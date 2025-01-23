Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: японский Монстр растерзает очередную жертву? LIVE

24 января в Токио, Япония, состоится масштабный боксёрский вечер. Главной звездой, безусловно, станет один из лучших боксёров современности – Наоя Иноуэ. Японец носит прозвище Монстр и имеет безупречный профессиональный рекорд – 28-0. Новым соперником станет кореец Е Чун Ким.

Изначально японский вундеркинд должен был провести очередной бой с приставкой «супер» — для него приготовили непобеждённого австралийца Сэма Гудмана, первого номера второго легчайшего веса по двум основным версиям. На кону должны были стоять все четыре пояса Иноуэ, но Гудман дважды слетел с поединка.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

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