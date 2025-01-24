В углах — круче чем в октагоне. Хабиб, Махачев и Фёдор на PFL

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом. В соглавном поединке бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Оба россиянина замахиваются на серьёзные достижения в промоушене, поэтому приехали в максимальной готовности. А с собой привезли членов команды, которые по достижениям выглядят просто фантастически.

Сначала любопытно посмотреть на угол, сопровождающий Немкова. Традиционно Вадима сопровождает брат – Виктор. Конечно, сейчас боец выступает только на родине, а последний его бой завершился поражением. Но при этом за плечами – огромный опыт. Виктор провёл 43 профессиональных поединка, 42 из которых получилось завершить победами. Поэтому дельный совет старший брат совершенно точно может дать. А отдельно стоит напомнить, что Виктор довольно удачно выступал в PFL, хорошо знает особенности этой лиги. Поэтому помощь может оказаться неоценимой.

Виктор Немков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Но главная фигура в углу, безусловно, Фёдор Емельяненко. Последний Император всегда со своей командой. Его опыт и авторитет никогда не ставились под сомнение. А лучше всего за россиянина говорят 48 профессиональных поединков, 40 из которых завершились победами. Все регалии легендарного бойца можно перечислять долго. А ещё Фёдор быстро трансформировался в топового тренера. Он всегда ведёт себя активно в углу, подсказывает подопечным практически без остановки. А ещё в свои 48 лет Емельяненко продолжает принимать непосредственное участие в тренировочном процессе. Например, Последний Император стоит в спаррингах с бойцами, работает в полную силу.

Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

Ещё более мощно выглядит то, что происходит в углу Усмана. Нурмагомедов-младший раскрыл состав своей команды на этот поединок больше недели назад: «В первую очередь – Хабиб. Выиграет пояс – Умар. Это будет Хавьер [Мендес]. И если Ислам не будет против, я бы хотел, чтобы он тоже был в моём углу. Думаю, это будет сильный прессинг на моего соперника – когда у меня угол такой».

Умара, видимо, не будет. Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили в титульном поединке на UFC 311, а также получил неприятную травму. Поэтому вряд ли сможет посетить турнир. Зато его место, скорее всего, займёт Ислам Махачев. Доминирующий чемпион лучшей лиги на планете в лёгком весе. А также тот самый боец, преемником которого уже сейчас называют Усмана. Конечно, Махачев не обладает опытом тренерства. Но нет сомнений, что наличие такого помощника за спиной – классное подспорье. Кроме того, Ислам в прекрасном настроении после важнейшей победы в титульнике.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Безусловно, самая важная фигура в углу – Хабиб. Он брал большую паузу, во время которой практически не соприкасался со смешанными единоборствами. А затем мощно вернулся на тренерский мостик. Да, Нурмагомедов-старший не является безупречным наставником. Как показал поединок Умара, проигрывать братья могут даже тогда, когда Орёл восседает в углу. Но при этом эмоциональный Хабиб – классный советчик и мотиватор. Он невероятно активен и во время пауз, и по ходу раундов. При этом в самый нужный момент Нурмагомедов начинает буквально источать спокойствие, что передаётся и подопечным.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Закрывает всю картину Хавьер Мендес. Один из самых прославленных тренеров в истории смешанных единоборств. Именно он приложил свою руку к чемпионствам Хабиба и Ислама в UFC. Специалист является тем самым важным звеном, которое уравновешивает всех остальных представителей команды. Подсказ Хавьера редко наполнен эмоциональностью, чаще всего буквально пропитан профессионализмом. Но при этом наставник постоянно дирижирует работой угла, делает её более грамотной и осознанной.

Команды, которые сопровождают россиян на турнир от PFL – просто космос. Будет любопытно последить за тем, как именно станут синергировать в углу такие «глыбы». А Усман и Вадим совершенно точно получили огромный плюс за своей спиной.