Так Павлович топ или нет? Какие шансы у русского богатыря вернуться в гонку за пояс

1 февраля в Саудовской Аравии пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В рамках основного карда свой поединок проведёт российский тяжеловес Сергей Павлович, а его соперником станет опытный ударник из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

Для Павловича это очень важный поединок, так как последние выступления россиянина разочаровали и существенно пошатнули его позиции в глазах экспертов и болельщиков. Несмотря на то что Сергей занимает четвёртое место в рейтинге, многие перестали его котировать как топового бойца. Причём парадоксально, что в большей степени это следствие поражения от Александра Волкова, где бой продлился всю дистанцию и завершился судейским решением. Нокаут от Тома Аспиналла ударил по позициям Павловича не так больно.

Остался ли Сергей топ-бойцом? Да, безусловно. Во многих аспектах россиянин по-прежнему превосходит бо́льшую часть бойцов дивизиона и заслуженно остаётся в топ-5 тяжёлого веса. Не стоит забывать, что проиграл Павлович людям из топ-3. Просто так вышло, что серия нокаутов в первом раунде повесила на Сергея завышенные ожидания.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Сейчас для Павловича важно подтвердить свой уровень, и у него хорошие шансы это сделать в поединке с Розенстрайком. Но для того, чтобы вернуться в титульную гонку, россиянин, конечно, должен сделать больше. Если посмотрим на топ-10 дивизиона, то практически все бойцы ниже пятого места не смогут конкурировать с Сергеем. Сергей Спивак, Марчин Тыбура, уже упомянутый Розенстрайк — бойцы уровнем пониже. Деррик Льюис уже проигрывал Сергею. Есть опасный Жаилтон Алмейда, который переводил всех своих соперников, и это, пожалуй, самый серьёзный вызов из тех, кто ниже Павловича в рейтинге.

Чтобы полноценно вернуться в гонку за пояс, Павлович должен одержать победу над кем-то из топ-3. Высока вероятность, что в случае успеха с Розенстрайком россиянина сведут с Сирилем Ганом, например, во Франции в сентябре. Это будет полноценный претендентский поединок и самый логичный матч-ап. Этот бой уже пытались организовать ранее, но тогда вмешались обстоятельства и Павлович получил бой с Волковым.

Проблема в том, что для преодоления барьера в лице Гана (и Волкова с Аспиналлом тоже) Сергей должен меняться. Даже один из тренеров, работавших с Павловичем, Артём Левин, дал понять, что россиянин слишком поверил в силу своего удара после рекордной серии. В итоге Сергей начал играть в эту рулетку с Аспиналлом, а Волкову не предложил ничего, что удивило бы Александра — размашистые атаки и попытки сблизиться, чтобы вступить в размен. Такая однобокость — не чемпионский уровень. Тот же Ган запросто может разобрать такой стиль и просто будет кружить вокруг Павловича, обстукивая его и держась на дистанции.

Поэтому Сергей должен стать более разносторонним бойцом, добавить в свой арсенал «план Б». К бою с Розенстрайком он подключил в свой лагерь борцов и грэпплеров, что можно считать хорошим знаком. Значит, Павлович понимает, что должен прогрессировать. А борцовский геймплан можно успешно реализовать и в бою с Розенстрайком (так уже делал Алмейда), и с Ганом. Переводы в совокупности с физической мощью Павловича могут ему помочь в большинстве поединков и там, где не сработает тактика «попасть раньше соперника».

Только изменившись Павлович может вернуться в титульную гонку и не остаться бойцом, который избивает всех середняков, но ничего не может показать с топами. 1 февраля мы получим некоторые ответы на вопросы о будущем Сергея.