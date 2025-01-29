Три любимых удара Шары. Разбираем уникальный стиль Буллета

1 февраля в Саудовской Аравии состоится турнир UFC Fight Night 250. В соглавном событии вечера свой пятый бой в промоушене проведёт российский боец Шарабутдин Магомедов, занимающий 14-е место в рейтинге среднего веса. Его соперником станет экс-звезда Bellator Майкл Пейдж.

Этот поединок приковывает колоссальное внимание, матчмейкеры не зря поместили его на второе по важности место. Но, кажется, бой Шары и Венома вполне может затмить и главный поединок турнира. Магомедов молниеносно освоился в лучшей лиге мира, хотя ещё за два года до дебюта в UFC выступал… в поп-ММА. Теперь же россиянин с неординарной внешностью и уникальным стилем – один из главных проспектов промоушена.

Конечно, Шара Буллет не просто так оказался в лучшей лиге мира. В профессиональных ММА он дебютировал в 2017 году, провёл четыре боя в Китае, после чего начал выступать в российских лигах – AMC Fight Nights и RCC. Там Магомедов прошёлся катком по топам. Например, в RCC он перебил местных звёзд Михаила Рагозина и Сергея Мартынова. Ну а в октябре 2023 года Шара дебютировал в UFC, успел провести четыре боя, во всех одержал победы и забрал три бонуса – настоящий ураган.

Несмотря на то что Магомедов – уроженец Дагестана, в детстве он выбирал между футболом и боксом, а не борьбой. Выбор пал на бокс, впоследствии Шарабутдин переключился на кикбоксинг, а затем и на тайский бокс. Именно последние два боевых искусства и сформировали яркий стиль Шары Буллета. Уже по выступлениям Магомедова в России было понятно, что он – ударник высокого уровня. Пересмотрите бои Шары в RCC с довольно крепкими, по нашим меркам, соперниками – и увидите, насколько Буллет был хорош. Его ударная техника напоминает даже больше тхэквондо, чем тот же кикбоксинг: во время поединков Шара выбрасывает колоссальное количество различных атак – это и сайд-кики, и фронт-кики, и вертушки, и, конечно, лоу-кики. Но, кажется, больше всего из ударов ногами Буллет любит использовать именно сайд-кик: им он и одновременно сдерживает соперника на удобной дистанции, и постоянно сбивает атаки оппонента, и сам наносит урон.

Антонио Троколи — Шарабутдин Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

База тайского бокса не прошла даром, стиль Магомедова предполагает частые удары коленями, особенно Шара любит использовать их в прыжке, причём делает это и эффективно, и эффектно. Эти же колени летят в соперника в клинче – в этом положении Шара особо опасен, он крепко зажимает оппонента в тиски и начинает выбрасывать колени – как по корпусу, так и в голову.

Михал Олексейчук — Шарабутдин Магомедов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Из клинча Шарабутдин любит работать и локтями – тоже часть стиля тайского бокса. Причём локти иногда залетают с сериями ударов на руках, когда Буллет уже прорывается на ближнюю дистанцию. Но отдельным и, наверное, самым любимым ударом в арсенале Магомедова является бэкфист. Его он использует в каждом поединке едва ли не чаще самого Александра Шлеменко, и делает это крайне эффективно. Причём бэкфист у Магомедова может быть частью комбинации, особенно после ударов ногами, когда Шара оказывается вполоборота к сопернику – тут же Шарабутдин проворачивается и выкидывает вслед бэкфист. А может быть и отдельным ударом, как, например, было в последнем поединке с Арменом Петросяном. Шара «накормил» соперника сайд-киками и под видом ещё одного такого же удара внезапно закрутился в бэкфист – в двойной. Если на первый Армен ещё среагировал, то от второго рухнул как подкошенный. Этот нокаут вызвал восторг как у комментаторов, так и у многих экспертов и любителей единоборств, а Шара после боя поспешил запатентовать свой удар.

«Дана Уайт, я пришёл за моим золотом. Когда я записался на тайский бокс, это был любимый приём [бэкфист] моего брата Махача. Я перенял его у него, всегда его тренировал, но не получалось реализовать в бою, теперь получилось. Теперь это мой удар, я его запатентовал!» — сказал Шарабутдин в интервью после боя.

Каждый поединок Шары в UFC вызывает огромный ажиотаж, хотя российский боец только-только попал в рейтинг среднего веса. Впереди у Магомедова непростой вызов в лице Майкла Пейджа, который не менее изобретателен в ударной технике. Победа поможет Шаре закрепиться в топе дивизиона и претендовать на более серьёзные бои – кажется, и Дана Уайт впечатлён Буллетом и готов продвигать его. Осталось выдать очередное яркое выступление – и Магомедову это по силам.