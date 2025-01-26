Соперник Шары — самый креативный ударник в UFC. Почему Майкл Пейдж так хорош

1 февраля в Саудовской Аравии пройдёт турнир UFC Fight Night 250. Одним из украшений ивента станет разборка двух очень ярких ударников — Майкла «Венома» Пейджа и Шарабутдина Магомедова, которого все знают как Шару Буллета.

С одной стороны, это довольно странный матч-ап. Шара только-только вошёл в топ-15 среднего дивизиона, и со спортивной точки зрения было бы логично свести Магомедова с человеком из рейтингов. Вместо этого он получает поединок с Пейджем, который последний раз бился в среднем весе больше 10 лет назад. Веном выступает на категорию ниже, но, судя по всему, матчмейкеры UFC решили, что бой британца с Шарой — это то самое противостояние, которое называют словом «banger».

Пейджу почти 38 лет, однако это тот случай, когда не стоит обманываться цифрами. Даже в этом возрасте британец остаётся сверхопасным ударником, чьи главные козыри всё ещё на месте. Шаре придётся серьёзно потрудиться, чтобы нейтрализовать Майкла. К тому же в этом бою не ожидается борьбы и грэпплинга, что играет только на руку Пейджу.

Майкл Пейдж Фото: Ian Maule/Getty Images

За счёт чего Веном так хорош? У него очень обширная база ударной техники, он миксует в своём стиле элементы кунг-фу, кикбоксинга и карате. Оттуда же широкая и неудобная для соперников стойка и просто гигантский арсенал, Пейдж умеет жёстко бить чем угодно. Помимо привычных панчей и киков, он активно пользуется локтями и коленями. Немаловажно и то, что у Майкла весьма высокий бойцовский IQ. Прочитать паттерны соперника и разобрать его на ногах — привычное дело.

Ещё в 2016 году Веном заявлял, что хочет изменить мир ММА, как это сделал Ройс Грейси: «Мой стиль ударной техники совершенно отличается от любого другого в ММА. И это как раз то, что мне нужно. Как Ройс Грэйси изменил мир ММА, так же и я хочу это сделать».

В дебютном поединке в UFC с Кевином Холландом Пейдж показал, как он умеет биться, и американец вообще не понимал, откуда ему прилетали удары. Веном креативит, но делает это с умом. Он может быстро сменить направление атаки и поставить соперника в тупик. Тот же Холланд несколько раз напоролся на локоть с разворота и раз за разом ловил в голову кроссы.

Второй момент — скорость. Её Пейдж тоже пока не потерял. Возвращаясь к бою с Холландом, можно вспомнить, как Кевин жаловался углу, что Майкл слишком быстрый. А Иан Гарри, который призывал Венома выяснить, кто лучший ударник в UFC, быстро сменил геймплан на борцовский, когда понял, что не успевает за 37-летним британцем. Пейджа тяжело загнать в угол, его, безусловно, можно поймать на ошибке, но зачастую это следствие того, что Майкл дурачится в клетке и теряет концентрацию. Если он собран, то потягаться с ним в чистой ударке крайне тяжело. Первое поражение в карьере от Дугласа Лимы британец объяснил именно расслабленностью: «В тот момент я был слишком расслаблен и уверен в своей неуязвимости. Бой складывался в мою пользу, поэтому я просто потерял бдительность и напрочь забыл об опасностях. Мой эгоизм заставлял меня поскорее подняться на ноги и нанести ответный удар. Знаете, я рад, что именно Лима стал первым, кто нанёс мне поражение в профессионалах. Он удивительный человек».

Помимо скорости, для Венома важна реакция. Его стиль не предусматривает диких разменов. Он стремится удерживать соперников на дистанции, и ему важно своевременно реагировать на атаки. С возрастом этот аспект просел сильнее других, но Пейдж по-прежнему в порядке.

Что касается боя с Шарой, то главные инструменты дагестанца на бумаге позволяют ему перестреливаться с Веномом на дистанции — Магомедов бросает много киков и если сможет замедлить Пейджа в первом раунде, то будет вести бой под свою диктовку. Но тут важно не зазеваться, потому что Майкл может наказать контратакой так, что Шара даже не успеет среагировать. Риски высокие, поскольку Пейдж прекрасно чувствует тайминг и своевременно отвечает.

Скорость, реакция, тайминг, неудобная стойка и обширный ударный арсенал. На бумаге у Майкла есть всё для апсета. И абсолютно точно мы увидим отличный бой двух очень креативных ударников. За Венома говорит репутация, он уже давно на слуху в индустрии, и список его побед, а вернее, их разнообразие (от нокаута торнадо-киком до отключки соперника летучим коленом) впечатляет. Шара лишь на пути к этому, но уже продемонстрировал, как умеет удивлять.

«Я всегда говорю — мне плевать, кто в мейн-ивенте – потому что мой бой всегда оказывается главным событием вечера. Я всегда в конечном счёте оказываюсь в центре внимания. И я всегда устраиваю зрелищное выступление», — говорил Пейдж девять лет назад. Сейчас эти слова тоже идеально подходят.