил о потенциальном продолжении карьеры в России, это говорит о многом. В частности, о том, что PFL абсолютно не устраивает преемника Фёдора в качестве площадки для построения собственной карьеры. Увы, это не придирки Вадима: работа в PFL пока действительно построена крайне странно.

Лига не способна ни предоставить Вадиму топовых ветеранов, за спиной которых есть регалии и популярность, ни дать ему поединки с раскрученными молодыми бойцами — таких там фактически нет. Организация вообще не раскручивает Немкова, хотя это по факту одна из главных её звезд. После боя с Каппелоццей о россиянине попросту забыли.

В декабре всё-таки был официально анонсирован новый поединок Вадима — завершении трилогии с Кори Андерсоном. Ситуацию россиянин охарактеризовал как «разводняк дешёвый». Лига не поставила его в известность о поединке, а само руководство попросту молчало и не отвечало на запросы со стороны Немкова. Это свидетельствует об абсолютно наплевательском отношении PFL к некоторым своим бойцам.

Вадим Немков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Можно констатировать — год карьеры Немкова был потрачен впустую. Сейчас бойцу 32 года, он на пике физических способностей — сейчас особенно обидно сидеть на месте из-за контракта со слабой лигой. У наставника Немкова великого Фёдора Емельяненко в своё время были похожие проблемы. Россиянину пора бежать из PFL прямо сейчас и заключать контракт с UFC. Хотя буквально вчера Немков заявил, что в целом PFL его устраивает.

Однако именно лига Даны Уайта — единственная, где Вадиму будут предоставлены все условия для развития карьеры. Немкову тоже есть что предложить: яркий стиль ведения боя, история преемственности с Фёдором Емельяненко и многое другое. К тому же Дана Уайт в последнее время экспериментирует с подписанием звёзд из других лиг: можно вспомнить Майкла Пейджа, Ренье де Риддера и Кайлу Харрисон. Поэтому проблем у Немкова с переходом быть не должно. Сейчас его главная задача — зрелищно победить Тимоти Джонсона и уйти из PFL, чтобы не хоронить свою карьеру и дальше.