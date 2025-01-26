Решение Усмана оставаться в PFL — правильное. Брату Хабиба пока рано в UFC

Ночью 25 января в Дубае прошёл большой турнир PFL Champions Series, который украсило титульное противостояние в лёгком весе между действующим чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Ирландец взялся, по сути, из ниоткуда. Под эгидой Bellator он дебютировал только в июне прошлого года, а проведя два боя в организации, получил титульный шанс. Во многом такая ситуация сложилась из-за банального отсутствия претендентов. Тех, кто был, Усман очень спокойно победил, в том числе и Александра Шаблия, поэтому пришлось искать новые имена. Так Хьюз, которого мало кто знал в мире, получил возможность и подошёл к бою страшным андердогом.

На деле же получилось очень конкурентное противостояние, в котором Усману буквально пришлось дожимать на морально-волевых качествах. Хьюз оказался гораздо лучше, чем казалось многим, включая самого Нурмагомедова, и он стал первым человеком в карьере Усмана, который сумел забрать у него хотя бы раунд. Да и проблем россиянину Хьюз доставил немало.

В первую очередь Пол грамотно распределил силы и, несмотря на обилие хороших киков от Усмана в первых раундах, смог сквозь урон идти вперёд, выбираясь на комфортную для себя дистанцию. Кроме того, ирландец сосредоточился на работе по корпусу, чтобы максимально замедлить соперника, и у него это получилось. Усман регулярно повторял одну и ту же ошибку в тайском клинче, открывая корпус, чем пользовался Хьюз. Только к финальным раундам Нурмагомедов избавился от этих ошибок, но к тому времени уже понёс немало урона и задышал. Отсюда и эпизоды в четвёртом и пятом раундах, когда россиянин застревал перед Хьюзом и позволял по себе плотно попадать.

Борьба у Усмана по большому счёту не прошла. Бо́льшая часть попыток провести тейкдаун была накрыта, а если и удавалось переводить ирландца, он быстро поднимался на ноги. Сказалась в том числе и недооценка соперника, о чём Нурмагомедов сказал после боя: «Я недооценил этого парня, это была моя небольшая ошибка. Но всё равно я всё ещё непобеждённый Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator. Его защита от тейкдаунов очень хорошая, он жёсткий, он сильный. Ты говорил мне на стердауне, что это моя ошибка, что я недооцениваю тебя, ты был прав. У меня теперь всё тело болит, брат. Спасибо за бой, я вышел на новый уровень благодаря тебе».

Бой Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз Фото: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

Важно проговорить, что абсолютно все комплименты Хьюзу заслуженные, он показал отличный бой, но всё же победа Усмана не должна вызывать вопросов. Он вполне уверенно забрал первые три раунда, сделал больше соперника в пятом — да, во многом за счёт удерживания Пола у сетки, но это издержки того, как складывался поединок. Нурмагомедов был вынужден сушить бой, чтобы не дать Хьюзу новых шансов в стойке. И это тоже комплимент ирландцу.

И не стоит забывать, что Усману всего 26 лет и он ещё будет прогрессировать, хотя уже сейчас входит в десятку лучших легковесов мира. Перед боем с Хьюзом активно обсуждалось, что Нурмагомедову после битвы с ирландцем нужно переходить в UFC и подхватывать там пояс Ислама Махачева, который вот-вот поднимется в другую весовую категорию. Встреча с Хьюзом показала, что Усману рано уходить в лучший промоушен мира.

Хабиб и Усман Нурмагомедовы Фото: Bellator

У него есть ещё два года по контракту с PFL, и это грамотное решение от команды Нурмагомедовых. Это в том числе демонстрирует, что там трезво оценивают текущий уровень Усмана и не хотят бросать его в мясорубку UFC. Через бои с такими жёсткими соперниками, как Хьюз, Нурмагомедов будет расти, набираться необходимого опыта, чтобы сделать следующий шаг. Он всё ещё очень талантлив, но далеко не безупречен. А такие бои, как с Хьюзом, станут бесценным уроком для российского чемпиона.

Сейчас для Усмана самое время отдохнуть и устроить ещё одну зачистку дивизиона. А уже примерно в 2027 году можно вернуться к теме перехода в UFC. К тому времени Нурмагомедов превратился в гораздо более зрелого и сильного бойца.