Не спешите списывать Павловича. Время для чемпионства Десантника ещё наступит

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. После небольшой паузы в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу.

Наш соотечественник совсем недавно считался одним из главных топов дивизиона, шёл максимально уверенно. Но в итоге столкнулся с огромными проблемами. Сначала проиграл Тому Аспиналлу, причём разгромно – нокаутом в первом раунде. А затем не справился с соотечественником Александром Волковым. После этого многие успели списать россиянина, выбросить его из чемпионской гонки. Но есть уверенность, что Десантник ещё покажет себя.

Имя: Сергей Павлович.

Сергей Павлович. Дата рождения: 13 мая 1992 года.

13 мая 1992 года. Место рождения: Орловский, Россия.

Орловский, Россия. Рост: 191 см.

191 см. Размах рук: 213 см.

213 см. Рекорд: 18-3.

18-3. Весовая категория: тяжёлая.

тяжёлая. Место в дивизионе: 4-е

4-е Команда: Eagles MMA.

Eagles MMA. Прозвище: Десантник.

Сергея рано списывать со счетов. Россиянину всего лишь 32 года. Тяжеловесы считаются «долгожителями» в плане единоборств. И часто раскрываются именно к этому возрасту. Нужно понимать, что совсем скоро дивизион претерпит серьёзнейшие изменения. Достаточно посмотреть на то, сколько остальным топам. За скобки стоит отнести разве что Тома Аспиналла, который моложе Павловича всего на год. А об остальных не стоит и говорить. Джону Джонсу – 37, Стипе Миочичу – 42. И даже Александру Волкову уже 36 лет! Конечно, есть ещё 34-летний Сириль Ган. Но его последние результаты вряд ли предполагают реальную борьбу за чемпионский пояс. И когда ветераны завершат карьеру, Павлович совершенно точно будет в топе.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Оба поражения Сергея, которые хоть и случились подряд, можно объяснить. Сначала россиянин столкнувшись с таким же опасным ударником, решил принять рубку. Говоря откровенно, там всё мог решить один точный панч. К сожалению, нанёс его именно Аспиналл. Но Десантник проделал работу над ошибками, огромное количество раз прокрутил в голове ту минуту. Поэтому в реванше, и в этом практически нет сомнений, он будет придерживаться совершенно другой тактики. Немного сложнее с проваленным боем с Волковым. Там на первый план вышло то, что Александр прекрасно понимал, как именно действует Павлович. Поэтому закономерно не позволил ему пустить в ход «колотушки».

Достаточно просто посмотреть на статистику, которая получилась максимально красноречивой. От Сергея пришлось всего 46 ударов, а точность составила всего лишь 34%. На этом фоне перевес Александра выглядел тотальным – 83 (52%). А единственная попытка тейкдауна от Павловича успехом не увенчалась. Но может ли кто-то противопоставить россиянину такую же манеру? Стоит отметить, что в дивизионе преимущественно «рубаки». И к сильным грэпплерам можно отнести разве что Джонса и Аспиналла. Первый совсем скоро завершит карьеру. А вот со вторым и придётся бороться за заветный пояс. И в прямом, и в переносном виде слова.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Ещё один важный момент – Сергею нужно поработать над собой в ментальном плане. До боя с Волковым он выглядел неуязвимой и хладнокровной глыбой. Но после поражения от Драго внезапно удивил всех. Причём с отрицательной стороны. Россиянин вспылил и чуть не устроил потасовку с соотечественником. Есть уверенность, что парни уже закрыли все вопросы, отпустили ситуацию. Однако факт остаётся фактом – Павлович вспылил, не смог сдержать эмоций. И в ключевой момент это может сыграть негативную роль, помешать дотянуться до пояса. Главное, чтобы Сергей сделал правильные выводы.

Конечно, ситуация у Сергея – тяжёлая. Он находится в подвешенном состоянии, просто обязан перезагрузиться и показать совершенно другой уровень. А главное — все прекрасно понимают, что россиянин способен это сделать. Бой с Розенстрайком – первый шаг к исправлению ситуации. И уверенная победа позволит говорить о возвращении в титульную гонку. Пусть и очень аккуратно.