Адесанья – богач, Шара надеется на бонусы. Гонорары турнира UFC в Саудовской Аравии

1 февраля в Саудовской Аравии состоится масштабный турнир — UFC Fight Night 250. Несмотря на то что это не номерной ивент, в карде будет полно ярких и топовых представителей лиги, в том числе и российских.

Так, возглавит турнир бывший доминирующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, которому предстоит поединок с пятым номером рейтинга уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым. Перед ними выступят два ярчайших ударника лиги – Шара Буллет и Майкл Пейдж. Помимо этого, в Саудовской Аравии проведёт бой бывший претендент на временный титул чемпиона в тяжёлом весе и один из самых опасных панчеров UFC Сергей Павлович, который разделит клетку с Жаирзиньо Розенстрайком.

На турнире бойцы не будут получать проценты с продажи платных трансляций, так как в этот вечер не будет титульных поединков, при этом некоторые всё равно получат солидный гонорар. В первую очередь это касается Исраэля Адесаньи. Иззи давно сделал себе имя, и даже три поражения в четырёх последних поединках не влияют на его репутацию – он по-прежнему занимает высокую вторую строчку в рейтинге и является одним из самых высокооплачиваемых бойцов лиги. Обязательный гонорар Адесаньи составляет $ 1 млн, то есть при любых раскладах Иззи уходит из клетки минимум с этой суммой. Плюс бонусы от спонсоров, от лиги, а ещё в последних четырёх поединках Исраэль дрался за титул, значит, получал и проценты с продажи платных трансляций. В итоге, за два поединка с Алексом Перейрой Иззи заработал $ 5 млн, за бой с Шоном Стриклендом — $ 3,5 млн, с Дрикусом дю Плесси – $ 2,5 млн (больше чемпиона). За поединок в Саудовской Аравии Исраэль, конечно, заработает меньше, но, кажется, одним базовым гонораром дело не обойдётся – шейхи явно захотят отблагодарить главную звезду турнира за участие. Поэтому, вполне можно предположить, что Адесанья получит в районе $ 1,5-2 млн, что вполне неплохо для нетитульного боя с пятым номером рейтинга.

Гонорары остальных бойцов, конечно, будут сильно меньше, чем у Иззи. Никто из участников карда ещё не был чемпионом и не сделал себе такое имя, как Адесанья, поэтому и жалование у них ниже, несмотря на высокие позиции в рейтинге. Нассурдин Имавов за свои выступления в UFC получает кратно меньше, чем его соперник.

Начинал француз российского происхождения с обычной для новичков ставки в $ 20 тыс. за выход, за последующие бои фиксированный гонорар был больше. Однако при этом Имавов, занимающий высокое пятое место в рейтинге, ещё ни разу не получал больше $ 500 тыс., а за последний бой с Бренданом Алленом выплаты составили скромные $ 200 тыс. Но, конечно, статусность предстоящего соперника и место проведения боя говорят о том, что гонорар Нассурдина на ближайшем турнире будет для него рекордным и вполне может приблизиться к $ 1 млн, в зависимости от исхода поединка.

Нассурдин Имавов Фото: Getty Images

Гонорары Шары Буллета растут в геометрической прогрессии, как и его популярность. За бой с Антонио Троколи, например, он заработал около $ 100 тыс., а за поединки с Михалом Олексейчуком и Арменом Петросяном уже по $ 200 тыс. Шарабутдина «кормят» в том числе и бонусы за выступления вечера, которые он продолжает собирать, и практически нет сомнений, что бой Шары с Майклом Пейджем тоже будет отмечен бонусом.

Контракт его соперника, экс-звезды Bellator, особо не раскрывается, гонорары Венома за два первых боя в UFC нигде не фигурируют. Видимо, Дана Уайт подписал с Пейджем эксклюзивный контракт, подробности которого держатся в тайне. Но если учитывать опыт перехода других звёзд Bellator в UFC, не стоит ожидать, что там какие-то астрономические суммы. Майкл Чендлер, например, за первые два боя в промоушене Даны Уайта, один из которых был титульным, не получил в сумме даже $ 1 млн. Поэтому вряд ли и Веном зарабатывает кратно больше, тем более что Майкл даже не становился чемпионом Bellator, в отличие от того же Чендлера.

Гонорары одного из самых известных российских бойцов в UFC Сергея Павловича тоже не сильно выделяются среди всех остальных участников карда. Самым прибыльным в карьере Сергея стал бой с Томом Аспиналлом, который продлился чуть больше минуты: за то поражение Павлович получил около $ 800 тыс., потому что поединок был титульным, хоть и за временный пояс. В остальном же Сергей получает, как и все другие рейтинговые бойцы: например, за последний бой с Александром Волковым он заработал порядка $ 250 тыс. – недалеко ушёл от того же Шары Буллета. Ну и гонорары его соперника приблизительно такие же – Жаирзиньо даже в лучшие годы не выделялся в финансовом плане. Так что, стоит предположить, что подобные суммы бойцы получат и за предстоящий очный бой.

Но при этом не стоит забывать, что турнир проходит в Саудовской Аравии, где, как известно, щедро платят бойцам. Вполне возможно, что те, кто выступит ярко и впечатлит шейхов, могут получить приятный бонус – так что нас наверняка ожидают интересные противостояния.