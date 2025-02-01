Веном оказался не по зубам. Шара Буллет проиграл впервые в карьере

1 февраля в Саудовской Аравии проходит турнир UFC Fight Night 250. Соглавным событием вечера стал поединок россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, и Майкла Пейджа.

Шара подошёл к этому поединку в статусе рейтингового бойца, он занимает 14-ю строчку в среднем дивизионе. А в последнем поединке Магомедов оформил один из лучших финишей года, нокаутировав Армена Петросяна двойным бэкфистом. Всего же для Шары Буллета это была четвёртая победа под эгидой UFC — до этого российский боец победил Бруно Силву, Антонио Троколи и Михала Олексейчука. А самое главное, Шарабутдин неизменно устраивал яркие бои.

Майкл Пейдж должен был стать самой серьёзной проверкой для навыков Шары в стойке. Британцу 37 лет, но он всё ещё быстр, опасен и может переиграть в стойке практически любого оппонента. В UFC у Венома было всего два боя — победа над Кевином Холландом и поражение в близком поединке с Ианом Гарри, где ирландец быстро отказался от идеи тягаться с Пейджем в ударке. Важный нюанс — ради боя с Шарой Веном поднялся на весовую категорию выше, в которой не выступал уже более 10 лет.

Пейдж начал активнее, проверил дистанцию киком, показал несколько финтов. Шара пробивал лоу-кики, но Майкл бо́льшую часть считывал. Стойка Венома была неудобна для Магомедова, а британец ещё и клинч подключил в середине раунда. Ближе к концу пятиминутки Пейдж дважды опасно атаковал на скачке́, оба раза попал двойками и окончательно «украл» раунд красивой вертушкой.

Во втором отрезке Майкл продолжил раздёргивать Шару, менял стойки и взрывался атаками с наскока. От Магомедова требовали пробивать лоу-кики, но Пейдж очень здорово контролировал дистанцию, легко читал атаки, перемещался, подключал клинч. План Майкла работал намного лучше, а Шара безуспешно пытался разорвать дистанцию. В третьем раунде Пейдж опять продемонстрировал шикарный тайминг, дважды поймав Буллета на контратаках. На каждый заход Шары Веном отвечал своими панчами, даже выбросил опаснейшее летучее колено. На последней минуте у Магомедова наконец-то прошла серия ударов, но он тут же нарвался на прямой удар в ответ. Концовку у Шары забрать тоже не получилось.

За 15 минут Буллет так и не подобрал ключей к неудобному стилю Пейджа, не сработали и кики. Майкл выступил в своём стиле, почти не дал по себе попасть, сам пытался наносить урон и, как следствие, подарил Магомедову первое поражение в профессиональной карьере. В стойке с Веномом тягаться всё ещё не стоит.