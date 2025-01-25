Авансы не оправдались. Виктория Дудакова уволена из UFC

В августе 2022 года непобеждённая россиянка Виктория Дудакова в статусе чемпионки лиги Open FC получила шанс проверить свои силы на Претендентской серии Даны Уайта, где встретилась с бразильянкой Майрой Силвой. Уроженка Волгограда считалась андердогом, но сумела переработать соперницу и победить, завоевав контракт с UFC.

Позже выяснилось, что весь бой Дудакова провела с разорванной крестообразной связкой, что, безусловно, добавило веса её победе и вселило в многих надежду, что россиянка сможет далеко пойти в лучшем промоушене мира. Борцовская база, умение давить и заточенность на финиши должны были помочь Дудаковой стать одной из восходящих звёзд своего дивизиона.

Кроме того, сама Виктория тоже была настроена очень амбициозно: «Моя цель в UFC – чемпионский пояс. Это моя цель с момента начала занятий единоборствами. Когда я пришла на первую тренировку, сразу сказала, что хочу быть чемпионкой UFC. Хотя на тот момент я не умела вообще ничего. Не знала даже, как бить «двойку». Но амбиции были всю жизнь. Я поставила себе цель стать чемпионкой UFC за следующие три года. Можете скринить. Через три года я буду чемпионкой UFC в весовой категории до 52 кг. Также планирую в будущем выступать в 56 кг, но пока вес мне не позволяет выступать там».

Виктория Дудакова на Dana White Contender Series Фото: Chris Unger/Getty Images

К сожалению, все авансы, которые выдавались Дудаковой, не оправдались. После четырёх поединков под эгидой лучшего промоушена мира россиянка была исключена из ростера бойцов UFC. Причём начиналось всё не так плохо. Правда, всегда возникали какие-то нюансы. Сначала победа над Истелой Нунес, где соперница получила жутковатую травму, затем тяжёлый бой с Джин Ю Фрей, где судьи единогласно приняли сторону Виктории, а сама она объяснила слабое выступление инфекцией, подхваченной перед боем.

Затем была история с попыткой подняться в весе, где Дудакова снялась с поединка с Мелиссой Гатто за несколько часов до боя. Позже Виктория уступила раздельным решением Сэм Хьюз, которая никогда не блистала, и лишилась нолика в графе поражений. Там россиянка тоже выступила на фоне болезней и собиралась закрыть все вопросы в бою с Фатимой Клайн на турнире, состоявшемся в начале года. Там Виктория выступила откровенно плохо, не смогла реализовать свои сильные стороны, нанесла всего один акцентированный удар за поединок и была забита до технического нокаута. А запомнилась Дудакова там пощёчиной своему тренеру после боя за то, что он не сразу зашёл в октагон после остановки поединка.

К сожалению, теперь Дудакова уже не часть UFC, и в ближайшее время она не сможет реабилитироваться за последние выступления. У девушки получился достаточно яркий взлёт, но быстрое падение. Теперь придётся либо вернуться в российские лиги, либо попробовать себя в других промоушенах за океаном: PFL, к примеру, либо Global Fight League, которая сейчас набирает всех бойцов, ставших свободными агентами. Есть варианты и попроще, такие как Invicta или LFA, откуда точно будет возможность вернуться в UFC. С учётом того, что Виктория работает с тем же менеджером, что ведёт дела Илии Топурии, такой вариант исключать нельзя.

Дудаковой вот-вот исполнится 26 лет, она ещё очень молода и при желании сможет закрыть пробелы и вновь попробовать ворваться в лучшую лигу мира. Теперь выбор будет за самой девушкой.