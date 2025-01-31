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Бой Шара Буллет — Майкл Пейдж, 1 февраля 2025 — прямая онлайн трансляция, бой Павлович — Розенстрайк, UFC Fight Night 250, лайв

UFC Fight Night 250: Павлович перезагружает карьеру, Буллет несётся к титульнику. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 250
Комментарии
Турнир в Саудовской Аравии собрал ярких парней из России.

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион и звезда промоушена Исраэль Адесанья, соперником которого станет Нассурдин Имавов, представляющий Францию.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Нассурдин Имавов

В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Кроме того, в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов и Шамиль Газиев. Их соперниками станут Винисиус Оливейра и Томас Петерсен соответственно.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Саид Нурмагомедов
Не началось
Винисиус Оливейра
UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шамиль Газиев — Томас Петерсен
01 февраля 2025, суббота. 18:40 МСК
Шамиль Газиев
Не началось
Томас Петерсен

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

У Буллета есть идеальный пример для подражания в UFC:
«Хуже уже не будет». Как Шара Буллет повредил глаз и почему травма ему не мешает
«Хуже уже не будет». Как Шара Буллет повредил глаз и почему травма ему не мешает

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 250 Дата и время турнира UFC Fight Night 250 Полный кард турнира UFC Fight Night 250
Live Сергей Сорокин

🔝 Адесанья назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, прояснив момент с Хабибом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился мнением о величайших бойцах смешанных единоборств в истории этого вида спорта.

«Я назову Деметриуса Джонсона, Андерсона Силву, Джона Джонса, Конора Макгрегора из-за того влияния, которое он оказал на этот спорт. Также я отмечу Жоржа Сен-Пьера. Что насчёт Хабиба? Он, конечно, тоже один из величайших», — приводит слова Адесаньи Give me Sport.

21:50 Сергей Сорокин

🦁 Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Шары Буллета и Майкла Пейджа

«Прогресс у Шары неплохой, идёт на серии из побед. Молодец, выигрывает. Но все соперники были удобными. Никто не боролся, даже не пытался. Все хотели драться в стойке. Принимали бой в его стихии. Закономерно он побеждал. Сейчас бой будет проходить в его стихии, но соперник – другого калибра. Известный боец с большим опытом. И он, я считаю, из всех вариантов является самым неудобным. Это делает его самым опасным», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

21:42 Сергей Сорокин

☝️ Роган назвал причину, почему Махачев и другие бойцы из Дагестана доминируют в UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о доминировании в смешанных единоборствах (ММА) россиянина Ислама Махачева и других бойцов из Дагестана.

«Полагаю, религиозные убеждения помогают добиваться успеха. Думаю, это один из ключей к успеху дагестанских бойцов в UFC. Они настолько религиозны и набожны. Это помогает им поддерживать дисциплину. В результате они вообще не отклоняются от намеченного пути. Благодаря этому они продолжают побеждать», — сказал Роган в своём подкасте.

21:32 Сергей Сорокин

🔮 Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена UFC между его соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«Думаю, что с карьерой Павловича ничего особенного не происходит. Он и заходил в UFC не с победы. Проиграл он только топам. Ничего критичного и болезненного. Я считаю, что у него всё только начинается. Розенстрайк – опасный соперник. Большой, сильно бьющий, духовитый. Определённую опасность несёт в себе любой представитель этого дивизиона. Думаю, всё равно будет досрочная победа Сергея», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

21:20 Сергей Сорокин

💪 Сергей Павлович провёл битву взглядов с Жаирзиньо Розенстрайком

Фото: Скриншот из трансляции

21:10 Сергей Сорокин

🙈 Шара Буллет провёл битву взглядов с Майклом Пейджем

21:03 Сергей Сорокин

🔥 Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с Нассурдином Имавовым

21:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 250

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

21:02 Сергей Сорокин

😱 Шара Буллет ответил, кто победит в титульном реванше между дю Плесси и Стриклендом

Популярный и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил, кто победит в реванше между чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

«Мне плевать на то, кто победит. Я могу дать каждому из них отличный бой. Но чувствую, что в этот раз победит Стрикленд», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Bloody Elbow.

21:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля 2025 года. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск.

21:01 Сергей Сорокин

👀 Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с Александром Волковым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с соотечественником и бывшим спарринг-партнёром Александром Волковым.

«[Поражения] Это часть жизни — у каждого из нас бывают взлёты и падения. Самое важное — это вернуться в спортзал, учиться на своих ошибках, совершенствоваться, тренироваться и становиться сильнее. Будь то победа или поражение, следующий день — это возможность начать всё сначала. Это как перевернуть страницу и двигаться вперёд. Мы не можем зацикливаться на прошлом, независимо от того, был ли это успех или неудача. Мы должны смотреть в будущее и продолжать идти вперёд», — приводит слова Павловича пресс-служба UFC.

21:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 250

  • Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
  • Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
  • Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
  • Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
  • Мухаммад Наимов — Каан Офли;
  • Шамиль Газиев — Томас Питерсен;
  • Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
  • Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
  • Фарес Зиам — Майк Дэвис;
  • Жасмин Ясудавичус — Майра Буэно Силва;
  • Богдан Град — Лукас Александер;
  • Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.
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