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Вадим Немков — Тимоти Джонсон, PFL Champions Series, 25 января 2025, кто победил, как закончился бой, результаты турнира

Интриги не получилось. Немков легко смял американского середняка
Яхья Гасанов
Вадим Немков
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Вадим финишировал Джонсона в первом раунде.

25 января в Дубае (ОАЭ) прошёл большой турнир PFL Champions Series. Соглавным событием вечера стал поединок между тяжеловесами. Бывший первый номер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков встречался с американцем Тимоти Джонсоном.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков (W) — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 23:15 МСК
Вадим Немков
Окончено
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Тим Джонсон

Изначально соперником россиянина должен был стать Анте Делия, но хорват продолжает восстанавливаться от травмы. Его заменил Кори Андерсон — и от этого боя отказался уже сам Немков. В итоге компромиссным решением стал Тимоти Джонсон. Для Немкова было важно провести поединок, так как он долго простаивал — предыдущий бой Вадима прошёл в феврале прошлого года, и там экс-чемпион Bellator без проблем разобрался с Бруно Каппелоццей. Ещё один важный момент в преддверии встречи Немкова с Джонсоном — этот поединок стал последним для россиянина по текущему контракту.

Джонсону не привыкать биться с бойцами, представляющими Россию. В UFC Тимоти побеждал Шамиля Абдурахимова и проигрывал Александру Волкову, в Bellator уступил Виталию Минакову, Валентину Молдавскому и Фёдору Емельяненко. А в последнем бою американец был нокаутирован Денисом Гольцовым. Немков стал седьмым россиянином в карьере Джонсона.

Главные события турнира PFL:
PFL Champions Series: брат Хабиба рубится в титульнике! Немков финишировал Джонсона. LIVE
Live
PFL Champions Series: брат Хабиба рубится в титульнике! Немков финишировал Джонсона. LIVE

Россиянин, будучи огромным фаворитом, сразу же постарался занять центр клетки, но не форсировал события. Первая же полноценная атака Немкова завершилась хай-киком, который открыл рассечение на голове Джонсона. Тимоти атаковал исключительно наскоками, но Вадим сильно превосходил соперника в скорости, легко уходил от ударов и всё видел. Периодически Немков проверял защиту американца киками в голову, а ближе к середине раунда оформил тейкдаун, откуда пытался набрасывать удары.

В итоге Джонсон отдал спину Вадиму, а тот сразу же заправил ноги и вышел на удушающий приём. Тимоти недолго сопротивлялся и быстро постучал. Вторая победа Немкова в тяжёлом весе и последний бой по текущему контракту. Пришло время решать, хочет ли и дальше Вадим проводить такие бои или надо переходить в другой промоушен.

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