«В планах UFC нет Оливейры, Царукяна и Топурии». С кем драться Махачеву?

На прошлой неделе состоялся масштабный номерной турнир UFC 311, где в главном событии вечера российский чемпион в лёгком весе Ислам Махачев в первом раунде задушил Ренато Мойкано, который заменил выбывшего из-за травмы Армана Царукяна. Для Махачева эта защита стала четвёртой подряд в дивизионе, он установил рекорд – никому ранее в лёгком весе это не удавалось.

Ислам в очередной раз подтвердил, что он не просто так является чемпионом и лидером рейтинга P4P. Махачев согласился дать Царукяну реванш, а после того, как Арман слетел с боя буквально во время взвешивания, Ислам всё равно не стал отказываться от участия в карде UFC 311. Россиянин много раз говорил, что, если ты чемпион – должен драться со всеми, кого дадут. Махачев в поединке с Мойкано только рисковал, победа ничего особо ему не давала. Но Ислам вышел на бой и закончил его в первом раунде.

Главный вопрос: а с кем теперь драться Махачеву? Дана Уайт затаил на Армана обиду и заявил, что Царукян – не следующий претендент на титул. Подлил масла в огонь менеджер Ислама Али Абдель-Азиз.

«У UFC абсолютно другой план для Ислама, в котором нет места Оливейре, Царукяну или Топурии. Но это непредсказуемый спорт, так что не знаешь, что будет дальше. Если Гэтжи победит Хукера, он легко может стать следующим претендентом. Если Бенеил Дариуш побьёт Дастина Порье, то тоже может стать следующим. Это будут два новых имени, с которыми Ислам ещë не дрался», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Ислам Махачев Фото: Cooper Neill/Zuffa LL

С Царукяном понятно – Арман свой шанс потерял сам. При этом не совсем ясно, почему отметают Чарльза Оливейру. После поражения от Ислама у него рекорд 2-1 – с победами над Майклом Чендлером и уже упомянутым Дариушем и с близким поражением от Царукяна. Кажется, бразилец точно заслужил шанс больше, чем тот же Бенеил. Да и Гэтжи два года назад проиграл Оливейре – тоже довольно странно давать шанс Джастину, при всём к нему уважении. Понятно, что в UFC хотят новых противостояний, новых вызовов для Ислама, но, кажется, в дивизионе их уже нет. Или драться с Оливейрой/Царукяном – или уходить в другой вес.

Есть ещё один вариант – бой с Илией Топурией. Тоже не особо понятно, почему в UFC не рассматривают этот поединок, хотя о нём ходило много разговоров и он, пожалуй, имеет смысл. Да, Ислам уже два раза защищал пояс в бою с полулегковесом, но что делать, если в дивизионе не осталось претендентов?

Конечно, сам Махачев мечтает о втором поясе: «Титул в полусреднем весе — это моя мечта. Но в весе до 77 кг есть Белал, который скоро будет защищать свой пояс. У нас с ним один менеджер, Али. Мы сядем и всё обсудим. Я мечтаю стать двойным чемпионом, не хочу покидать этот спорт без второго титула».

С Мухаммадом россиянин драться не собирается по понятным причинам. Значит как минимум придётся ждать до мая-июня, когда должен состояться бой Белала с Шавкатом Рахмоновым. От него будет многое зависеть: если Мухаммад проиграет, то это сразу же откроет Исламу дорогу в полусредний вес. А вот если Белал сохранит пояс, то это будет печальный расклад для российского чемпиона: мечты о втором поясе придётся отложить.

Белал Мухаммад Фото: Steve Marcus/Getty Images

Ну или же сразу метить в средний вес, перескакивая дивизион Белала. Ислам о таком тоже говорил, его тренер Хавьер Мендес заявлял, что Махачев вполне может конкурировать с Дрикусом дю Плесси. Но, кажется, это какой-то совсем сказочный вариант. Во-первых, для такого скачка Исламу нужно время, во-вторых, в среднем весе есть и другие претенденты на титул, в том числе и Хамзат Чимаев, с которым Ислам тоже вряд ли станет драться.

Непростая ситуация складывается для Ислама, и прояснит её только время. В любом случае Махачев не собирается выступать до окончания Рамадана, а там и бой Белала с Рахмоновым должен состояться, от которого будет зависеть судьба россиянина: или же он пойдёт за вторым поясом, или придётся бить соперников в своём дивизионе по второму кругу.