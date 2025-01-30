Пельмень переехал Безумного гавайца в реванше! Камоцкий — новый чемпион Power Slap

В Саудовской Аравии завершился масштабный турнир от Лиги пощёчин Даны Уайта — Power Slap 11. Особый интерес вызывало главное событие вечера, в котором в титульном реванше в тяжёлом весе сошлись обладатель пояса Безумный гаваец Лэйн Вирнс и звезда отечественных пощёчин Пельмень Василий Камоцкий.

В американскую лигу Василий залетел вихрем. В дебюте он с первой же пощёчины вырубил поляка Камила Марусаща и стал настоящей звездой промоушена.

«Я думаю, что это пока мой лучший удар. Лучше у меня не получалось. В Красноярске были неплохие удары, но люди после этого вставали, а после этого удара соперник пару минут прямо лежал», — отметил Камоцкий после победы над поляком.

Причём Дана Уайт настолько впечатлился российским Пельменем, что дал ему титульный шанс уже во втором поединке. И не прогадал.

Три месяца назад Камоцкий и Вирнс провели все пять чемпионских раундов, причём Василий дважды перебивал свои попытки из-за того, что чемпион нарушал правила. Казалось, что россиянин одержит победу: никто из спортсменов не сумел отправить оппонента в нокдаун, при этом с чемпиона снимали баллы за нарушения при защите. Однако судейский вердикт вызвал недоумение: 49-46, 47-47, 47-47 — большинством судейских голосов была зафиксирована ничья, и пояс остался у Вирнса.

Конечно, Пельмень сильно негодовал после боя и не сдерживал эмоций, ведь титул был практически в руках. Не понял решения судей и Дана Уайт, который тоже посчитал, что победа должна была достаться россиянину. Поэтому президент лиги принял решение о незамедлительном реванше, который организовали в Саудовской Аравии. Две главных звезды промоушена снова оказались друг напротив друга.

Гаваец, как и в первом поединке, выиграл жеребьёвку и бил первым. Вирнс выбил беруши из ушей Василия, но Пельмень выстоял и завёлся. Камоцкий ответил серьёзно, чемпион пошатнулся, но остался на ногах, исполнив свой фирменный жест — мол, такие удары он ест на завтрак.

Второй удар у чемпиона получился слабым, россиянин даже не поморщился, кинув в ответ сопернику пару слов. Второй удар Пельменя тоже не вызвал реакции у чемпиона, хотя Василий пытался обратить внимание судей, что Вирнс нарушил правила. Судьи встали на сторону россиянина и дали ему перебить, но и повторный удар чемпион выдержал, хотя удар Василия был серьёзным.

Василий «Пельмень» Камоцкий Фото: powerslap.com

Третий удар от гавайца получился плотным, но Василий и бровью не повёл, спародировав после него фирменный жест соперника. Ответ россиянина был куда более плотным, пошатнулся чемпион, но с трудом выстоял: видно было, что Лэйну тяжело.

Четвёртый удар вновь не получился у чемпиона, Василий легко принял его, ещё раз сыграв на публику. Удар ещё и пришёлся в шею, что запрещено правилами, и россиянину дали больше времени на восстановление. Камоцкий воспользовался этим временем, выдохнул, но, как и у соперника, четвёртый удар получился не лучшим.

Заключительный удар чемпиона вновь ничем не удивил Пельменя, Василий выстоял и улыбнулся. В ответ Камоцкий пробил мощно, после чего бойцы громко обменялись любезностями — эмоции лились через край.

Василий надел российский флаг после боя и ждал объявления результатов. 50-44, 50-44, 48-46 — Василий Камоцкий одержал уверенную победу, взял убедительный реванш и стал новым чемпионом Power Slap. После боя Пельмень едва сдержал слёзы и заявил, что теперь он самый сильный человек в пощёчинах.