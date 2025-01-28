Охота на ведьм. За что дисквалифицировали Поветкина и Дрозда

В конце прошлого года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) удивило мир российского бокса заявлениями о временном отстранении экс-чемпионов мира Александра Поветкина и Григория Дрозда. Но новый год — новые потрясения.

Сначала вышел пресс-релиз ITA, согласно которому Поветкин был дисквалифицирован на четыре года — с октября 2024 года по октябрь 2028-го. Всё бы ничего, но Александр завершил карьеру в 2021 году и если даже собирался вернуться, то это всё оставалось на уровне слухов. Тем не менее решение вынесли, а оспаривать его Поветкин не собирается и назвал решение полной глупостью.

А вот глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов уверен, что здесь замешана политика: «Это политическая история чистой воды. Александр всегда позиционировался как Русский Витязь. Он один из первых, кто попал в санкционный список. Это чисто политизированная история в сторону российского спорта. Пытаются высосать ситуацию из пальца».

Теперь новый поворот — вслед за Поветкиным дисквалифицирован Григорий Дрозд. И тоже на четыре года. Его дисквалификация закончится чуть раньше, чем у Поветкина — в сентябре 2028 года. Сам Григорий уже успел иронично отреагировать на решение ITA: «Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно».

Григорий Дрозд Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Какие вообще основания для дисквалификации Поветкина и Дрозда? Нарушение Григория зафиксировано 28 сентября 2014 года (как и у Поветкина), сразу после титульного боя с Кшиштофом Влодарчиком, в котором Дрозд стал чемпионом мира. В пресс-релизе ITA лишь указано, что спортсмен обвиняется в использовании или попытке использования запрещённой субстанции или запрещённого метода. То есть нет конкретики.

В случае с Поветкиным в пресс-релизе указывается, за что он дисквалифицирован: «Расследование обнаружило в крови Поветкина запрещённое вещество остарин в образце, который был предоставлен спортсменом в 2014 году. Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов, широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности».

Нельзя не вспомнить, что у Поветкина уже были истории с допинг-отстранением. В 2016 году у него обнаружили следы мельдония, но позже ВАДА признало Александра чистым. В декабре 2016 года в допинг-пробе Поветкина был обнаружен как раз остарин, и его дисквалифицировали на год. Теперь вновь вернулись к остарину, но дисквалификация всё равно выглядит бессмысленной, при том что боксёр не выступает уже четыре года.

Важный момент — помимо дисквалификации Дрозда и Поветкина, у обоих боксёров аннулированы результаты с момента нарушения. То есть в случае Дрозда это только один бой — единственная защита титула Григория в бою с Лукашем Яником. А у Поветкина всё посерьёзнее — под аннулирование попало больше десятка поединков, в том числе бой с Энтони Джошуа и дилогия с Диллианом Уайтом.

Александр Поветкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что всё дело в желании заработать политические очки: «Какие-то дисквалификации людей, которые давно завершили карьеру, давно не выступают. Это просто в очередной раз хотят кого-то уколоть, ущипнуть, заработать политические очки, и всё. Ума не приложу, почему это сейчас началось. Начали копаться, копошиться, не знаю, для чего проверять человека, который давно завершил карьеру. Просто чтобы какой-то фон негативный создать».

В любом случае, с учётом того, что боксёры не планируют оспаривать решения ITA, резонанса эти дела не получат. Вопрос в том, скажется ли это на репутации Дрозда и Поветкина, и самое интересное, будет ли «продолжение банкета»?

Как минимум в тайском боксе уже есть последователь. Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) сообщила, что россиянин Асадула Имангазалиев дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В его пробе от мая 2023 года обнаружили мельдоний, а вскрывать пробу «Б» боец отказался. Имангазалиев дисквалифицирован на четыре года и уже лишён золота чемпионата мира – 2023.

Теперь ждём, что будет дальше и кто станет следующим?