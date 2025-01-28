Гений бокса или распиаренный любитель выпить? Разбираем карьеру Бенавидеса

В ночь с 1 на 2 февраля в Лас-Вегасе пройдёт вечер профессионального бокса, который возглавят непобеждённые полутяжеловесы Дэвид Бенавидес и Дэвид Моррелл. На кону будут лишь временный пояс WBC и титул WBA World, но, по сути, это полноценный претендентский поединок за право сразиться с победителем боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Особое внимание тут к Бенавидесу, потому что по умолчанию он считается боксёром высокого уровня и уже доказывал это в другой весовой категории, где даже был чемпионом мира. И вообще, карьера этого бойца по прозвищу Красный флаг богата на яркие события.

Дэвид Бенавидес Фото: Ethan Miller/Getty Images

В отличие от старшего брата Хосе, Дэвид с детства увлёкся боксом и очень хотел впечатлить этим отца. Но в силу семейных обстоятельств (развод родителей) младший Бенавидес оставил спорт и быстро растолстел, заедая стресс — в 12 лет он весил почти 120 кг. Это стало точкой невозврата, и Дэвид захотел уехать к отцу. Для этого пришлось отказаться от фастфуда и взять себя в руки. За два года боксёр сбросил 40 кг и пришёл в форму.

Бенавидес уже в 15 лет начал ярко проявлять себя в спаррингах с топ-боксёрами, в частности с Геннадием Головкиным, и впечатлил казахстанца. Профессиональная карьера Дэвида стартовала в 2013 году, и из первых 10 боёв он досрочно завершил девять, но ту оппозицию сложно было называть серьёзной, а продвигаться дальше не получалось, так как Бенавидеса не подписывали крупные промоутерские компании. Помог случай — Дэвида пригласили спарринг-партнёром к чемпиону мира Джулиусу Джексону, и Бенавидес неожиданно отметелил того уже в первом раунде. Так он попал на контракт к Сэмпсону Левковицу и начал появляться в больших кардах.

Уже через два года Бенавидес-младший получил титульный поединок с румыном Рональдом Гэврилом, который заменил в поединке Энтони Диррелла. Перед боем Дэвид тяжело болел, почти не вставал с кровати, еле согнал вес. А в самом поединке сломал руку, побывал в нокдауне, но вытащил тяжёлую победу раздельным решением судей и стал самым молодым чемпионом в истории второго среднего веса. Через полгода в реванше Бенавидес разнёс Гэврила, забрав все раунды и закрыв вопросы. Но ещё через несколько месяцев Дэвид сдал допинг-пробу, в которой нашли следы кокаина, лишился пояса и был отстранён на четыре месяца.

Вернувшись в ринг, Бенавидес уже через бой заслужил новый титульный шанс и нокаутировал Энтони Диррелла, вернув себе пояс WBC. Но отношения с титулами у Дэвида не клеятся — перед защитой с Алексисом Ангуло он провалил взвешивание на 1,27 кг и лишился пояса, хоть и победил соперника досрочно.

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Несмотря на мучения с титульниками, Бенавидес по праву считался одним из самых опасных бойцов в своей весовой категории. Огромный, крепкий, с длинными руками и тяжеленным ударом — это была большая проблема для любого бойца дивизиона. Кто-то считал Бенавидеса читером, потому что он умудрялся с такими габаритами укладываться в лимит второго среднего веса. Ну а кто-то критикует боксёра за любовь покутить после поединков в компании алкоголя. Но на самом деле в арсенале Дэвида не только удар и габариты, перебоксировать его тоже тяжело, выучка у него на весьма хорошем уровне. А отец Бенавидеса, изначально активно продвигавший карьеру старшего брата, позже признавался, что Дэвид талантливее Хосе.

В мае 2022 года Бенавидес вышел на титульник, но с нюансом — на кону был временный пояс WBC. Дэвид нокаутировал канадца Дэвида Лемье и начал охоту на Сауля Альвареса, который к тому моменту прибрал к рукам все пояса. Уже тогда начались разговоры, что Канело уклоняется от боя с Бенавидесом. Об этом говорил и сам Дэвид, и его отец, и Флойд Мейвезер. В ожидании согласия от мексиканца Бенавидес начал защищать временный пояс и убрал двух очень опасных соперников — Калеба Планта и Деметриуса Андраде. Причём для второго то было первое поражение в карьере.

Канело продолжал избегать боя с Дэвидом. Были слухи, что Альварес отказался от $ 55 млн за бой и требовал гонорар в $ 150-200 млн. Устав дожидаться мексиканца, Бенавидес поднялся в полутяжёлый дивизион и разобрался там с Александром Гвоздиком, нанеся тому второе поражение в карьере. Удерживать временные пояса WBC в двух весовых категориях было нельзя, и Дэвид окончательно оставил позади второй средний вес.

Теперь он ищет боёв с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, но на пути большая преграда в лице Дэвида Моррелла. Талантливый кубинец, как и Бенавидес ещё не проигрывал в профессионалах и ранее тоже выступал во втором среднем весе. Моррелл двигался по линии WBA, взял там пояс, но неполноценный, и охотился за Канело. Два непобеждённых проспекта (29-0 против 11-0) бросили затею вытащить Альвареса в ринг и теперь между собой определяют самого достойного соперника для Бивола или Бетербиева.

Дэвид Моррелл Фото: Matchroom Boxing/Getty Images

Бенавидес как никогда близок к тому, чтобы снова побороться за полноценный титул. Впервые с 2019 года. Но и Моррелл свой шанс так просто не отдаст. Пришло время получить ответ на вопрос — действительно ли Бенавидес может считаться боксёром высокого уровня или пиар-машина сделала своё дело?