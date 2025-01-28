Набирают больше 10 кг за сутки. Что не так с системой взвешивания в UFC?

Совсем недавно в США состоялся первый в 2025 году номерной турнир UFC – UFC 311. Ивент подарил зрителям много ярких противостояний и поединков и при этом заставил кое о чём задуматься.

После турнира Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала данные о том, какой вес показали бойцы не только на официальном взвешивании, но и непосредственно перед поединком. Комиссия Калифорнии является одной из самых строгих в мире ММА, далеко не все делают повторное взвешивание в день поединка. Но данные, которые были опубликованы, поражают воображение.

Муин Гафуров Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Нет, конечно, все знают о том, что практически все бойцы смешанных единоборств занимаются весогонкой. Кто-то гоняет больше, кто-то меньше, но тех, кто выступает в своей природной категории, практически нет. Однако цифры, показанные бойцами в день поединка, всё же вызывают недоумение. 15 из 26 человек, задействованных в карде турнира, набрали после официального взвешивания более 10% от собственного веса, что является нарушением правил и поводом для комиссии рекомендовать бойцу сменить весовую категорию. Более того, 10 бойцов набрали более 15% от собственного веса за сутки – фантастика.

«Рекордсменом» стал Ренье де Риддер, который раньше выступал в One сразу в нескольких дивизионах. На официальном взвешивании он показал 83,69 кг, а непосредственно перед боем – 96,16 кг – почти на 13 кг больше (на 15%)! При этом по проценту набранного веса нидерландец не в лидерах турнира. Так, по 16-17% прибавили все участники двух главных событий вечера: Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов в день боя показали одинаковый вес – 71,12 кг, хотя лимит их категории – 61,2 кг, Ислам Махачев набрал 10,5 кг (80,74 против 70,3 на взвешивании), а Ренато Мойкано умудрился набрать ещё больше (81,46 против 70,3 на взвешивании). К лидерам по проценту набора веса можно отнести и Тагира Уланбекова, который влез в лимит налегчайшего веса (56,92 кг), а в день боя перескочил даже лимит полулёгкого веса, показав 66,9 кг (+17%).

Были и те, кто прибавил совсем немного. Например, Иржи Прохазка показал в день боя на весах 94,4 кг – чешский самурай набрал менее 1,5 кг. Кевин Холланд, соперник де Риддера, набрал всего 3 кг, в отличие от оппонента. А Жаилтон Алмейда и вовсе скинул 1,5 кг с момента официального взвешивания.

Но большинство бойцов всё же прибавили, причём прибавили значительно, перескакивая через категорию (а некоторые, как Уланбеков, через две). Система взвешивания, которая есть в UFC, уже давно нуждается в изменениях. Некоторые промоушены, к слову, уже внесли в правила повторное взвешивание в день боя, согласно которому бойцы не должны набирать больше определённого процента веса. В UFC же такого нет, лишь некоторые комиссии проводят повторное взвешивание, и то — в рекомендательных целях. Комиссия Калифорнии, например, может порекомендовать бойцу сменить весовую категорию, но вряд ли к этим рекомендациям кто-то прислушивается. Больше половины бойцов на UFC 311 нарушили правило 10% набора веса, а почти треть из них набрала больше 15%. И, конечно, это вызывает вопросы.

Тагир Уланбеков Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Если все бойцы гоняют вес, а многие делают это в каких-то космических масштабах, то почему бы действительно не ввести повторное взвешивание в день боя? Все будут выступать в своих природных весовых категориях, перестанут изнурять свой организм теми стрессовыми нагрузками, которые присутствуют во время весогонки. Посмотрите на бойцов во время официального взвешивания – некоторые с трудом добираются до весов, а практически все выглядят крайне изнурённо. И за сутки эти бойцы набирают больше 10 кг, нагружая организм по-новому, а дальше выходят в октагон, подвергая себя ещё одному стрессу. Так какой в этом во всём смысл, если всё равно гоняют абсолютно все, за исключением, наверное, тяжеловесов? Условно, тот же Махачев с Мойкано подрались бы в среднем весе, а Двалишвили с Нурмагомедовым – в лёгком, раз всё равно они набрали приблизительно одинаковый вес. И не будет ни у кого проблем со здоровьем и со сгонкой веса, как, например, периодически бывает у того же Уланбекова, Условному Арману Царукяну не пришлось бы гонять много лишних килограммов и слетать с боя то ли из-за травмы, то ли из-за того, что не уложился в вес.

Но это всё лишь разговоры, которые длятся уже далеко не один год. Видимо, боссы UFC не собираются перенимать у конкурентов даже положительные моменты и будут и дальше закрывать глаза на безудержные весогонки у себя в лиге. А ведь когда-нибудь это может закончиться печально для бойца. Наверное, только тогда придёт осознание, что пора что-то менять.