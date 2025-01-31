Стрельба по зайцам забыта. Гаджимагомедов — главная надежда российского бокса?

Сегодня, 31 января, непобеждённый российский боксёр и чемпион WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов проведёт очередной поединок в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Его соперником станет опытный экс-претендент на пояс в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну.

Ещё несколько лет назад Гаджимагомедов для многих был звездой странного видео, в котором он пытался из внедорожника подстрелить зайца. Тогда это вызвало недовольство действиями спортсмена, даже привлекалась полиция, и все быстро забыли, что несколькими месяцами ранее Муслим добрался до финала Олимпиады в Токио, где проиграл кубинцу Хулио Сесару ла Крусу. Тогда российский боксёр заявил, что у него нет желания носить серебряную медаль, и подчеркнул, что продолжает мечтать об олимпийском золоте.

В силу политических причин мечта Гаджимагомедова, скорее всего, не воплотится в жизнь, но это нисколько не помешало ему превратиться в классного боксёра. После той самой Олимпиады Муслим успел выиграть и чемпионат мира, и чемпионат Европы, подтвердив свой высочайший класс на любительском ринге, и параллельно развивал карьеру в профессионалах. Гаджимагомедов и сам отмечал, что хотел бы продолжать выступать и в любительских соревнованиях.

Дебют в профи состоялся в 2021 году, тогда Муслим нокаутировал Дейбиса Беррокаля, а спустя два года россиянин уже плотно занялся карьерой на профессиональном ринге. Очень кстати пришлось появление новой весовой категории — бриджервейта (до 101,6 кг). По сути, это прослойка между первым тяжёлым весом и супертяжами. Пока этот дивизион есть только в WBC и WBA. После победы над Акани Фузи и разгрома Артура Манна с двумя нокдаунами Гаджимагомедов вышел на титульный бой. Помог счастливый случай — Евгений Тищенко лишился пояса, и Муслиму назначили поединок за вакантный титул с китайцем Чжан Чжаосинем.

Там Гаджимагомедов «сводил в школу» соперника, заставив рефери остановить избиение после четырёх раундов. В итоге полноценный титул чемпиона мира в профессионалах всего за четыре боя! Более того, в июле Муслим уже успел провести защиту пояса, одержав очень уверенную победу над обязательным претендентом Леоном Хартом.

Муслим Гаджимагомедов Фото: Getty Images

Теперь впереди у россиянина ещё один очень серьёзный вызов в лице Табисо Мчуну из ЮАР. Африканский боксёр уже не первый раз будет боксировать в России, он приезжал дважды и побеждал Дениса Лебедева и Евгения Тищенко. И в целом Мчуну смело можно назвать самым опасным соперником в карьере Гаджимагомедова. К тому же это боксёр с именем. Табисо уже дважды подбирался к титулу и проигрывал, причём во второй раз это было довольно спорное поражение от Илунги Макабу. В своё время Лебедев недооценил южноафриканца и поплатился — Муслиму критически важно не повторить ошибок соотечественника.

В случае победы у Гаджимагомедова отличные перспективы в своей весовой категории. Есть даже возможность взять реванш за финал Олимпиады у Хулио Сесара ла Круса. Сейчас Муслим заслуженно носит звание одной из главных надежд российского бокса. Конечно же, если мы берём в расчёт новое поколение. Однако надо понимать, что для превращения в полноценную звезду Муслиму не стоит застревать в бриджервейте, который признают не все организации и не все болельщики. Можно, конечно, дождаться Деонтея Уайлдера, которого активно зазывают спуститься из супертяжей, но, кроме него, больших имён в дивизионе нет.

Деонтей Уайлдер

Идеальный вариант для Муслима — в будущем либо подняться в супертяжёлый вес, либо, что куда более вероятно, спуститься в первый тяжёлый, который сейчас переживает не лучшие времена. Впрочем, сейчас первоочередная задача Гаджимагомедова — уверенно пройти Мчуну и заявить о готовности биться с топами.