Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: японский Монстр растерзает очередную жертву? LIVE

24 января в Токио, Япония, состоится масштабный боксёрский вечер. Главной звездой, безусловно, станет один из лучших боксёров современности – Наоя Иноуэ. Японец носит прозвище Монстр и имеет безупречный профессиональный рекорд – 28-0. Новым соперником станет кореец Е Чун Ким.
Изначально японский вундеркинд должен был провести очередной бой с приставкой «супер» — для него приготовили непобеждённого австралийца Сэма Гудмана, первого номера второго легчайшего веса по двум основным версиям. На кону должны были стоять все четыре пояса Иноуэ, но Гудман дважды слетел с поединка.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Наоя Иноуэ и Е Чун Ким взвесились перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится завтра, 24 января, в Токио (Япония).
Оба бойца уложились в лимит и показали одинаковый вес – 52,2 кг.
Где смотреть турнир с главным боем Наоя Иноуэ — Е Чун Ким
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔥 Наоя Иноуэ надеется на жёсткое противостояние с Е Чун Кимом
Абсолютный чемпион в первом полулёгком весе Наоя Иноуэ дал комментарий по поводу предстоящего поединка против корейца Е Чун Кима, ожидая жёсткое противостояние.
«Надеюсь на захватывающий поединок. Не предсказываю, что он будет именно таким, но я на это очень надеюсь.
Конечно, если мне предоставится возможность нокаутировать соперника, я пойду за нокаутом без всяких раздумий, но, если соперник будет оказывать жёсткое сопротивление и не даст этого сделать — я буду только рад. Чтобы добиться уверенной и яркой победы, как я планирую, пришлось пройти массу тренировок на выносливость и концентрацию.
Да, я хочу продемонстрировать свою технику, и, конечно, я собираюсь нокаутировать соперника, но на мероприятии будут присутствовать болельщики, которые никогда раньше не видели такого бокса, который я покажу в этот день, и хотелось бы представлять это зрелище людям как можно дольше», — приводит слова Иноуэ Boxing Scene.
Дата и время турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Е Чун Ким
Турнир состоится 24 января в Токио, Япония. Боксёрский вечер стартует в 11:30 по московскому времени.
⭐️ Виталий Сланов назвал лучшего боксёра 2024 года
Именитый российский тренер Виталий Сланов назвал, по его мнению, лучшего боксёра в 2024 году.
«Очень прилично выглядит Наоя Иноуэ. Он проводит бои, прекрасно показывает себя. Кроуфорд шикарен, несмотря на возраст. Показывает великолепный бокс. Выбирать нужно из этих двух парней. Ну и, конечно, Усик. Бетербиев тоже заслуживает быть в этом списке. Но Иноуэ хочется из всех них выделить.
Он реально очень крут. Очень острый, хороший, яркий. Его критикуют, но он с любым выходит и разбивает. Одного досрочно, второго. Иногда проводит напряжённые битвы. Но всё равно выходит и выигрывает. Кажется, что его не за что критиковать. Кроуфорд намного аккуратнее. Он избегает подобных ситуаций», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира с главным боем Наоя Иноуэ — Е Чун Ким
- Наоя Иноуэ — Е Чун Ким;
- Гоки Кобаяши — Юни Такада;
- Джин Сасаки — Шоки Сакаи;
- Цубаса Нараи — Кай Ватанабэ;
- Тошики Шимомачи — Мисаки Хирано.