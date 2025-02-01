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Шара Буллет — Майкл Пейдж, бой Шара Буллет — Майкл Пейдж, Шарабутдин Магомедов, Майкл Пейдж, UFC Fight Night 250

Не пропустите бой Шары и Пейджа! Поединка лучше в 2025 году может и не быть
Яхья Гасанов
Шарабутдин «Буллет» Магомедов — Майкл Пейдж
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Зрелище ожидается покруче некоторых фильмов.

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250, который наполнен отличными поединками, в том числе с участием бойцов из России. Но особое внимание будет приковано к бою Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа. Для любителей ММА это довольно яркая вывеска, потому что встречаются не просто два ударника, а очень яркие и креативные бойцы, способные на двоих закатить шикарное зрелище.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Безусловно, нередко бывает так, что встреча двух ударников превращается в скучное фехтование, но, как правило, ни Шара Буллет, ни Веном не стремятся сушить бои, а идут целенаправленно за возможностями нанести сопернику урон. Так что этот поединок пропускать никак нельзя.

На счету Шары всего четыре боя в UFC, но он уже показал разнообразие в арсенале: пытался нокаутировать Бруно Силву из положения лёжа, продемонстрировал миру двойной бэкфист, которым финишировал Армена Петросяна, потягался на руках с базовым боксёром Олексейчуком, бросал кики с разворота и разбивал ногами корпус соперникам. Всё это вылилось в три бонуса, один из них — за бой вечера.

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К бою с Пейджем Шара явно готовит что-то новенькое. Он отмечал, что и двойной бэкфист долгое время прятал, просил даже удалять видео, на которые он попадал. Есть все основания ждать и на этот раз чего-то экстраординарного, чего мы не привыкли видеть в октагоне от других бойцов.

К тому же напротив него будет Майкл Пейдж, признанный шоумен в мире смешанных единоборств. Веном всю свою карьеру сочетает яркий стиль с эпатажным поведением в клетке, за счёт чего и стал известным. В коллекции Пейджа масса однопанчевых, так называемых гангстерских нокаутов, которые так нравятся зрителям, он умеет красиво вырубать практически любым ударом, и даже в боях, которые доходили до решений, Майкл демонстрировал высокий уровень ударной техники.

Майкл Пейдж

Майкл Пейдж

Фото: Getty Images

Двойной бэкфист от Шары Пейдж тоже уже оценил и отметил, что бой с Магомедовым может получиться отличным: «Потрясающе красиво, мне очень понравилось. Он определённо уже делал это раньше. Крутой удар. Когда дело доходит до подобных приёмов, я просто никого не боюсь. Готов поспорить, что поймаю его в похожей ситуации. Он запаникует. Уверен, что если Шара зарубится со мной в стойке, то у нас получится исключительный бой».

Помимо уникальных навыков обоих бойцов, они ещё и невероятно харизматичные и обладают огромной фан-базой. Шара Буллет в любом интервью дарит яркие цитаты и обращает всё больше людей в своих болельщиков. Недавно ещё и обзавёлся YouTube-каналом, то есть делает правильные шаги в сторону роста собственной медийности. По числу подписчиков он почти в два раза превосходит Пейджа, но за Майклом британские болельщики, которые всегда горячо поддерживают своего любимца. Да и в других странах Венома любят за стиль.

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В этом бою есть действительно большая интрига. Как говорит Чейл Соннен, ещё ни одна живая душа не преуспела в том, чтобы переиграть Пейджа в ударке, хотя пытались многие. Заканчиваются такие попытки либо борьбой (привет Иану Гарри), либо поражением. Шара вряд ли пойдёт бороться и точно будет настаивать на своём стиле, то есть сыграет в стиле «пан или пропал». И это, несомненно, положительно скажется на зрелищности поединка.

Не пропускайте бой Венома и Шары Буллета, это потенциальный претендент на «Бой года» и заявка на шоу, которое будет покруче многих фильмов.

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