«Добрые русские мужики» и бешеная харизма. Почему за Буллета болеют все

1 февраля в Саудовской Аравии состоится масштабный турнир UFC Fight Night 250. В соглавном событии вечера выступит яркий российский боец Шарабутдин Магомедов, которому предстоит поединок против не менее яркого Майкла Пейджа.

Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре 2023 года, за год провёл четыре поединка, во всех одержал победы и забрал три бонуса – согласитесь, статистика впечатляет? Магомедов залетел в топ-15 среднего дивизиона и теперь проведёт бой во втором по значимости событии такого масштабного турнира. Шара обошёл даже Сергея Павловича, который выступит у Буллета на разогреве – и это тоже о многом говорит.

Имя: Шарабутдин Магомедов

Шарабутдин Магомедов Прозвище: Буллет

Буллет Дата рождения: 16 мая 1994 года

16 мая 1994 года Место рождения: Махачкала, Россия

Махачкала, Россия Рост: 187 см

187 см Вес: 84 кг

84 кг Размах рук: 185 см

185 см Весовая категория: средняя

средняя Место в рейтинге UFC: 14-е

14-е Рекорд: 15-0

15-0 Команда: GOR MMA

Прежде всего – о том, что Шара нравится руководству промоушена и в нём видят потенциальную звезду лиги. Дана Уайт неоднократно выражал симпатию к Магомедову, да и то, что россиянин получает поединок в таком карде, да ещё и в соглавном событии, это подтверждает. Плюс Шару грамотно ведут, в соперники не дают борцов, которые потенциально могли бы «залежать» россиянина – такое мы уже видели в карьерном пути Алекса Перейры.

Даже стороннего зрителя Шара притягивает в первую очередь своей нестандартной внешностью. В UFC он сформировал себе образ пирата (из-за травмы глаза, которую получил в одном из поединков) и продолжает его продвигать: то говорит, что ему нужно золото Даны Уайта, то намекает на абордаж, то появляется в бандане. Плюсом к этому добавляется бешеная харизма, которой Магомедов притягивает к себе внимание.

Не менее важно, что Шара умеет максимально грамотно продвигать себя. Не сказать, что он активный пользователь социальных сетей, но в то же время часто делает совместный контент, например, с Ниной Драмой – главной журналисткой UFC. Помимо продвижения, Магомедов тепло взаимодействует с аудиторией лично. В отличие от других выходцев из Дагестана, Шара после боя много и долго благодарит фанатов за поддержку, а фишка с «добрыми русскими мужиками», которых он упомянул после одного из своих поединков, стала его коронным номером.

«Просто экспромтом вышло. Упоминал разные народы, кто за меня болеет, а русских не упомянул. Хотя очень много за меня русских болеет. И пишут мне постоянно, мне очень приятно это. Реально они, смотришь, могут в ресторане сидеть, так болеть за меня, что мало кто за меня болеет. Даже в самой Махачкале могут так не болеть, как они болеют. Мне очень приятна их поддержка, и будем, как один целый кулак, все народы идти вперёд и побеждать своих оппонентов», — приводил слова Магомедова Sport24.

Шарабутдин Магомедов Фото: Danny Perez/ZUMA/ТАСС

Магомедов не использует трэш-ток в обыкновенном его понимании, не нападает на соперников в интернете, как это любят делать другие бойцы. Но при этом за словом в карман не полезет.

«Майкл, я слышал, ты сказал, что я буду истекать кровью в нашем бою 1 февраля. Да, буду весь в крови. Только в твоей!» — ответил Магомедов Пейджу на своей странице в социальной сети.

В меру скромный и уважительный, с доброй улыбкой и при этом напористый и жёсткий в нужных моментах – Шара создал идеальный образ, у которого нет хейтеров. Его любят комментаторы и эксперты UFC, Буллет влюбил в себя даже американскую публику, что для иностранца задача нетривиальная. Шару любят все: накануне турнира Шарабутдин тепло встретился с Криштиану Роналду и получил от него именную футболку «Аль-Насра» — кажется, популярность российского бойца вышла на какой-то запредельный уровень.

Шарабутдин Магомедов Фото: Из личного архива Шарабутдина Магомедова

Это особенно удивительно, с учётом того, что Магомедов действительно очень простой в хорошем смысле парень. Он родом из самой обычной семьи, не козыряет заработанными деньгами, не рассказывает о личной жизни — просто делает свою работу как за пределами октагона, так и в нём. А в клетке Буллет просто нереально хорош.

Удивительно, но уроженец Дагестана не особо силён в борьбе и совсем в неё не идёт, если только это не инициатива соперника. При этом в стойке Буллет неудержим. База тайского бокса и кикбоксинга даёт о себе знать: постоянная работа ногами, разнообразные эффектные и эффективные кики, колени в прыжке, локти в клинче. Шара закатывает в клетке настоящее зрелище, и, конечно, это ценят и фанаты, и руководство лиги.

Магомедов – действительно уникальный боец. Ещё меньше трёх лет назад он выступал в российских поп-ММА, а сейчас вовсю покоряет UFC, влюбляя в себя всё больше аудитории. В предстоящие выходные ему предстоит непростой поединок с другим ярким ударником Майклом Пейджем, победа над которым может приблизить Шару к заветной цели – золоту Даны Уайта, то есть к чемпионскому поясу.

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