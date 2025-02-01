Новая версия Павловича. Сергей прагматично разобрался с огромным суринамцем

В Саудовской Аравии проходит масштабный турнир UFC Fight Night 250. В главном карде вечера свой поединок провёл топовый российский тяжеловес Сергей Павлович, в соперниках у него оказался суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк.

Карьера Павловича в UFC до осени 2023 года была практически идеальной. Да, в дебюте он проиграл Алистару Овериму, но затем выдал уникальную серию из шести нокаутов в первых раундах. Сергей вырубал всех своих соперников и выглядел очень мощно и убедительно. Навстречу ему такими же семимильными шагами двигался Том Аспиналл. У британца был точно такой же рекорд в UFC (6-1), более того, все победы были досрочными (пять — в первом раунде). В промоушене решили свести двух топовых бойцов между собой в поединке за временный титул, и британец оформил ещё один нокаут в первом раунде, а Павлович на время выбыл из титульной гонки.

Усугубил положение Сергея поединок с соотечественником Александром Волковым, в котором Драго смотрелся гораздо лучше и забрал победу судейским решением. Два поражения подряд опустили Павловича на четвёртую строчку в рейтинге, и, конечно, теперь россиянину нужно что-то менять и перезапускать свою карьеру.

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/Getty Images

Прервать неудачную серию Сергею предстояло в поединке с мощным Жаирзиньо Розенстрайком. Суринамский Биги Бой выступает в промоушене с 2019 года и передрался, пожалуй, со всеми топами, правда, мало кого из них побеждал. В целом Жаирзиньо, несмотря на свой опыт, идеально подходил Павловичу в качестве соперника. Не слишком изобретательный и тяжёлый Розенстрайк с не самой крепкой челюстью – идеальная мишень для панчей россиянина. Но и шапкозакидательством заниматься не стоило – всё-таки у Жаирзиньо неплохой удар, и, если он попадёт, весь план может провалиться.

Начали поединок бойцы с пристрелки, Розенстрайк несколько раз пробил лоу-кики, Павлович же много финтил и искал нужную дистанцию. Первая же двойка от россиянина потрясла Розенстрайка, но Сергей не стал развивать успех, а спокойно продолжил прессинг. Россиянин по-прежнему много раздёргивал соперника, искал моменты для атак правой рукой, прикармливая соперника джебом. Жаирзиньо практически ничего не делал и был сконцентрирован на том, чтобы не улететь в нокаут. За минуту до конца раунда Павлович поймал соперника на движении и перевёл Розенстрайка в партер, где стал методично разбивать защиту Жаирзиньо, но за суринамца сыграл гонг.

Бой Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк Фото: Chris Unger/Getty Images

Второй раунд вновь начался с финтов от Павловича, много работал Сергей корпусом, раздёргивая соперника, но при этом практически без ударов, что вызывало недовольство публики. Было видно, что напряжены оба бойца, поэтому и активных действий было не так много. На исходе второй минуты Жаирзиньо и Сергей жёстко разменялись в центре октагона, но оба выстояли. Следом россиянин зацепил соперника справа и провёл тейкдаун, оказавшись сверху в партере. Павлович пытался улучшать позицию, но Розенстрайк грамотно вязал россиянина и дотерпел до гонга.

На старте третьего отрезка Павлович хорошо зацепил соперника джебом, на что Розенстрайк ответил своим попаданием. Собственно, россиянин не стал изобретать велосипед, а делал то, что работало. Сергей ещё раз неплохо попал двойкой, после чего из плотного захвата буквально завалил Жаирзиньо в партер. На земле Павлович старался выбрасывать удары, хотя они не были амплитудными и мощными. Тем не менее Сергей уверенно забирал бой, а время работало на него. Лишь в самой концовке раунда Розенстрайк поднялся в стойку, где снова пропустил.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Мы увидели другого Сергея Павловича — прагматичного и с грамотным планом на бой. Россиянин забрал победу единогласным судейским решением — 30-27, 30-27, 30-27.Таким образом, Павлович закрыл два поражения и готов к новым серьёзным вызовам.