От «угрозы Хабибу» до рекордной серии поражений. Тони Фергюсон ушёл из UFC

Несколько дней назад новый промоушен Global Fight League, который ещё не провёл ни одного турнира, но зато развернул агрессивную кампанию по подписанию всех мало-мальски известных бойцов на рынке свободных агентов, объявил о подписании Тони Фергюсона. Чуть позже авторитетные журналисты подтвердили, что легендарный Эль Кукуй покинул UFC спустя почти 15 лет. Ушла целая эпоха.

Фергюсон запомнился как очень неоднозначный персонаж. Он даже в UFC попал, выиграв шоу The Ultimate Fighter в полусреднем весе, зато дебютировал под эгидой промоушена в лёгком дивизионе. После поражения от Майкла Джонсона в 2012 году Тони набрал шикарный ход и не проигрывал на протяжении восьми лет. Именно это время — пик Фергюсона, когда он влюбил в себя в болельщиков своим безумным стилем.

Тони Фергюсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Страшные локти из любых позиций, будь то стойка или партер, страшные размены и иманари-роллы. Всё это накладывалось на то, что и тренировки у Тони были, мягко говоря, странными. Он танцевал брейк, крутил сальто, стоял на голове, бил кики по трубам. Да и в целом о безумствах Фергюсона за пределами октагона известно многое — от параноидальных подозрений в слежке со стороны соперников до чипа в ноге. А самое главное, что стиль Тони работал в октагоне, где Эль Кукуй устраивал настоящий хаос и прекрасно себя в нём чувствовал. Почти каждый бой Фергюсона тех лет — драма. Тони никогда не был доминирующим бойцом вроде Хабиба Нурмагомедова, он немало пропускал, падал, вставал и снова шёл вперёд. «Держака» хватало, чтобы не падать в нокауты, а темп американца мог выдержать далеко не каждый.

При этом Фергюсон, конечно, умел работать с умом. Он отлично пользовался габаритами, в которых превосходил почти всех легковесов, был очень опасен на земле — есть чёрный пояс по БЖЖ. Тони сумел выйти на серию из 12 побед, что было рекордом для лёгкого веса (не так давно это достижение перекрыл Ислам Махачев) и добрался до временного пояса UFC. Не хватало последнего шага, и на пути к этому был бой с Хабибом Нурмагомедовым. Это противостояние вошло в историю, даже не состоявшись. Фергюсона называли угрозой Хабибу, но этому бою не было суждено случиться. Скорее всего, на радость Тони, потому что на самом деле шансов с Орлом у него было не очень много. Но в итоге именно отмены поединка с Хабибом стали началом конца для Фергюсона.

Сначала была знаменитая двойная весогонка, что вполне вписывается в образ жизни Эль Кукуя. Зная об отмене боя с Хабибом и назначенном поединке с Джастином Гэтжи, Фергюсон всё равно согнал вес, а через месяц повторил эту процедуру, и это, конечно, сказалось. Гэтжи разнёс Тони и закрыл все вопросы о том, состоится ли когда-нибудь встреча Фергюсона и Хабиба в октагоне.

Тогда ещё никто не знал, что Джастин ещё и положил начало кошмарной серии поражений Фергюсона. Поначалу Тони проигрывал крепким Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, хотя в случае с последним американец впервые в карьере побывал в глухом нокауте. Тогда спад Фергюсона был незначительным, но он сам ухудшал своё положение. Каждый раз странные лагеря, и каждый раз после поражений Тони заявлял, что на этот раз вернулся к первому тренеру и теперь будет другим. Таких «первых тренеров» было несколько, ничего не помогало, но Эль Кукуй не унывал.

Тони Фергюсон Фото: Chris Unger/Getty Images

После безвольного поражения от Нейта Диаза (Тони постучал, что тоже нетипично для него) Фергюсон вышел на бой с Бобби Грином, перед которым отметился интересным заявлением: «Чувствую, что сейчас нахожусь в расцвете сил, это безумно. Никто не будет указывать мне, когда завершать карьеру. Я сделаю это, когда захочу. Это произойдёт. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боёв и титул, детка».

Не вышло — новое поражение. И после него Фергюсон отправился проходить лагерь со сверхмарафонцем Дэвидом Гоггинсом. Пэдди Пимблетт, с которым должен был тогда драться Тони, назвал идею Эль Кукуя «глупой», а сам Тони выкладывал видео, как его рвёт после тренировок. Разумеется, этот подход Фергюсону тоже не помог.

В UFC зачем-то продолжали давать бои бойцу, который, по сути, закончился, и «благодаря этому» Тони стал не только обладателем шикарной серии из 12 побед, но и установил абсолютный рекорд промоушена — восемь поражений кряду. Дана Уайт при этом не скрывал, что не хочет больше видеть боёв Фергюсона: «Хочу ли я, чтобы Тони Фергюсон завершил карьеру? Да, надеюсь на это. Я хотел бы, чтобы он ушёл на пенсию».

А сам боец после восьмого поражения от Майкла Кьезы снял одну перчатку, вселив надежду, что он решил завершить карьеру, но передумал и выдал легендарную фразу: «Чёрт возьми, я не уйду на пенсию, я слишком стар, чтобы уходить на пенсию. Мне 40 лет, я на полпути к 80. Я участвую в соревнованиях с пяти лет в разных видах спорта. Не то чтобы я больше ничего не умел. Умею. Я всё ещё в состоянии соревноваться. Когда кто-то пробежит спринт быстрее меня, возможно, я задумаюсь».

Тони Фергюсон Фото: Chris Unger/Getty Images

Задумываться, похоже, Тони будет уже не в UFC. Его уход получился довольно тихим, и он уже был задрафтован в новой лиге, где турниры должны начаться с апреля. По информации комментатора Давида Багдасаряна, в GFL Фергюсону предложили почти $ 2 млн за бой. Достойная пенсия, несмотря на то что последняя победа американца была почти шесть лет назад. Многие будут рады, если ему действительно положат такой жирный контракт, так что просто порадуемся за ветерана. Тони заслужил.