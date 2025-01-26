Дагестан — Ирландия — 2:0. Усман Нурмагомедов победил Хьюза в шикарном бою

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Coca-Cola Arena» состоялся большой турнир PFL Champions Series. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе между действующим чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Усман Нурмагомедов подошёл к поединку в статусе непобеждённого бойца с двумя защитами титула. В последнем бою россиянин уверенно разобрался с соотечественником Александром Шаблием, одержав победу единогласным решением судей. До этого Нурмагомедов также решением победил Брента Примуса, но результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста у Усмана.

Пол Хьюз подошёл к титульному бою, проведя всего два поединка под эгидой Bellator. В дебюте, который состоялся в июне прошлого года, Хьюз нокаутировал Бобби Кинга. А уже в октябре ирландец встретился с бывшим чемпионом организации Эй Джеем Макки и сотворил апсет, переработав соперника и забрав победу раздельным решением. Так как бой носил статус претендентского, Хьюз получил возможность сразиться за пояс с Усманом Нурмагомедовым, и Пол тут же окрестил этот поединок второй частью противостояния между Дагестаном и Ирландией.

Бой начался ожидаемо с осторожных поисков дистанции и практически без ударов. Усман перешёл к активным действиям раньше и стал пробивать кики по этажам. Зачастую – точно. При этом темп был довольно низким, но Хьюз не мог подстроиться к неудобному стилю Нурмагомедова и просто ходил за ним. Усман читал атаки ирландца, вовремя их останавливал и умело комбинировал удары ногами и руками. Во втором раунде Хьюз начал активно, попал джебом, но следом пропустил ряд плотных мидл-киков. В ответ Пол сам пробил по корпусу, заставив Усмана потерять равновесие, и следом отразил тейкдаун. Уже через несколько секунд бойцы сошлись в размене, откуда Нурмагомедов хорошо попал апперкотом, а затем плотно пробил коленом. Впрочем, стоит отметить, что Хьюз из клинчей жёстко работал по корпусу Усмана и здорово защищался от борьбы. Россиянин хорошо попадал с рук в голову, причём неоднократно, Пол, в свою очередь, выцеливал корпус чемпиона.

В третьем раунде Усман шикарно контратаковал точной двойкой, увернулся от ответной атаки и попытался побороться — вновь безуспешно. Следом — ещё одна хорошая атака чемпиона и неудачная попытка прохода. Важный момент — у Нурмагомедова в этом раунде было два попадания в пах, за что с него сняли балл. После этого Усман взялся за борьбу по-настоящему, трижды подряд приземлил Хьюза тейкдаунами и добавил классный локоть из клинча. Пол по-прежнему охотился за корпусом Нурмагомедова, и каждый раз это было очень опасно.

Чемпионские раунды Усман начал с лёгких криков и джеба. Хьюз резко сближался и даже попадал за счёт таких атак. Ирландец хорошо читал удары Нурмагомедова, превосходил чемпиона в стойке и в четвёртом раунде был крайне опасен. В этом же отрезке бойцы серьёзно столкнулись головами, и Усман долго приходил в себя. После возобновления боя Нурмагомедов оформил тейкдаун и забрал топ-позицию, проконтролировав ирландца до гонга. В финальном раунде Усман работал осторожно, а пропустив удар, тут же пошёл бороться и прижал Хьюза к сетке, откуда просто бил коленями и долго не позволял вырваться. Пол вырвался и уже сам инициировал клинч, откуда сумел пару раз попасть. Нурмагомедов ответил двойкой и коленом в голову — Хьюз всё принял и даже донёс опасные панчи по корпусу. В концовке жёсткий размен у сетки подвёл итоги действительно шикарного боя.

Пол оказал очень серьёзное сопротивление Усману, но проиграл решением большинства судей. Заслуженная победа Нурмагомедова, который забрал поединок даже со снятым баллом. Но и Хьюз показал всему миру, что это очень серьёзный боец, который ещё пошумит.