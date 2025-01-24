«В США люди зажрались». Звезда рок-музыки — о жизни и боях на голых кулаках

25 января в Екатеринбурге пройдёт турнир по кулачным боям RCC Hard 12, в главном событии которого выступит лидер популярной группы Slaughter to Prevali Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible. Соперником звезды метал-сцены станет Мухамедхан Оспанов. В интервью «Чемпионату» Шиколай объяснил, почему решил попробовать силы в кулáчке, рассказал о моменте, после которого принял решение изменить свою жизнь, а также вспомнил о своём подпольном поединке на голых кулаках с тяжеловесом. Также Alex Terrible высказался о поп-ММА, похвалил Джейка Пола и признался, что хотел бы получить напутствие от Хабиба Нурмагомедова.

— В 2017 году была от вас фраза, что вы звезда в своём жанре, но дома о вас не знают. Сейчас ситуация сильно изменилась?

— Может, я такое сказал, да. Но сейчас знают обо мне и в России, и за рубежом. Даже когда прогуливаюсь в своём дворе или захожу в кафешки, меня узнают что в США, что тут, вообще везде. С тех пор как я сказал ту фразу, конечно, много времени прошло. Популярность моя, мне кажется, в 10 раз выросла. Мешает ли это жизни? Честно говоря, я больше интроверт, и мне не очень нравится внимание в жизни, но очень нравится внимание в интернете, потому что это мой прямой заработок. Насколько я популярен в интернете, настолько успешнее моя музыкальная карьера, настолько я медийнее. В современном мире от этого многое зависит. В жизни внимание иногда смущает, потому что не все же люди адекватные подходят, не все с адекватными просьбами.

— Насколько я понимаю, детство у вас получилось непростым. Как от проблем с запрещёнными веществами прийти к тому, чтобы стать звездой мирового уровня?

— Не сказал бы, что у меня было прямо тяжёлое детство. Мне кажется, было такое классическое детство ребят, которые выросли в посёлках. Моё детство прошло в нулевых, всякое разное случалось. И да, был опыт с запрещёнными веществами. Просто я в себе нашёл силы… Даже не нашёл силы, а чуть не умер от них, и пришло осознание, что я жизнь попросту выкидываю в помойку, и от этого стало не по себе, я начал конкретно над собой работать, прокачиваться в психологическом плане, в моральных аспектах, физических, потому что, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух и наоборот. В 19 лет это со мной случилось, и после этого в жизни моей много что поменялось. В 14 лет я начал заниматься музыкой, а в 19-20 лет понял, что это моё призвание и я должен сфокусироваться полностью на этом, вложить все свои силы, энергию, средства в музыку. Поэтому так получилось, что кто-то выбирает бизнес, кто-то — семью, кто-то — спортивную карьеру и занимается просто этим каждый день упорно и усердно, а я выбрал музыку.

Александр Шиколай Фото: Из личного архива Александра Шиколая

— В последнее время вы больше проживали в США? Где нравится находиться и выступать больше всего?

— Конечно, дома всегда комфортнее и приятнее выступать, потому что у нас публика гораздо более голодная всегда. В США такая музыка — рок-н-ролл, тяжёлый металл — с 1980-х, а у нас в Советском Союзе всё это было запрещено. Сейчас с нынешней геополитической обстановкой у нас практически никто не ездит с такой музыкой, а местных музыкантов не так много, прямо известных, на которых можно было бы сходить, хотя они, конечно, тоже есть. Поэтому, когда здесь играешь концерты, люди просто с ума сходят. Их, во-первых, очень много приходит, а во-вторых, они отдают всю душу. Когда выступаешь в США, то люди там просто, условно, зажрались, потому что, например, в понедельник ты идёшь на свою любимую группу, во вторник — на вторую любимую группу, которая играет в твоём городе. То есть у тебя выбор есть всегда. Тут такого нет, поэтому люди всегда голодные, здесь приятнее выступать.

— Какая самая безумная история, которая произошла с вами во время туров?

— Честно говоря, с памятью большие проблемы, либо я на этих историях не фокусируюсь. Вообще, безумных историй всегда достаточно, они нас не обходят стороной, к сожалению. Но я не зацикливаюсь на этом, забываю. Когда выступаем, я либо в гримёрке, либо в автобусе, нигде не тусуюсь, не общаюсь ни с кем. Выступил — пошёл спать. Либо выступил — поел и спать, либо пошёл позаниматься. Поэтому у меня скучно, я не рок-н-ролльщик. Все думают, я звезда, у меня там кутёж и так далее, но у меня всё скучно.

— Как появилась возможность провести первый бой с Шаком Берни на голых кулаках и какой опыт вынесли из того боя?

