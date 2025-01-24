Падение доминирующего чемпиона. Адесанья превращается в трамплин для молодёжи

1 февраля в Саудовской Аравии пройдёт турнир UFC Fight Night 250. Главным событием вечера станет пятираундовый поединок в среднем весе между бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей и французским дагестанцем Нассурдином Имавовым.

Само по себе присутствие Адесаньи в карде неномерного турнира удивляет, потому что мы привыкли видеть Иззи во главе крупных ивентов. Он за всю карьеру всего два раза бился не на PPV-турнирах, а с 2019 по 2022 год безраздельно властвовал в среднем весе, запустив претендентов на второй круг. По длительности победной серии в дивизионе Иззи уступил только Андерсону Силве (12 против 13 у Паука), по победам в титульниках — тоже ему (8 — у Иззи, 11 — у Силвы). По всему выходит, что Адесанья как минимум второй средневес в истории.

Исраэль Адесанья Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Теперь же настало время перемен, приход Алекса Перейры в UFC подвёл черту под правлением Адесаньи, и даже победа в реванше ничего не изменила. В последних четырёх боях у Иззи 1-3. Да, всё в титульниках, но, например, даже после поражения от Шона Стрикленда Дана Уайт не хотел давать экс-чемпиону незамедлительный реванш и возможность вернуть пояс. Спасло то, что титул прибрал к рукам Дрикус дю Плесси, который активно раскручивал конфликт с Адесаньей. Правда, новый шанс на титульник Иззи не помог, и теперь он переходит в статус элитного гейткипера.

Адесанья занимает второе место в рейтинге, но в ближайшее время ему не светит титульный поединок. Дана Уайт на последней пресс-конференции дал ясно понять, что победитель титульника между дю Плесси и Стриклендом будет биться за титул с Хамзатом Чимаевым.

А ведь Адесанье нужно ещё пройти опасного Нассурдина Имавова. Снайпер может составить экс-чемпиону конкуренцию в ударке, может при необходимости побороться и попробовать финишировать Исраэля на земле. Далеко не простой матчап для звезды — Адесанья рискует окончательно превратиться в человека, который будет тестировать проспектов. После Имавова на подходе Кайо Борральо, уже бросавший вызов Иззи. Неподалёку Брендан Аллен, уже залез в топ-15 и тоже бросает вызовы Шара Буллет.

Сам Адесанья утверждает, что борьба за пояс его больше не волнует: «Почти забыл, насколько я был хорош, но недавно просто понял, что был чертовски хорош в этом. Я добился своих мечтаний в этой игре. У меня ещё есть несколько целей, которые нужно достичь, но до главных я уже добрался. Хочу теперь просто наслаждаться этим дерьмом. Я определённо одержу ещё несколько больших побед, прежде чем уйду на пенсию. Мне даже плевать на пояс. Хочу получить чью-нибудь чёртову лодыжку или шею, чтобы победить приёмом».

Безусловно, важно понимать, что бой с Имавовым был принят ещё и из-за локации турнира. Вероятнее всего, Адесанья получит хороший гонорар от UFC за согласие возглавить неномерной турнир в Саудовской Аравии. Это часть бизнеса. Шейхи платят большие деньги, чтобы привезти к себе турнир, промоушен в ответ подбирает для них мощный кард. Можно вспомнить историю, как в прошлом году турнир в Саудовской Аравии перенесли на несколько месяцев, чтобы собрать кард посильнее. Это важные ивенты, и логично, что туда отправляют звезду.

Нассурдин Имавов Фото: Chris Unger/Getty Images

Кроме того, тут работает другой важный принцип UFC. Сначала, когда боец на пике, они дают ему всё: бои, деньги, титульные шансы, делают его известным. А потом, когда пик проходит и начинаются поражения, то будь добр — «верни должок». Тогда бойцы начинают биться с молодым поколением либо просто с теми, кого промоушен хотел бы попробовать продвинуть выше. Из последних подобных примеров можно вспомнить Дастина Порье, Джастина Гэтжи (оба показали, что их места в топ-5 сомнению не подлежат), Гилберта Бёрнса, отчасти Брайана Ортегу.

Пришла очередь Адесаньи, и, возможно, 1 февраля мы увидим, как недавний доминирующий чемпион превращается в некий трамплин для бойцов следующего поколения.