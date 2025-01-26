«Уснул на реванше Усика и Фьюри». Интервью с двукратным олимпийским чемпионом

Кубок России по боксу, который в субботу завершился в Самаре, назван в честь Олега Саитова — прославленного двукратного олимпийского чемпиона, который выиграл вообще все возможные титулы в любительском боксе. Сам Саитов, само собой, стал организатором и одновременно почётным гостем турнира, который носит его имя. Мы поговорили с легендой любительского бокса про Кубок России, оценили опасные тенденции слишком раннего перехода в профессионалы и обсудили предстоящий реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

— Наверное, странное ощущение — присутствовать на турнире, который назван в твою честь?

— Прежде всего это большая ответственность. Хочется, чтобы такое мероприятие прошло максимально хорошо, у всех сложилось позитивное мнение. Если турнир назван в честь тебя и он развалился — неприятная ассоциация будет именно с тобой.

Стараемся, чтобы все остались довольны — боксёры, зрители, чтобы было как можно меньше судейских споров, других проволочек.

— Удовлетворены тем, как всё проходит?

— Да, я очень доволен. Единственное, что у нас в будние дни всё начиналось днём, поэтому мы зрителей, конечно, недобрали. Дети в школе, родители – на работе. Но тут ничего не поделаешь, такое было выбрано время проведения. Со спортивной точки зрения всё получилось отлично, бокс максимально качественный — увы, в силу объективных причин это увидело меньше людей, чем могло бы.

— Есть мнение, что качество любительского бокса в России падает. Вы согласны?

— Не согласен. Почему падает? Есть много хороших боксёров, появляются новые имена. Просто сейчас появилось несколько сильных клубов бокса, которые забирают к себе лучших ребят и дают им возможность совмещать любительский бокс и профессиональный. В моё время такого делать было нельзя.

Лучших забирают, начинают с ними работать. Ребята чувствуют, что в профессионалах можно таким же трудом заработать совсем другие деньги — естественно, многие отдают предпочтение профессиональному боксу.

— Это можно назвать проблемой?

— Пожалуй, ведь первые номера сборной уходят в профессионалы. Если бы первые номера стабильно оставались в сборной и представляли бы там Россию, на соревнованиях мы бы показывали более высокий уровень, конечно.

— Получается, если нас сейчас допустить к Олимпийским играм, мы бы там не порадовали результатами?

— Нет, считаю, у нас всё равно очень много хороших ребят, которые смогли бы бороться там за медали.

— Бокс близок к возвращению в олимпийскую семью?

— Подвижки есть, но нужно менять всё руководство Международного олимпийского комитета. Не должно быть таких вещей, как открытие ОИ-2024 в Париже, где были Содом и Гоморра. Когда ты начинаешь в таком стиле представлять Тайную вечерю — это просто край, дно. Никогда даже представить не мог, что такие вещи будут на Олимпийских играх. Ведь церемонии открытия ОИ — это всегда что-то чистое, светлое, доброе. Крупнейшее, самое массовое в мире спортивное мероприятие — и тут такое выдали. Французы вряд ли бы сами на такое решились, им кто-то явно разрешил.

Церемония открытия ОИ-2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

— Если бы Россия принимала участие в ОИ-2024, какая была бы наша реакция на такое открытие?

— А что тут сделаешь? Ты приехал выступать в ринге — значит, там показывай результат. Чтобы именно твои победы там запомнили.

— Давайте к профессиональному боксу. Смотрели реванш Усика и Фьюри?

— Если честно, я прямо во время боя уснул. День был тяжёлый, поединок шёл фактически ночью. Болел за красивый бокс, ну и за Фьюри, наверное. После последних действий, высказываний Усика болеть за него совсем не хочется. Но раньше было иначе.

— На реванше Артура Бетербиева не уснёте?

— Точно нет. Жду очень хорошего боя. Фаворит — Бетербиев, он же выиграл первый бой. Хотя решение там, конечно, было спорное. Мне кажется, по раундам было 6-6, можно было дать ничью. Но в концовке Бивол просто остановился, перестал работать, инициатива была на стороне Бетербиева. Этот фактор и сыграл, возможно. В этот раз Бивол может сделать всё иначе.

— Кто будет следующим Биволом или Бетербиевым от российского бокса?

— Тут сложно судить, все раскрываются по-разному. Тот же Руслан Проводников: он на любительских чемпионатах не слишком особо впечатлял, зато потом блеснул в профессионалах. Взял работоспособностью, это пахарь, вот и добился успеха. Пожалуй, Альберт Батыргазиев потенциально может стать большой звездой, да и другие ребята есть.