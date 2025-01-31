UFC Fight Night 250: Павлович перезагружает карьеру, Буллет несётся к титульнику. LIVE

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион и звезда промоушена Исраэль Адесанья, соперником которого станет Нассурдин Имавов, представляющий Францию.
В соглавном поединке турнира Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.
Кроме того, в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу.
Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов и Шамиль Газиев. Их соперниками станут Винисиус Оливейра и Томас Петерсен соответственно.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🔝 Адесанья назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА, прояснив момент с Хабибом
Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился мнением о величайших бойцах смешанных единоборств в истории этого вида спорта.
«Я назову Деметриуса Джонсона, Андерсона Силву, Джона Джонса, Конора Макгрегора из-за того влияния, которое он оказал на этот спорт. Также я отмечу Жоржа Сен-Пьера. Что насчёт Хабиба? Он, конечно, тоже один из величайших», — приводит слова Адесаньи Give me Sport.
🦁 Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Шары Буллета и Майкла Пейджа
«Прогресс у Шары неплохой, идёт на серии из побед. Молодец, выигрывает. Но все соперники были удобными. Никто не боролся, даже не пытался. Все хотели драться в стойке. Принимали бой в его стихии. Закономерно он побеждал. Сейчас бой будет проходить в его стихии, но соперник – другого калибра. Известный боец с большим опытом. И он, я считаю, из всех вариантов является самым неудобным. Это делает его самым опасным», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
☝️ Роган назвал причину, почему Махачев и другие бойцы из Дагестана доминируют в UFC
Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о доминировании в смешанных единоборствах (ММА) россиянина Ислама Махачева и других бойцов из Дагестана.
«Полагаю, религиозные убеждения помогают добиваться успеха. Думаю, это один из ключей к успеху дагестанских бойцов в UFC. Они настолько религиозны и набожны. Это помогает им поддерживать дисциплину. В результате они вообще не отклоняются от намеченного пути. Благодаря этому они продолжают побеждать», — сказал Роган в своём подкасте.
🔮 Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка
Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена UFC между его соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.
«Думаю, что с карьерой Павловича ничего особенного не происходит. Он и заходил в UFC не с победы. Проиграл он только топам. Ничего критичного и болезненного. Я считаю, что у него всё только начинается. Розенстрайк – опасный соперник. Большой, сильно бьющий, духовитый. Определённую опасность несёт в себе любой представитель этого дивизиона. Думаю, всё равно будет досрочная победа Сергея», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
💪 Сергей Павлович провёл битву взглядов с Жаирзиньо Розенстрайком
Фото: Скриншот из трансляции
🙈 Шара Буллет провёл битву взглядов с Майклом Пейджем
🔥 Исраэль Адесанья провёл дуэль взглядов с Нассурдином Имавовым
Где смотреть турнир UFC Fight Night 250
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😱 Шара Буллет ответил, кто победит в титульном реванше между дю Плесси и Стриклендом
Популярный и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил, кто победит в реванше между чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.
«Мне плевать на то, кто победит. Я могу дать каждому из них отличный бой. Но чувствую, что в этот раз победит Стрикленд», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC Fight Night 250
Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля 2025 года. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск.
👀 Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с Александром Волковым
Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович ответил, что он думает насчёт поражения в бою с соотечественником и бывшим спарринг-партнёром Александром Волковым.
«[Поражения] Это часть жизни — у каждого из нас бывают взлёты и падения. Самое важное — это вернуться в спортзал, учиться на своих ошибках, совершенствоваться, тренироваться и становиться сильнее. Будь то победа или поражение, следующий день — это возможность начать всё сначала. Это как перевернуть страницу и двигаться вперёд. Мы не можем зацикливаться на прошлом, независимо от того, был ли это успех или неудача. Мы должны смотреть в будущее и продолжать идти вперёд», — приводит слова Павловича пресс-служба UFC.
Полный кард турнира UFC Fight Night 250
- Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
- Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
- Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
- Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
- Мухаммад Наимов — Каан Офли;
- Шамиль Газиев — Томас Питерсен;
- Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
- Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
- Фарес Зиам — Майк Дэвис;
- Жасмин Ясудавичус — Майра Буэно Силва;
- Богдан Град — Лукас Александер;
- Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.