— В общем, чтобы во Флориде организовать бой на голых кулаках, тебе, во-первых, нужно купить лицензию, чтобы ивент просто организовать. А она очень дорогая, насколько я знаю, от $ 30 тыс. Плюс нужна лицензия бойца. У меня её не было и нет до сих пор. Чтобы получить её, нужно провести либо пять любительских поединков, либо один профессиональный по боксу. А я тогда тренировался с Артёмом Левиным в American Top Team. Он там со мной стоял на лапах и так далее. Я поставил себе цель, что хочу зарубиться с кем-нибудь, и позвонил своему местному тренеру, сказал, давай что-то придумаем подпольно. Он сказал, без базара. В итоге два моих соперника в весе до 85 кг слетели, и в день боя тренер звонит и говорит: «Есть один парень, но он тяж». Он там 110 кг или больше даже. Ну я сказал, что терять, я зря, что ли, готовился. Плюс дальше должны были концерты начаться. В общем, согласился, мы провели бой, три раунда по две минуты, я выиграл, слава богу, и без травм. Он в первом раунде пробил губу насквозь. Я просто встал не в свою стойку, и он пробил. Это максимум урона, который он нанёс. А так первый раунд забрал он, второй и третий — я. Там я ему ещё проход сделал машинально, он там лежал, за ребро держался. Мне отдали победу, и я потом заслал моему менеджеру, может, попробовать в Bare Knuckle? И они сказали, что возьмут, но нужна лицензия бойца. Я начал обращаться к товарищам, вот Александру Скаредину написал. Он сказал, что фальшивую лицензию замутить не получится, но если я выступлю здесь, то без проблем вообще получу. Поэтому я принял решение вернуться в Россию и здесь целенаправленно готовиться выступить, чтобы получить лицензию и в дальнейшем выступать.

— Одного боя для этого достаточно?

— Да, один бой профессиональный будет засчитываться.

— Почему именно кулáчка?

— Все меня спрашивают. Потому что у меня такой образ, я же играю тяжёлый, экстремальный металл, там мясо, кровь, кишки, агрессия и всё такое. А в кулáчке раз, два — и сечка, кровь пошла, это просто зрелищно. Поэтому из-за зрелищности, брутальности выбрал. И в кулачных боях ты можешь просто подраться, зарубиться.

— То есть история в том числе, чтобы имидж поддержать?

— Да, я закрываю свой собственный гештальт. То есть это какая-то моя борьба. А второй момент — это сопутствующее: образ, то, что это будет интересно людям посмотреть. Никакого воина из себя не строю. Я не спортсмен, не боец, не тигр. Я музыкант, который хочет ввязаться в эту канитель, попробовать себя, а дальше будь что будет.

— А к жанру поп-ММА как относитесь? Там тоже выступают в том числе деятели поп-культуры.

— Честно говоря, я смотрел, да, но это такое, сомнительно. Мне очень важно побиться со спортсменом, проверить себя. Неважно, какой спортсмен, проигрывал он там или выигрывал. Хочу, чтобы он был именно опытным спортсменом, порядочным парнем. Мне нравится идея провести поединок с таким соперником. А вот то, что там Иришка Чики-Пики и прочее… Такое абсолютно неинтересно.

Александр Шиколай Фото: Из личного архива Александра Шиколая

— То есть не вышли бы биться в формате «2 на 2»?

— (Смеётся.) Нет, нет. Вот если бы это улица, околофутбол какой-то, где 10 на 10…

— После первого боя в кулáчке вы сказали, что больше не хотите пропускать по лицу голыми кулаками. Что больнее — голые кулаки по лицу или удар Александра Волкова по корпусу?

— Кстати, от Волкова, по-любому. Это больнее было. Я просто реально чуть не выплюнул внутренности от того удара. Честно, думал, будет не так уж больно, но очень сильно прочувствовал. Если Волков ударит с такой же силой мне в голову, то она, мне кажется, отлетит куда-нибудь на Марс.

— Вы сказали про контракт с BKFC. Как это будет сочетаться с творческими планами?

— Скорее всего, не будет такого, что больше внимания боям. Я всё равно не боец, а в первую очередь музыкант, который ввязывается в авантюру. Отдаю себе отчёт, что это риски, что может случиться, если не уделять этому достаточное внимание. Там выступают ребята, которые давно этим занимаются, хотят побеждать. У меня немного другая история, поэтому бои не будут в приоритете. Если у меня появятся месяц-два свободных и будет контракт на бой, неважно, в какой организации, то потренируюсь и выскочу.

— Знаете кого-нибудь из звёзд Bare Knuckle?

