Русскому Витязю сорвали потенциальное возвращение. Нелепая дисквалификация Поветкина

Профессиональный бокс в России переживает свой расцвет. На мировом уровне блистают наши соотечественники, которые просто великолепно представляют страну на международной арене. Видимо, это нравится далеко не всем. Поэтому некоторые новости становятся настоящим потрясением. Накануне стало известно, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом было сказано в официальном пресс-релизе.

«Расследование обнаружило в крови Поветкина запрещённое вещество остарин в образце, который был предоставлен спортсменом в 2014 году. Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов, широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности.

После того как спортсмен был уведомлён о деле и проинформирован о своих процессуальных правах, он решил не оспаривать результат. ITA вынесло решение о четырёхлетней дисквалификации Поветкина начиная с 21 октября 2024 года и до 20 октября 2028 года.

Кроме того, результаты спортсмена на допинг с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения спортсмена 9 сентября 2024 года были аннулированы», — сказано в пресс-релизе организации.

Александр Поветкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сам факт дисквалификации выглядит максимально странно. Россиянину пытаются вменить ситуацию, которая случилась больше 10 (!) лет назад. А главное, зачем отстранять Поветкина сейчас? В 2021 году он объявил о завершении профессиональной карьеры. И с тех пор в ринг больше не выходил. Но, если судить по действиям агентства, мотивация действительно есть. Вот только обидно, что из-за всего этого начинают страдать наши легендарные боксёры.

Во-первых, Поветкина не просто дисквалифицировали. Но и аннулировали результаты допинг-тестирования за семь лет. А за это время россиянин успел провести 12 поединков, девять из которых завершил своими победами. Безусловно, статистику уже вряд ли поправишь. Однако теперь за рубежом вполне могут говорить, что добытые победы – результат допинга. И даже чистые тесты больше не могут служить доказательством обратного. Прекрасная возможность для закулисных игр.

Александр Поветкин Фото: РИА Новости

Во-вторых, Поветкин заявлял о планах вернуться в ринг. Сейчас никого уже не удивляет то, что возрастные ветераны возвращаются на профессиональный уровень. Совсем недавно официальный поединок провёл Майк Тайсон. Теперь же собирался вновь попробовать свои силы Александр: «Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому проиграл в последний раз».

Российских спортсменов продолжают атаковать даже на «пенсии». Очень жаль, что закулисные игры перечёркивают славное наследие, которое выстраивалось ими на протяжении долгих лет. Конечно, в памяти наших болельщиков навсегда останутся громкие победы и свершения боксёров. Вот только обидно, что некоторые планы бойцов от этого разрушаются на части.