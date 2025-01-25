Хорош не только в музыке! Alex Terrible за полминуты нокаутировал соперника в дебюте

25 января в Екатеринбурге проходит очередной турнир по боям на голых кулаках RCC Hard 12. Одним из самых интригующих поединков всего турнира обещал стать официальный дебют Александра Шиколая в боях. Его все знают как солиста группы Slaughter to Prevail, и в музыкальной карьере Шиколай, он же Alex Terrible, добился немалых успехов, став настоящей звездой мирового уровня.

В кулачных боях музыкант уже бился, но, по сути, это было подпольно. В 2023 году Шиколай встретился в поединке с тяжеловесом Шаком Берни и сумел даже победить решением судей. После этого Александр задался целью получить лицензию бойца, и ему дали возможность выступить на турнире RCC. В интервью до боя Alex Terrible неоднократно подчёркивал, что хочет бой именно с профессиональным бойцом, и его просьба была удовлетворена.

Мухамедхан Оспанов уже пробовал свои силы в ММА, но больших успехов там не достиг (рекорд 2-3), хотя успел выступить в таких промоушенах, как Hardcore, Naiza FC, Shlemenko FC. Тем не менее для дебютанта Шиколая это была хорошая проверка.

Шиколай пропустил джеб на первых секундах, но вообще не смутился, а пошёл вперёд на Оспанова с серией ударов. Александр выбрасывал размашистые атаки, от которых частично его сопернику удавалось увернуться, но несколько панчей дошли до цели, Оспанова повело, и он прижался к канатам. Даже оттуда Мухамадхан пытался отвечать, однако в итоге не справился с мощнейшим давлением Шиколая и был отправлен в очень тяжёлый нокдаун. Причём Александр даже успел набросить ещё несколько ударов, пока не вмешался рефери. В итоге Оспанов так и не поднялся, хотя Шиколай явно хотел продолжить. Нокаут чуть более чем за 30 секунд — шикарный дебют для Alex Terrible!

После боя Александр заявил, что прочувствовал первый же удар соперника и после этого решил, что больше не хочет их пропускать. А также искренне расстроился, что поединок завершился так быстро, потому что настраивался провести на ринге все три раунда. В любом случае дебют у Шиколая выдался прекрасным, и в BKFC, куда метит музыкант, точно будут рады такому пополнению.