Второй заход Пельменя на пояс в лиге Уайта! Россиянин отомстит чемпиону за подлость?

30 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт громкий турнир Power Slap 11. Он вызывает особый интерес фанатов из России. А всё потому, что в главном событии вечера выступит наш соотечественник – Василий Камоцкий. Пельмень делает второй заход на титул. Он проведёт реванш с Безумным гавайцем Лэйном Вирнсом. Первый поединок состоялся в октябре прошлого года и завершился вничью. Чемпион с огромным трудом сохранил пояс на своём плече. Но теперь россиянин решительно настроен покорить вершину – завоевать титул в лиге Даны Уайта.

Стоит отметить, что Василий – одна из главных звёзд во всей лиге. Достаточно просто вспомнить, как Камоцкий дебютировал в Power Slap. Случилось это летом прошлого года. С ходу на пути Пельменя оказался крепкий оппонент – Камил Марусащ. Именно он и должен был проверить россиянина на прочность. Но поединок получился слишком лёгким для Василия. Камоцкий первой же пощёчиной в лиге наглядно продемонстрировал, за что Дана Уайт пригласил его в промоушен. Пельмень атаковал настолько мощно, что Марусащ не выдержал. Поляк моментально потерял сознание и рухнул на пол. Его пришлось ловить и моментально передавать в руки медицинских работников, настолько жёсткой получилась пощёчина.

Пельменя очень быстро вывели на титульный поединок с Безумным гавайцем. А сама встреча получилась максимально спорной. Россиянин выглядел очень убедительно, выдерживал все удары оппонента, а сам наносил жёсткие пощёчины. Более того, Вирнс прибегал к «читерству», пытался уклоняться от атак и перекрываться плечом. Правилами такое запрещено, поэтому Камоцкий получал возможность «перебить». Но нужно понимать, что повторные пощёчины уже не несли такой же мощи. И складывалось ощущение, что судьи просто обязаны принять сторону нашего соотечественника.

Василий Камоцкий – Лэйн Вирнс (первый бой) Фото: powerslap.com

К сожалению, получилось иначе. Рефери вынесли странный вердикт — 49-46, 47-47, 47-47, что привело к ничьей большинством судейских голосов. Василий был очень сильно расстроен, поскольку понимал, что подобрался к победе буквально вплотную. А особенно показательным фактом было то, что один из судей посчитал преимущество Камоцкого практически тотальным. В итоге россиянин потребовал незамедлительный реванш. Видимо, Дана также видел, что вердикт рефери был не совсем справедливым. Поэтому лига приняла решение организовать Пельменю и Безумному гавайцу вторую встречу.

Нет никаких сомнений, что Василий проделал работу над ошибками. А главное — российский богатырь будет закладываться исключительно на нокаут. Первый поединок подарил горький опыт – отдавать всё на откуп судьям больше нельзя. Даже при ничейном результате пояс вновь останется на плече чемпиона. Поэтому россиянину нужна убедительная победа. Пельмень совершенно точно выйдет обозлённым и максимально мотивированным.