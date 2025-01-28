Буллет и Павлович дадут зрелища в Эр-Рияде. Где смотреть UFC Fight Night 250

Дата и время турнира UFC Fight Night 250

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой турнир UFC Fight Night 250. Главным событием вечера станет поединок топовых средневесов — бывший доминирующий чемпион Исраэль Адесанья встретится с пятым номером дивизиона Нассурдином Имавовым.

В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретится со звёздным британцем Майклом «Веномом» Пейджем.

Кроме того, в октагон возвращается российский тяжеловес Сергей Павлович. После двух поражений подряд он встретится с Жаирзиньо Розенстрайком, представляющим Суринам.

Также привлекают к себе внимание поединок Саида Нурмагомедова с Винисиусом Оливейрой и встреча Шамиля Газиева с Томасом Петерсеном.

Предварительный кард турнира UFC Fight Night 250 стартует 1 февраля в 17:00 мск. Бои основного карда начнутся в 21:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 250 с боями Шары Буллета и Павловича

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира UFC Fight Night 250

Основной кард:

Предварительный кард:

Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;

Терренс Маккинни — Дамир Хаджович;

Фарес Зиам — Майк Дэвис;

Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;

Богдан Град — Лукас Александр;

Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс.

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Прогноз на главные бои UFC Fight Night 250

Майкл Пейдж считает, что может нокаутировать Шару Буллета.

«По правде говоря, я считаю, что его стиль подходит для того, чтобы я победил нокаутом. Но в то же время он опасен, и, если я ошибусь, это произойдёт со мной. Нужно учитывать оба варианта. Однако я верю в то, что смогу это сделать, его стиль идеально подходит мне», — приводит слова Пейджа издание The Independent.

Роберт Уиттакер видит Исраэля Адесанью фаворитом в поединке с Имавовым.

«Склоняюсь к тому, что Адесанья будет фаворитом. Он действительно хорош, хотя и Имавов тоже очень неплох. У него хороший удар. Он умеет наращивать темп. Он может оказывать давление, чтобы заставить Адесанью совершать ошибки. И всё же я считаю, что Исраэль будет фаворитом. Даже если соперники не попадают в его ловушки, он их разбивает», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

А российский тяжеловес Кирилл Корнилов верит в Сергея Павловича.

«Думаю, для Павловича не составит проблем выиграть досрочно и нокаутировать своего оппонента. Павлович идёт на серии из поражений, поэтому бой с Розенстрайком — для него это хорошая возможность встать на победную серию. Сергей превосходит своего соперника», — сказал Корнилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.