— Я тренировался с Майком Перри (звезда Bare Knuckle, экс-боец UFC. — Прим. «Чемпионата») и спарринги проводил в его зале, он мне нос разбил. Он из Орландо, а я там живу. Он такой, как говорится Tough Guy, прёт на тебя. У нас есть в России, допустим, Кратос. Я с ним тоже недавно работал, он поделился опытом, открытый, искренний, очень сильно его уважаю как бойца, он прямо такой воин. И вот Майк Перри точно такой же, как Кратос. Просто прёт на тебя, даже если пропускает, ему плевать. Цепной пёс, короче. Мне такое нравится, я хочу быть таким же, видеть себя таким же. Я точно не такой же, да, но хочу себя видеть таким. Конечно, мне сложно представить себя в бою с Кратосом или Перри.

Майк Перри Фото: Chris Unger/Getty Images

— А с совладельцем BKFC Конором Макгрегором? Бой мечты?

— Мне кажется, любой с ним выскочит за хороший гонорар. Да в принципе даже не за гонорар. Мне кажется, это та же история, что сейчас будет у меня. Я уже замечаю, что мне пишут комментарии ребята, которые дерутся в разных организациях. Они говорят: дайте мне его, я его сожру. Потому что я медийная личность, 2 млн подписчиков, и им тоже хочется кусок этого пирога. И у Макгрегора такая же история.

— Хотя вас и не интересует поп-ММА, но можно представить, что после боя вы бросите вызов кому-то из музыкальной индустрии?

— Нет, наверное, не хотелось бы, если честно. Хочется проверять себя со спортсменами, неинтересны большие имена вроде «я против другой суперзвезды». Это неинтересно, это не денежная история в первую очередь. Я хорошие деньги получаю с музыки. Если будет какой-то спортсмен с большим именем, то да, это другой вопрос. Но, опять же, нужно себе отдавать отчёт, что это должен быть интересный бой. Если он меня за пять секунд рубанёт, то кому это будет интересно смотреть? То есть должен быть плюс-минус мой уровень.

— Ожидание боя вы сравнили с ожиданием стрелки за гаражами в школе. Часто приходилось драться на улице и можете вспомнить, когда это было в последний раз?

— Нечасто приходилось, несмотря на то что учился в кадетской школе-интернате, где были дети из неблагополучных семей. Конфликты случались часто, но я не особо любитель был драться. Не боюсь признаться, что боялся драться, избегал этого. Потом в подростковом возрасте приходилось уже драться на улице. Позже, когда работал в такси, тоже пару раз приходилось подраться, потому что садились пьяницы всякие или просто неадекватные люди. В осознанном возрасте пришло понимание, что лучше вообще не драться на улице, потому что всякое может случиться. Какой бы ты ни был крутой и сильный, на тебя найдётся управа в виде ножа. Или, не дай бог, ты кого-то ударишь и человек умрёт. Поэтому не очень крутая история. Понимаю, что спортсмены, которые выступают, любители подраться, шоу устроить, на улице в том числе, но это не про меня. Я уже и не в том возрасте, это ребячество отсутствует. Или говорят: «Отношусь уважительно, но на ринге ты мой враг». Такого настроя у меня нет. Да, я буду драться, однако это чисто спортивный интерес.

— После дебютного боя вам писали многие бойцы. От кого это было максимально неожиданно?

— Кен Шэмрок. Это звезда, он дрался в Pride, в UFC. Он написал, более того, позвал подраться в свою какую-то организацию. Как раз мой первый соперник у него там бился в организации. Это было неожиданно для меня. Несколько ребят из UFC написали. Вообще, на меня подписаны суперкрутые звёзды. Когда видишь это сначала, то тебя это удивляет, ты рад. А когда такое с тобой происходит давно, то ты такой: окей, двигаемся дальше. Приходит понимание, что они такие же люди, как и все. Просто они задались целью, у них получилось, они достигли успеха. От этого образуется картинка или фантазия, что это какие-то сверхлюди, но нет — такие же, как все. Кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то открытый, кто-то закрытый.

— Насколько внимательно сами следите за UFC и боксом?

— У меня есть друг, который подсадил меня на Pride, UFC. Раньше мы смотрели практически каждый ивент. Помню, как сейчас, как Хабиб провёл свой последний бой, положил перчатки, и мы смотрим, а у меня ощущение, как будто самый крутой сериал в моей жизни закончился. И я не хотел, чтобы он заканчивался. Помню эти моменты. Сейчас смотрю значимые бои. С Перейрой там, сейчас будут Махачев с Царукяном, Умар (интервью записывалось до UFC 311. — Прим. «Чемпионата»). Большие бои смотрю. И смотрю, если мои товарищи дерутся в UFC или в боксе. Недавно дрался Владимир Шишкин за титул (с Уильямом Скаллом. — Прим.»Чемпионата»), был очень близкий бой, но победу ему, к сожалению, не отдали. А так в основном у меня музыка.

— Бой Майка Тайсона с Полом смотрели?

— Да, смотрел. Честно, думал сначала, что Тайсон его порвёт. Потом спустя секунд 20 после начала понял, что тут всё.

