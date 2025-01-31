«Ночь чемпионов IBA»: Гаджимагомедов отомстит Мчуну за соотечественников? LIVE

31 января в Москве пройдёт очередной турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA». Главным событием ивента станет поединок в бриджервейте между непобеждённым россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и боксёром из ЮАР Табисо Мчуну.
Гаджимагомедов — серебряный призёр Олимпиады-2020 и чемпион мира в бриджервейте по версии WBA. Мчуну уже дважды подбирался к титулу в первом тяжёлом весе, но терпел неудачи. Зато Табисо в своей карьере уже побеждал россиян — Дениса Лебедева и Евгения Тищенко.
В соглавном событии турнира Артём Сусленков должен встретиться с конголезцем Джеком Муловайи в бою за титул чемпиона Европы по версии IBF в полутяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🔮 Бижамов дал прогноз на предстоящий бой Гаджимагомедова и Мчуну
Финалист чемпионата мира и Европы Джамбулат Бижамов дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова против экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну.
«Могу пожелать Муслиму Гаджимагомедову только удачи. Мы проходили подготовку вместе. Уверен, он выдаст очередной яркий бой и победит. Соперник – крепкий физически, левша. Это всегда неудобно для боксёров. А разницу в антропометрии в боксе каждый может использовать по-своему», — передаёт слова Бижамова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть турнир с главным боем Гаджимагомедов – Мчуну
Посмотреть трансляцию турнира «Ночь чемпионов IBA» можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
😕 Северин: думаю, Мчуну победит Гаджимагомедова
Российский боксёр Александр Северин дал прогноз на поединок действующего чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова с экс-претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе африканцем Табисо Мчуну, который побеждал Дениса Лебедева.
«Думаю, что Табисио Мчуну выиграет Муслима Гаджимагомедова, но болеть буду за россиянина. Мчуну очень хорошо подстраивается под наших ребят и приезжает в другую сторону не для того, чтобы отбывать номер — об этом говорят его победы над Денисом Лебедевым и Евгением Тищенко. Поэтому Муслиму точно придётся непросто, и нужно выдать максимум в день боя», — сказал Северин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира с главным боем Гаджимагомедов — Мчуну
Боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA» пройдет 31 января в Москве. Начало турнира в 19:30 по московскому времени.
🤔 Мышев: горький опыт других россиян поможет Гаджимагомедову в бою с Мчуну
Бывший чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев поделился ожиданиями от поединка между Муслимом Гаджимагомедовым и Табисо Мчуну, который состоится на турнире «Ночь чемпионов IBA» 31 января в Москве.
«Интересный соперник для Муслима Гаджимагомедова в лице Табисо Мчуну, но почему-то есть внутренняя уверенность в убедительной победе Муслима. Не думаю, что это будет досрочная победа, но преимущество на стороне Гаджимагомедова окажется явным. Мне кажется, что тот горький опыт российских боксёров в боях с Мчуну сильно поможет Муслиму и его тренерскому штабу разобрать своего соперника», — сказал Мышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира с главным боем Гаджимагомедов – Мчуну
Муслим Гаджимагомедов (5-0, Россия) – Табисо Мчуну (23-7, ЮАР);
Артем Сусленков (11-0, Россия) – Джек Муловайи (15-3-1, Конго);
Дмитрий Захаров (1-0, Россия) – Саиджамшит Жафаров (3-1, Узбекистан);
Артур Нагапетян (2-0, Россия) – Самуэль Кармона (13-2, Испания);
Ангелина Лукас (11-1, Казахстан) – Айисат Ориоми (7-0, Нигерия);
Руслан Белоусов (4-0, Россия) – Габриэль Сантисима (8-0-1, Филиппины);
Тамерлан Оздоев (1-0, Россия) – Мухамед Оумароу (3-0, Камерун).