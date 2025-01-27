«В лучшей форме он меня бы побил». Тайсон строил наследие на слабых соперниках?

Майк Тайсон – один из самых легендарных боксёров в истории. Он сколотил фантастическую карьеру и считается настоящей иконой джентльменского вида спорта. Но некоторые ставят наследие Железного Майка под сомнение. Часть экспертов считает, что большинство побед американца были добыты в противостояниях с проходными соперниками. А иногда эти тезисы подкрепляет и сам Тайсон. На днях он дал интервью, в котором вспоминал свой поединок с Ларри Холмсом. И Майк отметил, что если бы соперник находился в пиковой форме, то без особых проблем оставил бы бой за собой.

Тайсон действительно вспоминал поединок с Холмсом. В январе 1988 года соперники бились за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. Разница между оппонентами составляла 17 (!) лет. Молодой Железный Майк вышел на оппонента, который действительно был далёк от оптимальных кондиций. Однако даже при этом Ларри имел фантастический рекорд – 48-2. Но Тайсон отметил, что прекрасно понимает, каким статусом и наследием обладал соперник: «Ларри Холмс был легендарным бойцом, и, если бы он был в своей лучшей форме, у меня не было бы ни единого шанса».

БОЙ МАЙК ТАЙСОН — ЛАРРИ ХОЛМС Фото: James Drake/Getty Images

Железный Майк действительно бился с Холмсом в тот самый момент, когда оппонент готовился «выходить на пенсию». Примечательно, именно после этого поединка Ларри заявил об отставке. Но позже всё-таки вернулся на профессиональный ринг. Вот только из-за победы над ветераном разве справедливо говорить, что всё наследие Майка было сколочено на проходной оппозиции? Тайсон – легенда дивизиона и всего профессионального бокса. Он являлся самым опасным бойцом на планете. А главное — обладал фантастическим ударом и невероятной скоростью, пугавшей любого тяжеловеса, который оказывался напротив.

При рекорде 30-0 у Железного Майка пошли исключительно топовые оппоненты. Сначала – Тони Такер с идеальной статистикой (34-0). Соперник был на семь лет старше, находился в великолепной форме. В итоге поединок получился крайне непростым и продлился все 12 раундов. Тайсон пытался поймать оппонента, но столкнулся с достойным сопротивлением. Поэтому и на записках судей была заметна конкурентность противостояния – 118-113, 119-111, 117-112. И в том поединке Железного Майка действительно ждала жёсткая проверка на прочность. Называть соперника проходным совершенно точно было нельзя.

Майк Тайсон Фото: Focus on Sport/Getty Images

Следующим оппонентом Тайсона стал Тайрелл Биггс. У него за спиной был неплохой послужной список. Непобеждённый американец имел в своем активе 15 побед. Но Железный Майк оказался непреодолимой преградой. Он здорово начал работать с самого первого раунда. В итоге оппоненту с каждой секундой становилось всё тяжелее и тяжелее. К седьмой трёхминутке доминация Тайсона не вызывала никаких сомнений. В итоге молодой чемпион оформил очередную защиту. Он забрал итоговую победу техническим нокаутом.

Была ли топовая оппозиция после Холмса? Совершенно точно. Сначала – Тони Таббс (24-1). Американец не был безупречен в плане рекорда. Но имел очень солидную статистику. Тайсон вышел на поединок очень уверенно. И с самого начала завладел инициативой. Уже во втором раунде Железный Майк поставил финальную точку. Затем был легендарный Майкл Спинкс с рекордом 31-0 в 31 год. Что сделал Тайсон? Просто размолотил оппонента в первом же раунде. И смог добавить в свою копилку ещё один пояс.

БОЙ МАЙК ТАЙСОН — МАЙКЛ СПИНКС Фото: John Iacono/Getty Images

Дальше были более молодые, но не самые выдающиеся в плане статистики парни. Фрэнк Бруно (32-2) продержался против Тайсона пять раундов. Железный Майк забрал победу техническом нокаутом. А Карл Уильямс (22-2) рухнул уже в первой трёхминутке. На тот момент американец находился в пиковом состоянии. Правда, в следующем поединке Тайсон потерпел первое поражение в карьере. Но нельзя говорить о том, что свою карьеру Железный Майк выстраивал только на «мешках». Он сталкивался с топовой оппозицией, неизменно принимал эти испытания и выдерживал их.

Тайсон – легендарный боксёр, который сколотил восхитительное наследие. И по ходу карьеры он сталкивался с очень сильными оппонентами. Действительно, Холмс был далеко не на пике, когда вышел в ринг с Железным Майком. Но при этом остальные поединки на пути к первому поражению выглядели абсолютно обоснованными и стали неплохой проверкой на прочность.