Шара Буллет — суперзвезда UFC. Но в среднем весе сейчас нереально стать чемпионом

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC – Fight Night 250. В соглавном поединке турнира выступит Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном.

Россиянин стремительно продвигается по рейтингу и мечтает о чемпионском поясе UFC. Вот только сейчас он выступает в самом опасном и интересном дивизионе. Поэтому завоевать титул практически невозможно, слишком уж высока конкуренция. А приход новых лиц в средний вес лишь повышает градус рубки за пояс.

Прямо сейчас дивизион изобилует супертопами. Чемпионом не так давно стал Дрикус дю Плесси. И завоевал свой пояс абсолютно по праву. Профессиональный рекорд южноафриканца – 22-2. Но самое главное – он просто великолепно выступает в UFC. Боец выдал в лучшей лиге на планете серию из восьми побед (шесть из них – забрал досрочно). А на пятки ему наступает Шон Стрикленд. Американец (29-6) после победы над Пауло Костой вновь получил титульный шанс. Противостояние с дю Плесси вполне может перерасти в полноценную трилогию.

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Следом – целая череда ярких лиц. Рано списывать со счетов Исраэля Адесанью (24-4). Иззи, конечно, проиграл дважды подряд. Но при этом в среднем весе он на ведущих ролях с 2019 (!) года. Постоянные титульные шансы, триумфальные поединки и защиты сделали из него суперзвезду UFC. А ещё Адесанья смог «уложить» на канвас даже грозного Алекса Перейру, который после этого начал колотить всех налево и направо. На предстоящем турнире его соперником станет Нассурдин Имавов (15-4) – пятый номер рейтинга. И он также подобрался вплотную к тому, чтобы стать претендентом. Поражение от Стрикленда и бой с Крисом Кёртисом, который остался без результата, перезагрузили Русского снайпера. Он выдал серию из трёх побед, показав свой высочайший уровень.

А дальше – парни, которые совсем недавно столкнулись в очном противостоянии. Шикарно ворвался в средний вес Хамзат Чимаев (14-0). Борз сначала победил решением большинства судей Камару Усмана, а потом в первом же раунде сокрушил Роберта Уиттакера (26-8). И именно с Чимаевым связывают надежды на появление доминирующего дивизиона в среднем весе. А Жнец даже после поражения не отходит далеко от титульной гонки. Всё потому, что он стабильно сносит ярких представителей дивизиона – Марвина Веттори, Пауло Косту, Икрама Алискерова. А значит, свой шанс Уиттакер ещё получит.

Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер Фото: Altaf Qadri/AP/ТАСС

И даже это ещё не всё! Есть ещё крутой Боевой ботаник – Кайо Борральо с рекордом 17-1 (1). Бразилец уверенно приближается к титульному шансу, поскольку в UFC пока абсолютно безупречен. Две победы в Претендентской серии, семь – в лучшей лиге на планете. Кроме того, Кайо уже успел снести с пути очень сильных оппонентов. Не смогли ничего сделать Гаджи Омаргаджиев, Армен Петросян, Абусупьян Магомедов. Поэтому Борральо вполне способен стать главной звездой дивизиона в самое ближайшее время.

Конечно, Шарабутдин – крутой боец. Он уже стал суперзвездой своего веса, выглядит интересно и выдаёт фантастические поединки. Но слишком уж жёсткой выглядит конкуренция в дивизионе. Да и чемпионы меняются очень быстро. Но от этого средний вес лишь привлекает к себе запредельное внимание. На фоне застоя в остальных дивизионах зрители получают настоящую отдушину. Хочется верить, что лишним в ней Буллет совершенно точно не окажется.

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