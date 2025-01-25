«Боксёры не будут выступать без родины и флага!» Беседа с главным тренером сборной России

В Самаре прямо сейчас проходит мужской Кубок России — относительно новое соревнование в нашем любительском боксе. Обычно кубки — достаточно второстепенные трофеи, но Кубок России по боксу в этом году имеет важнейшее значение: его победители получат право участвовать в чемпионате мира, который в 2025 году состоится в Астане. Мы поговорили с главным тренером нашей сборной Виктором Фархутдиновым, который рассказал о преимуществах нового формата и обсудил любительский бокс в целом.

— Почему понадобился именно такой формат Кубка России?

— Мы определили восьмёрку сильнейших, второй год в таком формате проводим. В прошлом году отбирали ребят на чемпионат Европы, теперь — на мировое первенство. Выберем лучших, потом пройдём три этапа подготовки и поедем на ЧМ.

— Как будет проходить подготовка к главным стартам?

— Год будет тяжёлый, задачи у нас очень серьёзные. На март и апрель мы пригласили на сборы 150 боксёров: из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана, проведём совместный сбор. Специальные тренировки, работа в парах и многое другое. Потом все четыре состава сборной России поедут на различные старты: в Баку, Ереван и два состава — в Хабаровск. По итогам определим окончательный состав на ЧМ, проведём боевую практику под наблюдением судей. Это необходимо, потому что сразу несколько лидеров у нас приболело, а кто-то не может сейчас участвовать в турнире.

— Какая будет задача сборной на чемпионате мира?

— Конечно, едем за первым общекомандным местом, будем стараться добиться именно этого. Команда у нас хорошая.

— Чемпионата России недостаточно, чтобы выбрать тех, кто поедет на ЧМ?

— В этом году мы освободили от чемпионата России почти всех чемпионов Европы и первых номеров своего веса. Поэтому через три-четыре месяца после чемпионата логичнее проводить новое соревнование, и Кубок России тут подходит отлично: можно посмотреть, в каком состоянии ребята, и уже конкретно определять сильнейшую двойку в каждом весе. Но ребят, которые не попадут в топ-2, мы тоже не бросаем — у них также будут международные старты и сборы с сильными боксёрами соседних стран.

— Есть ли разочарования от каких-то результатов?

— Нет, сейчас кто лучше подготовлен, тот и побеждает. Увы, некоторые ведущие ребята получили травмы. Габил Мамедов травмирован, Шарабутдин Атаев, у Муслима Гаджимагомедова сейчас профессиональный бой, мы не будем его дёргать пока.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

— А тогда как условный Гаджимагомедов сможет попасть на ЧМ?

— Через спарринг при судьях. Кто себя лучше покажет, победит, тот и поедет. Заслуженные ребята получат шанс, но всё решится в ринге. У нас всё открыто, никаких секретов или хитростей.

— Говоря про заслуженных ребят. Какое сейчас состояние здоровья Дмитрия Двали, который чуть не потерял глаз после массовой драки?

— Мы с Димой поддерживаем связь, дай бог, чтобы у него по здоровью всё поправилось. Стараемся лишний раз не звонить, не тревожить, процесс вроде бы идёт у него. Дай бог, чтобы Дима выздоровел и вернулся в команду, но это если произойдёт, то очень не скоро, да и сейчас не об этом мысли. Главное — здоровье, остальное будет.

— Стоит ли ребёнка отдавать на бокс как можно раньше? Во многих видах спорта тренировать детей уже начинают с пяти-шести лет.

— Нет, в бокс отдавать рано точно не надо. Лет в 10-11, тогда наступает время для бокса. А до этого времени пусть ребёнок занимается общей физической подготовкой: прыгает, бегает, плавает, играет в мяч. Это будет развивать нужные качества, координацию, дыхательную систему.

— Зачем вообще идти в бокс?

— Бокс даёт силу, смелость — вообще всё даёт! 99% наших ребят горой стоят друг за друга, замечательные люди, добрые, всегда готовы прийти на помощь.

— Есть ли грусть от того, что мы не выступаем на Олимпийских играх?

— Конечно, очень хочется принять участие в таких стартах. Мы пока ждём каких-то подвижек. Но мы, боксёры, всегда выступаем под гимном и флагом. Сейчас вот в Болгарии отличный турнир, но мы туда не поехали. Боксёры не будут выступать без родины, без флага и гимна! На Олимпийские игры мы тоже поедем только на наших условиях.