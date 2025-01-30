«Нужно закрыть эту дверь». Ментальные проблемы Бивола ушли с поражением?

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Но теперь Бивол приложит все силы, чтобы отомстить за поражение, повесить чемпионские пояса именно на своё плечо. Дмитрий подходил к предыдущему поединку с целой россыпью проблем, а также подвешенным ментальным состоянием. Но теперь, видимо, россиянин решительно заряжен на реванш с соотечественником, подходит к нему с совершенно иным настроением.

К первому поединку Бивол действительно готовился в сложнейших условиях. Он подходил с целым ворохом проблем. Не будем сильно вдаваться в подробности личной жизни Дмитрия. Но бывшая супруга попыталась сделать всё, чтобы сбить боксёра с пути. Она активно шумела в социальных сетях и медиа, постоянно высказывалась крайне негативно в адрес Бивола. Летели обвинения и угрозы. Безусловно, Дмитрий – настоящий профессионал, который пытался максимально дистанцироваться от лишних разговоров и ругани в такой ответственный момент. Но совершенно точно ситуация сказалась на ментальном состоянии спортсмена. После поражения экс-жена бойца успокоилась, перестала активно появляться на публике и оказывать давление. Видимо, поражение всё-таки сыграло свою роль.

Второй важный момент – отсутствие нокаутов. На протяжении долгого времени россиянин не мог победить досрочно. Первой жертвой после долгой паузы стал Малик Зинад. Но его вряд ли можно было считать показательной оппозицией, слишком уж низкого уровня был соперник. И на этом фоне соперников неизбежно сравнивали. Бетербиев – идеальная машина, у которого была безупречная статистика нокаутов. И Бивол, который долго не мог добиться финиша. Но поражение получилось довольно спорным, случилось лишь большинством судейских голосов. А главное, БТР потерял безупречный рекорд нокаутов. Дмитрий наглядно увидел, что может нейтрализовать ударную мощь соотечественника. И во втором поединке это может сыграть свою важную роль.

Дмитрий Бивол Фото: Al Bello/Getty Images

Третий важный фактор – «нолик» самого Бивола. Многие чемпионы становились заложниками своего безупречного рекорда. Они боялись рисковать, посколько держались за наследие. Бивол также не проигрывал. До встречи с Бетербиевым. А теперь просто обязан обозлиться. Свой «нолик» он уже потерял. И высказался об этом довольно красноречиво: «Мне не нравится слышать «бывший чемпион мира» или «экс-чемпион мира». Не нравится слышать, что у меня одно поражение. Мне это не нравится, но я не могу об этом думать. У меня просто нет на это времени. Мне это не нравится, но я хочу двигаться вперёд. Всё уже произошло. Нужно закрыть эту дверь».

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Биволу действительно пора закрывать за собой все двери. Дальше – важнейший момент карьеры, который может полностью определить будущее в профессиональном ринге. Победа откроет новые возможности, а также новых соперников. Возможно, парни и вовсе захотят провести ещё один поединок. А в Саудовской Аравии совершенно точно не откажутся от такой трилогии. Но второе поражение подряд может сильно сказаться на шансах Дмитрия вновь стать чемпионом мира. Обратного пути у Бивола нет.