UFC Fight Night 250: Павлович перезагружает карьеру, Буллет несётся к титульнику. LIVE

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион и звезда промоушена Исраэль Адесанья, соперником которого станет Нассурдин Имавов, представляющий Францию.

В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

Кроме того, в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу.

Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов и Шамиль Газиев. Их соперниками станут Винисиус Оливейра и Томас Петерсен соответственно.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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