— Это крутое событие или то, что вы бы видеть не хотели?

— Это на самом деле крутое событие. Я уважаю Джейка Пола за то, что он делает. К нему можно относиться по-разному, его многие хейтят, в том числе другие спортсмены, но все понимают, что они бы с ним все выскочили за хороший чек, потому что он популярен. Считаю, что он продвигает бокс, это круто. Отдаю ему своё уважение, потому что он провёл бои с легендами, бывшими чемпионами и показывал хорошие поединки. Сомневаюсь, что это покупные или подставные бои, хотя, конечно, всё может быть, там такие огромные деньги. Но не было похоже, что это подставные бои. Он показывал себя хорошо, и я его за это уважаю. В бою с Тайсоном мы, возможно, другое что-то хотели увидеть и как-то разочаровались, но представьте, какой там был масштаб. Они же в историю пошли по просмотрам, охватам. Это всем выгодно.

— Любимым бойцом вы называли Фёдора Емельяненко. А из действующих есть кто-то?

— Надо подумать. Из кулáчки на ум сразу приходит Кратос. Его стиль, когда он идёт вперёд, выбрасывает тяжёлые удары. У него философия воина, это мотивирует, ты равняешься на таких людей. Если брать из смешанных, то сложно выделить. Не хочу кого-то обидеть или недооценить. За Волковым, конечно, слежу, за нашими соотечественниками в принципе. Шара Буллет показывает очень крутые поединки.

— Волкова засудили в бою с Ганом?

— Да, однозначно. Я, конечно, не разбираюсь, не спортсмен и тем более не судья, но мне показалось, что он два раунда точно забрал. Многие говорят, что в реванше надо выигрывать увереннее, не знаю. Мы были на турнире, и вся арена там орала, когда подняли руку его оппонента. Людей, как говорится, не обманешь. Думаю, его засудили.

— Дана Уайт активно развивает лигу пощёчин Power Slap. Как в целом отношение к этому шоу?

— Сомнительное направление, если честно (смеётся). Понимаю, когда ты в бою получаешь урон, не боишься, размениваешься, а здесь ты просто подставляешься, чтобы ударили. Честно, я бы на это не подписался. Не осуждаю людей, которые этим занимаются, у них стальные яйца и стальные челюсти, но я бы этим точно не занимался. Я не слежу, но мне попадаются видео, где брутальные нокауты или просто удары. Девчонки даже выдерживают, и ты думаешь: как они это делают? Зрелище. А что людям ещё надо? Хлеба и зрелищ. Кто-то про кулачные бои скажет то же самое, что люди ерундой занимаются, без перчаток тем более. Я же тоже выбрал такой путь, не совсем здравый. Да и драки в принципе не совсем здравая тема.

Василий Камоцкий Фото: powerslap.com

— Есть боец, с которым вам предложат бой, но вам будет страшно с ним подраться?

— С любым бойцом будет страшно (смеётся). Я-то не боец. Нет такого, что прямо страшно, но волнение есть, ведь люди смотрят, поддерживают, хотят, чтобы я победил. Хочу отдать сердце, показать красивый бой. Даже если проиграю, хочу проявить себя хорошо, чтобы не упал, бил, чтобы хватило дыхалки. Просто хочется это показать. От этого есть волнение. А так, чтобы бояться выйти с кем-то, такого давно нет. После того как в 19 лет чуть не умер, мне кажется, я в этой жизни вообще мало чего боюсь. Боюсь, что с родными и близкими что-то случится, а за себя не так страшно. Когда понимаешь, что можешь сейчас умереть, то драка уже не смущает. Инстинкт самосохранения никто, конечно, не отменял, когда против тебя выходит парень больше и опытнее тебя, но такого, чтобы страшно было — нет.

— К предстоящему бою готовились, изучая бои соперника, или сконцентрировались на себе?

— Один его бой посмотрел, который был в RCC и завершился ничьей. Ничего такого там не увидел, потому что, опять же, не разбираюсь. Но я показал своим тренерам, они объяснили, как я должен с ним работать. А я понимаю, что когда выйду, то всё забуду и буду делать, что умею. Поэтому, думаю, смотреть или не смотреть — смысла нет. Я музыкант.

— Последний вопрос. Хотели бы получить от Хабиба Нурмагомедов совет по борьбе с медведем?

— Да! Было бы круто. Кстати, эти мои ролики «борьбы», где я обнимаюсь с медведем, набирают большие просмотры. Как-то раз ESPN это запостил, и Хабиб там комментарий оставил, какой-то смайлик. Мне было приятно, конечно. Я относительно давно за ним слежу и последние поединки его смотрел, переживал за него, поддерживал. Поэтому было бы круто, если бы советы дал какие-то в принципе, не только по борьбе, а вообще напутствие. Уважаю его как человека, у него есть чему поучиться.