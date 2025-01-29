«У Джигана такие «банки» — можно оторваться от земли». Интервью с Денисом Лебедевым

На недавно завершившемся Кубке России по боксу в Самаре было немало звёздных зрителей. Одним из почётных гостей стал Денис Лебедев — легендарный российский спортсмен, в своё время владевший двумя чемпионскими поясами в первом тяжёлом весе. Хотя Денис уже давно завершил карьеру, он продолжает активно следить за боксом и при необходимости готов и сам поучаствовать в выставочном поединке. В день финальных боёв Кубка России мы поговорили с Лебедевым обо всём самом важном в современном боксе.

— Как оцените Кубок России? Нравится ли вам подобный формат?

— Всё отлично и справедливо, считаю, что такой формат удачен. И место проведения идеальное: Самара в боксе занимает лидерские позиции, иногда даже складывается ощущение, что здесь других видов спорта и нет. Нам как сторонникам бокса это очень по душе.

— Есть какой-то боксёр в любителях, за которым вы следите больше? Может, кто-то похожий на вас по стилю?

— Если честно, симпатизирую абсолютно всем нашим ребятам. У нас боксёрская семья: все друг за друга. Если надо обязательно кого-то выбирать, то чуть больше болею за ребят из Санкт-Петербурга. А так повторюсь: боксёры — это большая семья. Ребята подрались в финале, обнялись после гонга и пошли вместе чай пить. Надо дружить, это очень важно.

— Верите ли, что российские боксёры поедут на следующие Олимпийские игры? Стоит ли нам туда ехать без флага и гимна?

— Знаете, сейчас очень многие люди пытаются разделить наших спортсменов. Кто-то сейчас погибает за флаг нашей страны, другие едут отстаивать спортивную честь России, возможно, без гимна и флага.

Моё личное мнение такое: давайте поразмыслим, ведь все знают, из какой страны спортсмен, правильно? Даже если он приезжает без гимна, без флага. Все в курсе, какую страну кто представляет. Просто жалко ребят, которые готовились к цели, мечте всей своей жизни. Мне сложно говорить, я-то свою карьеру уже закончил. По мне, вроде бы и без флага нельзя, но и ребят жалко. Думаю, каждый вправе делать свой выбор и нести за него ответственность.

— Что думаете о дисквалификации Александра Поветкина, которого отстранили на четыре года из-за допинг-пробы 2014 года? Других наших боксёров постепенно тоже отстраняют по тем же причинам.

— Это просто новый анекдот, смешной. Если раньше подобные новости вызывали какую-то спортивную злость, агрессию на несправедливость, то сейчас чувствуешь только усмешку. Это даже неинтересно, глупость абсолютная.

— Нет ощущения, что профессиональный бокс становится скучнее для массового зрителя? В дилогии Усика и Фьюри был только один нокдаун, Бетербиев и Бивол вообще показали классное, но стерильное с точки зрения зрелищности выступление.

— Я лично не вижу такой тенденции. Даже бои, которые вы сейчас назвали — там же дрались очень крупные ребята или вовсе супертяжеловесы. В таких поединках нокдаун или нокаут может произойти вообще в любой момент. Да, в конкретных боях этого не произошло. Но могло произойти. Тем и интересны такие поединки.

А реванш Бетербиева и Бивола, я уверен, будет смотреть даже больше зрителей, нежели первый. Сегодня это топовые боксёры, по меркам всего мира, за ними будут следить все.

Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

— Раз мы заговорили про знаменитый реванш россиян. Что нужно поменять Биволу, чтобы победить?

— Менять ничего не надо. Просто добавить. В профессиональном боксе есть выражение «чемпионские раунды». Я увидел, что Бивол в первом бою мог прибавить ещё процентов 25-30, это много. А в таких боях надо отдавать всего себя, полностью. Я поддерживаю Бивола, но говорю то, что думаю. Нельзя в таких боях оставлять силы, нужно отдавать себя всего.

Первый поединок Артура и Дмитрия был немного похож на мой бой с Муратом Гассиевым. Я мог прибавить, надо было рисковать, но я почему-то этого не сделал. Не знаю, с чем это связано. Может, меня никто из угла не подтолкнул. Команда на то и команда, мы должны работать в связке. С того боя много воды утекло, но он был чем-то похож на бой Бетербиева и Бивола. В близком поединке всегда сложно отдать кому-то предпочтение. Один увидел так, другой — иначе, отсюда и разногласия.

— Если говорить про супертяжеловесов. Есть ли сейчас кто-то, кто сможет победить Александра Усика?

— Скажу так. Самый сложный бой Усику в супертяжеловесах дал Дерек Чисора, это был дебют Александра в дивизионе. Конкурентный, классный бой. Вот что-то такое и надо показывать против Усика.

— Вы завершили карьеру, но не исключено, что вернётесь на ринг ради выставочного боя. Что думаете про желание рэпера Джигана провести с вами поединок?

— С учётом того, что сегодня происходит в боксе, такой бой, в принципе, реален. Мы с Денисом общаемся: не так часто, но, когда встречаемся, периодически общаемся. Лучше у него спросить, конечно.

Мне, конечно, было интересно позабавиться, скажем так. Хотя у Джигана такие «банки», что есть риск оторваться от земли вместе с ногами. Нужно быть внимательным и аккуратным.

Джиган Фото: РИА Новости

— Уже скоро Муслим Гаджимагомедов подерётся с Табисо Мчуну, который когда-то побеждал вас и Евгения Тищенко. Дадите прогноз на бой?

— Боюсь, что Магомед может недооценить Мчуну, как это в своё время сделал я. Вы видели мой бой с Табисо, не хочу к нему возвращаться. Но Мчуну не настолько слаб, как может кому-то показаться. Он быстро сокращает дистанцию, наносит быстрые удары и тут же уходит. Если Табисо будет в той же форме, в какой был в поединке со мной, Магомеду нужно будет максимально быстро приспособиться, тогда он победит. Если будет долго искать подходы, всё может закончиться не очень хорошо. Так что бой с интригой, более чем.