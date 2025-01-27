UFC Fight Night 250: большой вызов для Шары Буллета, важнейший бой для Павловича. LIVE

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион и звезда промоушена Исраэль Адесанья, соперником которого станет Нассурдин Имавов, представляющий Францию.
В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.
Кроме того, в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу.
Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов и Шамиль Газиев. Их соперниками станут Винисиус Оливейра и Томас Питерсен соответственно.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💬 Чимаев уважает навыки Шары
Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев назвал пять лучших бойцов организации из СНГ.
«В первую очередь — Ислам Махачев. Он сейчас номер один в рейтинге P4P. Кто в UFC из СНГ? Я не всех знаю, там много ребят. Шавкат Рахмонов… Сейчас он будет драться за пояс. Шарабутдин Магомедов — новый хороший ударник, становится звездой. Конечно, Пётр Ян — бывший чемпион. Арман Царукян», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Adam Zubayraev.
👀 Камил Гаджиев назвал Павловича «разочарованием года» в UFC
Известный российский промоутер Камил Гаджиев подвёл итоги 2024 года в смешанных единоборствах, упомянув и об отечественном тяжеловесе UFC Сергее Павловиче.
«Разочарование года в UFC? Два боя проиграл, хотя мы ждали от него титула. Мне кажется, ему не хватает качественного подхода к тренировочному процессу. Раньше он был молодой и перспективный, а теперь это мастодонт. И он должен быть на другом уровне. А к тренировочному процессу есть вопросы», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 250
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❓ Пейдж оценил навыки Буллета
Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о бое с россиянином Шарабутдином Магомедовым и оценил его навыки.
«Он одержал очень впечатляющую победу, и я отдаю должное его навыкам в стойке. Когда он вызвал Адесанью, я подумал: «Оу, нет, отставь его». Я приму вызов. Потому что считаю, что это великолепный бой. Вероятней всего, он пройдёт в стойке.
Он непредсказуем. Это касается некоторых углов [атак] и ударов. Как, например, двойной бэкфист, хотя он и тренировал его. Он выглядит как парень, который иногда даже не знает, что сделает. И это проблема для соперников. Он делает сумасшедшие вещи», — сказал Пейдж в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.
Дата и время турнира UFC Fight Night 250
Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля 2025 года. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск.
🙃 Уиттакер выбрал фаворита в главном бою
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.
«Склоняюсь к тому, что Адесанья будет фаворитом. Он действительно хорош, хотя и Имавов тоже очень неплох. У него хороший удар. Он умеет наращивать темп. Он может оказывать давление, чтобы заставить Адесанью совершать ошибки. И всё же я считаю, что Исраэль будет фаворитом. Даже если соперники не попадают в его ловушки, он их разбивает», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.
Полный кард турнира UFC Fight Night 250
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
Мухаммад Наимов — Каан Офли;
Шамиль Газиев — Томас Питерсен;
Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
Фарес Зиам — Майк Дэвис;
Жасмин Ясудавичус — Майра Буэно Силва;
Богдан Град — Лукас Александер;
Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.