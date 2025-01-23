Самый осторожный из Нурмагомедовых. Усман снова выбрал комфорт

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом.

Складывалось ощущение, что брат Хабиба может провести последний поединок в этой лиге, а затем перебраться в UFC. Россиянин с рекордом 18-0 (1) подзасиделся. Особенной оппозиции в PFL он не получает, на каждый бой выходит в качестве записного фаворита. Вот и теперь ирландец выглядит абсолютным андердогом. Но последние новости говорят о том, что Усман так и не решился выйти из зоны комфорта. Переход в лучшую лигу на планете пока откладывается.

Сначала информацию о новом контракте с PFL раскрыл менеджер бойца Ризван Магомедов: «Есть такой момент, что Усману не с кем драться в рамках PFL. Не хочется смотреть за спину Полу Хьюзу, но если Нурмагомедов его пройдёт… Другие бойцы дерутся в Гран-при. Я думаю, к тому времени, как закончится Гран-при, определится чемпион. Других имён я не вижу, назвать не могу. Что касается перехода, то об этом речи идти не может, потому что подписали новый контракт. В ближайшие два года Нурмагомедов продолжит биться в PFL».

Усман Нурмагомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

А позже больше подробностей раскрыл сам Усман. И, судя по всему, минимум на два года Нурмагомедов связал свою жизнь именно со старыми знакомыми: «У меня новый контракт [с PFL]. Им я пока доволен. А что будет и какие предложения он [Донн Дэвис] сделает мне через полтора-два года – тогда уже посмотрим. На данный момент меня уже всё устраивает. У меня контракт на два года. Четыре боя должно быть».

Для PFL переподписание соглашения с Усманом – огромный успех. Брат Хабиба – яркая звезда промоушена. А если смотреть только на фамилию… Она говорит сама за себя. Россиянин, как кажется, только привлёк к себе больше внимания после допинг-скандала. Теперь каждый новый поединок будет рассматриваться и под этим углом. Кроме того, в условиях борьбы с UFC промоушену было бы очень печально потерять топового легковеса. Конечно, не возникает особенных сомнений в том, что спустя какое-то время Усман обязательно переберётся в лигу Даны Уайта. Но пока борьбу выиграли в PFL. А за два года ситуация может очень сильно поменяться.

Усман Нурмагомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Если не брать во внимание спортивную составляющую, выиграл и Нурмагомедов. За ближайшие два года Усман вряд ли потеряет «нолик» в графе поражений. А всё потому, что в PFL действительно не так много топовых оппонентов для брата Хабиба. Скорее всего, он продолжит выступать по два раза в год, поколачивая проходных соперников. Будет ли в этом спортивный рост? Вряд ли. Но зато в денежном плане Усмана совершенно точно не обидят. Арабские шейхи активно заинтересовались развитием смешанных единоборств. И быстрее эту нишу удалось занять именно PFL. В UFC только начинают осваивать этот рынок. И нет сомнений, что гонорары за каждый отдельный бой для Нурмагомедова будут внушительными.

При этом Усман пошёл по пути наименьшего сопротивления. Прямо сейчас он мог ворваться в UFC и начать дорогу к титулу. И к уходу Ислама Махачева россиянин подобрался бы вплотную к своей мечте. Но Нурмагомедов принял решение пока не выходить из зоны комфорта, остаться в PFL. Скорее всего, решение принималось всей командой. В том числе своё веское слово сказал Хабиб. Возможно, роль сыграло и то, что не смог с первой попытки дотянуться до титула Умар. А теперь Усман просто не хочет повторить ошибок брата.

Так или иначе, факт остаётся фактом. Усман ещё на два года связал свою жизнь с UFC. И рассказывает, что полностью доволен предложенными условиями. А значит, в максимальном комфорте продолжит подготовку к переходу в лучшую лигу на планете.