Борьба не понадобилась. Газиев брутальным нокаутом снёс американца

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой турнир UFC Fight Night 250. В рамках предварительного карда состоялся поединок тяжеловесов. Шамиль Газиев встречался с перспективным американцем Томасом Петерсеном.

Газиев подходил к бою с рекордом 2-1 под эгидой UFC и в статусе 14-го номера рейтинга тяжёлой весовой категории. В дебютном поединке в организации Шамиль безжалостно забил крепкого Мартина Будая, но затем не осилил Жаирзиньо Розенстрайка, потерпев первое поражение в карьере и лишившись возможности ярко залететь в рейтинги. После этого Газиев в осторожном стиле переборол Дон'Тэйла Мэйса и вернулся на победную тропу.

Для Петерсена бой с Газиевым был третьим в UFC. Сначала он проиграл Джамалу Погсу, а затем сумел победить Мохаммеда Усмана, младшего брата экс-чемпиона промоушена Камару Усмана. А потенциальная победа над Газиевым могла забросить Петерсена в топ-15.

Шамиль начал бой с пристрелочных джебов, чтобы найти свою дистанцию. Размах рук у уроженца Дагестана был побольше, и он этим успешно пользовался, прессингуя Петерсена и не позволяя ему подходить ближе. Томас отвечал киками, пробовал взрываться и сокращать дистанцию, но регулярно попадал под опасные кроссы Шамиля.

После одного из неплохих попаданий от Газиева Петерсен подключил свой главный козырь — борьбу, за счёт которой он зачастую и побеждает. Тейкдаун получился своевременным, Шамиль его явно не ждал, но быстро поднялся и не позволил себя удерживать у сетки. Уже через несколько секунд Петерсен пошёл на сближение с соперником, за что был наказан точным и чётким правым кроссом в голову. Томас тут же обмяк и свалился на канвас, Газиеву даже не пришлось идти добивать, рефери тут же остановил поединок.

Красивая победа Шамиля, для которой ему даже не потребовалось идти в борьбу. Газиев закрепляется в топ-15 и доказывает, что всё же будет угрозой для многих тяжеловесов. Возможно, со второй попытки поединок с топовым соперником сложится для Шамиля гораздо более удачно.