Не в то время, не в том месте. Почему Пейдж не стал вторым Силвой

1 февраля в Саудовской Аравии пройдёт турнир UFC Fight Night 250. Одним из самых интригующих поединков ивента станет битва Шарабутдина Магомедова (он же — Шара Буллет) и Майкла Пейджа. Пожалуй, россиянин получил одновременно самого опасного и интересного соперника. И это большой тест, потому что британец вполне может устроить тяжёлую ночь Пирату и даже лишить чистого рекорда.

Имя: Майкл Джером Пейдж

Майкл Джером Пейдж Дата рождения: 7 апреля 1987 года

7 апреля 1987 года Место рождения: Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания Рост: 191 см

191 см Размах рук: 201 см

201 см Рекорд: 22-3

22-3 Весовая категория: полусредняя

полусредняя Место в дивизионе: 15-е

15-е Команда: London Shootfighters

London Shootfighters Прозвище: Веном, MVP

Широкую известность Майкл получил, выступая под эгидой Bellator. Туда он попал лишь в 2013 году, проведя всего три поединка в профессиональных ММА. При этом Веному тогда уже было почти 26 лет, то есть по меркам единоборств он уже был довольно зрелым спортсменом. Зато дебют удался на славу — Пейдж за 10 секунд снёс Райана Сандерса. Параллельно британец бился в индийском Super Fight League и тоже оформлял вирусные нокауты. С 2014-го Веном выступал только в Bellator, превратившись там в одну из главных звёзд лиги и любимца руководителей промоушена.

Майкл Пейдж Фото: Danny Perez/Zuma/ТАСС

Именно такая лояльность местных боссов в чём-то оказала медвежью услугу бойцу. Он попал в максимально тепличную среду — зачастую у него были соперники, мягко говоря, среднего уровня. Например, Руди Бирс с рекордом 16-12 на момент боя или Чарли Онтиверос (6-3). Боями с такой оппозицией Веном заработал немало хейтеров, которые налепили на британца ярлык «мешкобоя». Но нельзя было отрицать, что Пейдж дрался очень ярко, а его вызывающее поведение не оставляло равнодушным — заставляло часть людей фанатеть от его выходок, а другая часть ждала того, кто остановит кривляния британца.

Людей, которые были лояльны к Майклу, было всё же больше, и тот же Дана Уайт ещё в те годы рассчитывал забрать Пейджа в UFC, но тот получал отличные деньги в Bellator и уходить с насиженного места не собирался. Ещё один плюс для Майкла был в том, что промоушен не мешал ему параллельно выступать в боксе. А он отплачивал вирусными нокаутами — Евангелиста Сантос, например, заработал перелом черепа от удара Венома коленом. В Bellator Пейдж был кем-то вроде Макгрегора — человеком, который тащит имидж лиги за счёт яркого стиля, умения устроить шоу и имиджа.

«Я не просто так называю Bellator своим домом. Они дают людям, выступающим у них, индивидуальность, чего явно не хватает в других организациях. Если бы мне не было позволено делать некоторые вещи, то я не был бы так рад пребыванию в Bellator и, скорее всего, уже покинул бы этот промоушен. Я счастлив выступать здесь и не хочу ничего менять», — объяснял Пейдж в 2018 году.

Быть звездой промоушена Майклу не помешало и поражение нокаутом от Дугласа Лимы. Бразилец стал первым, кто остановил британца, и Пейджа сразу же отодвинули от больших боёв, дав возможность размяться на бойцах уровнем пониже. Через 2,5 года Майкл реваншировал поражение, правда, победил Лиму лишь раздельным решением в спорном бою. А уже в следующем поединке проиграл Логану Сторли, не сумев завоевать временный пояс Bellator. К слову, тогда Сторли за победу «залёживанием» раскритиковал босс промоушена Скотт Кокер, которого явно расстроило поражение любимчика.

Майкл Пейдж Фото: Getty Images

К тому времени Пейдж уже успел заявить о желании перейти в UFC: «Когда я только начал заниматься ММА, единственной причиной было желание перейти в UFC. Очевидно, что это до сих пор одно из крупнейших шоу. Когда я начинал, все, кто попадал в ММА, ставили цель перейти в UFC. Большинство продолжает делать так. Я доволен своим положением в Bellator. Наслаждаюсь своим успехом, но однозначно чувствую, что на каком-то этапе мне надо прикоснуться к UFC и проверить себя. Я думаю об этом в будущем, но не знаю когда, потому что у меня есть контракт с Bellator и цели, которые я должен здесь покорить».

Теперь эта мечта исполнена, но тем не менее ощущение недосказанности в карьере Венома было и остаётся. Потенциал Пейджа был действительно гигантским. Ярчайший ударник с уникальным стилем, с потрясающим чувством дистанции и мощным ударом. Из такого материала можно сделать звезду на годы вперёд. Стиль Майкла напоминает молодого Андерсона Силву. Только Паука, в отличие от него, не растили на слабой оппозиции, а за нолик в графе поражений он перестал держаться после третьего профессионального боя.

Силва пришёл в UFC с хорошим бэкграундом и сразу бился за статус претендента на пояс с Крисом Либёном. Ну а дальше была мощнейшая серия, в ходе которой Андерсон просто сносил всех претендентов без разбору, будь то Рич Франклин, Дэн Хендерсон или Демиан Майя с Витором Белфортом. К оппозиции вопросов не было, Силве порой давали монстров, но он сам на этих соперниках превращался в ещё более опасного монстра. Ровно до тех пор, пока Крис Уайдман не наказал Паука за расхлябанный стиль.

Андерсон Силва Фото: Getty Images

А вот Майклу Пейджу же не повезло оказаться в Bellator, где так боялись разрушить хайп вокруг своей звезды, что были готовы подбирать ему слабых соперников, чтобы Веном просто становился звездой хайлайтов. У британца был шанс стать новой версией Андерсона Силвы, но он разменял его на тёплое место без ощутимой конкуренции.

При всём этом Пейдж — классный боец. Просто с другим развитием карьеры он мог сейчас быть звездой совсем иного уровня. На мощный потенциал британца прозрачно намекает и сам факт попадания в UFC в 36 лет. Как правило, Дана Уайт не любит подписывать тех, кому за 30, но он отлично понимал, что может ему дать Веном — большая фан-база плюс он почти гарантирует зрелищные бои. И всё же очень жаль, что Пейдж не попал в UFC 10 лет назад. Тогда вопросов «а что если?» в его карьере могло бы и не быть.