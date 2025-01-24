Иноуэ – безупречный. Монстр играючи растерзал скромного корейца

Сегодня, 24 января в Токио, Япония, прошёл масштабный боксёрский вечер. Главной звездой, безусловно, стал один из лучших боксёров современности Наоя Иноуэ. Японец носит прозвище Монстр и к новому поединку имел безупречный профессиональный рекорд – 28-0. Соперником стал кореец Е Чун Ким. Изначально японский вундеркинд должен был провести очередной бой с приставкой «супер» — для него приготовили непобеждённого австралийца Сэма Гудмана, первого номера второго легчайшего веса по двум основным версиям. На кону должны были стоять все четыре пояса Иноуэ, однако Гудман дважды слетал с поединка.

Иноуэ постоянно доказывал, что совершенно заслуженно считается вундеркиндом. Японец – один из самых талантливых и техничных боксёров современности. Второй в истории, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Четвёртый японец, который завоевал чемпионские пояса в четырёх дивизионах, парень с рекордом 28-0, одержавший 25 досрочных побед в дивизионах «мухачей» — всё это про Иноуэ. Наоя «проходит» профессиональный бокс, словно это компьютерная игра.

Наоя Иноуэ Фото: Steve Marcus/Getty Images

Ким не отличался такой же безупречностью. Но обладал неплохим послужным списком. Профессиональный рекорд бойца – 21-2-2. На поединок кореец выходил в статусе очевидного аутсайдера. Однако при этом статус тёмной лошадки мог лишь сыграть боксёру на руку. Правда, вопросы вызывала и предыдущая оппозиция. Никаких громких и статусных имён там не было. Поэтому складывалось ощущение, что Ким может стать лёгкой добычей для Иноуэ.

С первого же раунда Наоя тотально завладел инициативой. Ким выглядел очень скромно, практически не пытался тревожить японца своими атаками. Зато сам раз за разом пропускал опасные выпады чемпиона. Во второй трёхминутке проблемы корейца стали ещё более ощутимыми. Правда, андердог стал действовать более рискованно, раскрываться и контратаковать. А к третьему раунду Ким совсем осмелел. Его атаки стали более опасными и ощутимыми.

Развязка наступила в четвёртом раунде. Наоя стал выбрасывать серии мощнейших ударов. Ким делал вид, что держит ситуацию под контролем. И даже «приглашал» соперника атаковать дальше. Но это сильно разозлило японца. Иноуэ перешёл к методичному добиванию. Точным прямым ударом он отправил оппонент на канвас. Рефери начал отсчёт, однако быстро понял, что продолжения не будет, и просигнализировал о завершении боя.

Наоя одержал очередную победу, которая оказалась максимально ожидаемой и прозаичной. Ким пытался сопротивляться, терпел, но всё-таки сломался под натиском Монстра. Видимо, Иноуэ, действительно, нужны испытания совершенно другого уровня. Возможно, их даст Саудовская Аравия, на которую Наоя уже обращает свой взгляд.