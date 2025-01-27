Поединки Шары Буллета и Павловича в UFC, защита Гаджимагомедова. Главные бои

Предстоящая неделя обещает быть крайне насыщенной в плане ярких противостояний в профессиональном боксе и ММА. На турнире UFC в Саудовской Аравии выступит много российских бойцов, в том числе Шара Буллет, а в боксе состоится немало титульных поединков.

31 января. Муслим Гаджимагомедов – Табисо Мчуну

Большой бокс постепенно возвращается в Россию. Так, в Москве состоится очередной крупный турнир, в рамках которого пройдёт титульный бой организации WBA. Обладатель пояса в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов проведёт защиту титула в бою против Табисо Мчуну — того самого южноафриканца, побеждавшего Дениса Лебедева и Евгения Тищенко и даже боксировавшего с Александром Усиком. Теперь Мчуну претендует на титул в новой для себя весовой категории, и лёгкой прогулки у Муслима точно не будет.

1 февраля. Исраэль Адесанья – Нассурдин Имавов

Бывший доминирующий чемпион в среднем весе UFC Исраэль Адесанья возвращается в октагон. В последних четырёх поединках Исраэль потерпел три поражения, но при этом сохранил высокую вторую строчку в рейтинге. В соперника у Иззи будет выходец из Дагестана Нассурдин Имавов, занимающий пятую строчку и, в отличие от бывшего чемпиона, идущий на серии из трёх побед. Оба бойца показывают в клетке яркие поединки, так что зрителей ожидает жаркое противостояние, тем более что оба будут крайне мотивированы: ещё одно поражение для Адесаньи может означать окончательный закат карьеры, а победа Имавова вполне может сделать его одним из главных претендентов на титул.

1 февраля. Шарабутдин Магомедов – Майкл Пейдж

Пожалуй, самый ожидаемый бой турнира UFC в Саудовской Аравии – поединок Шары Буллета и Майкла Пейджа. Едва ли не самые яркие ударники промоушена сойдутся в очном противостоянии – что может быть интереснее? У Буллета три бонуса в четырёх боях UFC, Веном же известен своей неповторимой и эффектной техникой в стойке. Матчмейкеры сделали так, чтобы в октагоне буквально летали искры: кажется, этот бой должен стать как минимум украшением всего турнира.

1 февраля. Сергей Павлович – Жаирзиньо Розенстрайк

На турнире в Саудовской Аравии состоится и поединок топового российского тяжеловеса, экс-претендента на титул временного чемпиона UFC Сергея Павловича. После поражения от Тома Аспиналла Сергей принял бой с Александром Волковым – и снова проиграл. Теперь Павловичу необходимо перезапустить карьеру и выйти на победную серию, чтобы снова зайти в титульную гонку. В соперниках у россиянина будет Жаирзиньо Розенстрайк, который тоже обладает мощным нокаутирующим ударом, так что вряд ли этот поединок пройдёт всю дистанцию – поэтому он и притягивает немалый интерес.

В ночь с 1 на 2 февраля. Брэндон Фигероа – Стивен Фултон

В США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном карде пройдёт титульный поединок в полулёгком весе по версии WBC между обладателем пояса Брэндоном Фигероа и претендентом Стивеном Фултоном. У Фигероа 19 досрочных побед в 25 выигранных боях — хорошая статистика для дивизиона «мухачей». В случае победы над Фултоном, который идëт с хорошим рекордом 22-1, Брэндон вполне может претендовать на бой с Наоей Иноуэ, который поднимается в полулёгкий вес.

Брэндон Фигероа Фото: Ethan Miller/Getty Images

В ночь с 1 на 2 февраля. Дэвид Бенавидес – Дэвид Моррелл

Знаковый для российских любителей бокса поединок состоится в США. В нём, возможно, определится следующий соперник победителя реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. За титулы WBA World и временного чемпиона мира WBC будут боксировать непобеждённые Дэвид Бенавидес и Дэвид Моррелл. Предварительная договоренность такова — победитель этого противостояния встретится с победителем реванша Бивола и Бетербиева, так что поединок обещает быть крайне интересным.

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