От Конора отказались даже свои. Хьюз «кинул» Макгрегора и братался с Хабибом

25 января в Дубае, ОАЭ, на «Кока-Кола Арене» прошёл большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера стал титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнулся с ирландцем Полом Хьюзом. Россиянин забрал победу большинством судейских голосов.

Стоит отметить, что поединок очень мощно подогревался как противостояние Ирландии и Дагестана. Взаимный обмен «любезностями» зачастую выходил за рамки. Поэтому казалось, что после боя в октагоне могут вспыхнуть страсти. Но всё прошло на удивление дружелюбно. Усман и Пол выражали друг другу респект. А затем молодой ирландец даже побратался с Хабибом.

Возможно, Хьюз просто обиделся на старшего товарища – Конора Макгрегора. Боец PFL звал именитого соотечественника на бой, предлагал место в углу. А сам Ноториус моментально заявил, что обязательно посетит турнир… и не приехал. Многие связывают это с присутствием команды Хабиба, другие ссылаются на загруженность именитого ирландца. Факт остаётся фактом, на вторую часть противостояния Дагестана и Ирландии Конор не явился. Поэтому не мог лично послушать, как от него фактически открещиваются. Пол прошептал на ухо Хабибу фразу, которую вряд ли хотел выносить на публику. Но на арене было слишком много камер и микрофонов.

Пол Хьюз ирландский боец PFL «Я не такой, как тот, «другой» парень, я сам по себе. СМИ пытаются нас заставить не уважать друг друга. Но ты знаешь, что я к вам только с уважением».

Естественно, после такого Конор просто вспыхнул. Он прекрасно понял, о каком «другом» парне шла речь. Поэтому реакция не заставила себя долго ждать. Началась словесная перепалка, которую начал именно Макгрегор. Сохранить хладнокровие скандальный ирландец так и не смог: «Убери с себя флаг. Ты ничего не понимаешь, шкет».

Вот только конфликт на этом не угас. Напротив, молодой ирландец не стал молчать, лишь подлив масла в огонь: «Конор, я всегда говорил, что ты великий, и всегда уважал. Но то, что ты делаешь, выпады по поводу моего происхождения, лишь показывает, что у тебя с головой».

Усман Нурмагомедов – Пол Хьюз Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Естественно, в такой перепалке принял участие и сам Хабиб. После знаменитой победы над Конором он не упускает возможности больно «уколоть» обидчика. И реагирует на каждый информационный повод, который происходит с ирландцем. Благо, Ноториус очень часто подставляется, становясь объектом насмешек. Вот и теперь россиянин напомнил обо всех грехах заклятого врага: «Хьюз, ты настоящий ирландец. Не насильник или наркоман, как этот ублюдок».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Francois Nel/Getty Images

Конор слишком сильно пытался привлекать к себе внимание. И, кажется, надоел даже своим. Ирландские бойцы прекрасно понимают, что мнение о них формируется ещё до выхода в октагон. И нравится это далеко не всем. Конечно, некоторые парни с большим удовольствием примеряют на себя роль «второго Конора», старательно подражают и даже теряют индивидуальность. Видимо, Хьюз выбрал другой путь.