«Хуже уже не будет». Как Шара Буллет повредил глаз и почему травма ему не мешает

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC – Fight Night 250. В соглавном поединке турнира выступит Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

Россиянин стремительно продвигается по рейтингу и мечтает о чемпионском поясе UFC. И это при том, что у Шары огромные проблемы с правым глазом. Изначально даже говорили, что Буллет так и не сможет дебютировать в лучшей лиге на планете, поскольку просто не пройдёт медицинскую комиссию. Но всё обошлось. Наш соотечественник ворвался в промоушен Даны Уайта и проходится по нему буквально вихрем.

Проблемы Шары со здоровьем начались в далёком 2016 году. Он травмировал глаз, причём даже не понял, в какой момент: на тренировке или в бою. А затем повёл себя халатно. Буллет решил не обращаться к врачам, а вместо этого продолжил давать себе серьёзнейшие нагрузки. Он не останавливал тренировочный процесс, выступал в плотнейшем графике. В итоге зрение стало падать, а Магомедов списывал проблему на спазм глаза. И только после того, как стало совсем тяжело, Шара обратился к медикам. Они и сообщили Буллету страшную новость – отслоилась сетчатка глаза.

Шара Буллет российский боец UFC «Я халатно отнёсся к проблеме и поздно обратился к врачам, продолжая выступать и убеждая себя, что все пройдёт. Прилично денег лечение отняло. Я тогда был на попечении у родителей. В сложную ситуацию попал — два года не тренировался, не дрался. Всю мою карьеру можно разделить на «до» и «после». Но после травмы я собрался с мыслями, друзья в меня верили, и всё получилось».

Процесс лечения действительно получился долгим и болезненным. Но, к счастью, глаз всё-таки получилось спасти. В определённый момент даже у медиков были опасения, что Шара навсегда лишится возможности видеть правым глазом. И всё же зрение удалось сохранить. Сам Буллет рассказывает, что различает силуэты, поэтому травма не мешает ему во время поединков: «Я вижу правым глазом, боям это не мешает. Хуже уже не будет. Я вижу всё чётко, не переживайте. Соперники пытаются бить справа, но это им не помогает»

Шара Буллет Фото: Getty Images

Само же лечение россиянин вспоминает крайне редко. Шара пережил жуткие моменты, действительно оказался в тяжелейшей ситуации. Восемь (!) операций измучили Буллета. А перед ними Магомедов ужасно нервничал и переживал. Он смотрел на видео и панически боялся укола в глаз: «Они его протыкают с двух‑трёх сторон. Один прокол – это камера, а два других – что‑то откачать, закачать. У меня было много разных этапов, глаз помучили конкретно».

Шара – не первый боец с такой проблемой. У Буллета есть классный пример для подражания. Майкл Биспинг в 2013 году провёл сложнейший бой с Витором Белфортом. От полученных ударов американец отправился в нокаут. А главное, после атаки в висок у Майкла случилось отслоение сетчатки. Спасти зрение не удалось – Биспинг с тех пор не видит правым глазом. Более того, он носит специальный протез, что позволило на одном из подкастов буквально вытащить его из глазницы. Говоря откровенно, зрелище получилось жутковатым.

Майкл Биспинг Фото: Getty Images

Майкл продолжил драться. Причём не мог этого делать по медицинским показателям. Но каждый раз обманывал Атлетическую комиссию: «Я думал, что мне крышка, когда врачи закрыли бы левый глаз и попросили бы сказать, сколько они показывают пальцев. У меня был безумный стресс. Я придумал с тренером такую фишку. Когда мне закрывали глаз и показывали один палец, он кашлял, два пальца – зевал. И так далее. Но если быть честным, доктора ничего такого не делали. Они спрашивали: «Ты видишь этим глазом?», а я отвечал: «Да». И они говорили, что всё хорошо».

В итоге Биспинг продолжил выступать в UFC под угрозой полной потери зрения. И в 2016 году всё-таки добился своей мечты – стал обладателем чемпионского пояса. Победа над Люком Рокхолдом позволила завоевать титул, который Майкл успел ещё и один раз успешно защитить. Каждый раз Биспинг ставил на кон своё здоровье. И перед турниром UFC в Саудовской Аравии он встретился с Шарой, чтобы оказать ему свою поддержку. А Буллет отметил, что именно Биспинг стал тем самым человеком, который мотивировал россиянина после травмы.

«Майкл Биспинг стал большой мотивацией для меня. После всех операций на глаз, которые я прошёл, я не знал больше человека, который бы дальше продолжал и выступал в UFC с такой же проблемой. Меня всегда мучил вопрос: смогу ли я продолжать свою карьеру? И Майкл Биспинг на моих глазах доказал это. Это послужило для меня большим сигналом. Хотя мои близкие меня уговаривали, говорили: «Биспинг получает большие гонорары, его риск стоит этого». Но я ни на что не посмотрел, и с тех пор я провёл больше 30 профессиональных поединков, не говоря уже о любителях. Я себя комфортно чувствую, не жалуюсь», — сказал Шара в интервью Кевину Айолу.

Теперь всё будет зависеть от самого Шары. Он вполне может повторить весь путь Биспинга – вплоть до чемпионского пояса. Но для этого очень важно не сбавлять оборотов. Предстоящий поединок с Пейджем – очередная классная проверка на прочность.