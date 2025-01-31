«Ночь чемпионов IBA»: Гаджимагомедов отомстит Мчуну за соотечественников? LIVE

31 января в Москве пройдёт очередной турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA». Главным событием ивента станет поединок в бриджервейте между непобеждённым россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и боксёром из ЮАР Табисо Мчуну.

Гаджимагомедов — серебряный призёр Олимпиады-2020 и чемпион мира в бриджервейте по версии WBA. Мчуну уже дважды подбирался к титулу в первом тяжёлом весе, но терпел неудачи. Зато Табисо в своей карьере уже побеждал россиян — Дениса Лебедева и Евгения Тищенко.

В соглавном событии турнира Артём Сусленков должен встретиться с конголезцем Джеком Муловайи в бою за титул чемпиона Европы по версии IBF в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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