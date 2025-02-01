Адесанья больше не топ. Имавов брутально вырубил бывшего чемпиона

В Саудовской Аравии подошёл к концу яркий турнир UFC Fight Night 250. Возглавил бойцовский вечер бывший доминирующий чемпион в среднем весе и один из лучших бойцов промоушена Исраэль Адесанья, который разделил клетку с Нассурдином Имавовым – уроженцем Дагестана, выступающим за Францию.

Иззи – уникальный боец. Он пришёл в смешанные единоборства из кикбоксинга и сумел построить фантастическую карьеру. Адесанья добрался до титула в 2019 году и затем провёл пять успешных защит, фактически зачистив дивизион. Но пришедший за его головой Алекс Перейра спутал Исраэлю все карты: да, у Иззи с Перейрой в ММА счёт 1-1, вот только Перейра перешёл в полутяжёлый вес и сейчас является одним из лучших бойцов P4P, а для Иззи это противостояние не прошло бесследно.

Адесанья проиграл два поединка подряд — Шону Стрикленду и Дрикусу дю Плесси. В последних четырёх боях у Исраэля только одна победа, он побеждал в последний раз почти два года назад. При этом не стоит забывать, что оппозиция у Адесаньи была высочайшая. Только вдумайтесь: в последний раз Иззи дрался не в титульном бою… в феврале 2019 года на UFC 234 против Андерсона Силвы. Шесть лет титульных поединков – мало кто может таким похвастаться.

Теперь бывшему чемпиону пришлось доказывать свою состоятельность в поединке с пятым номером рейтинга Нассурдином Имавовым. 29-летний уроженец Дагестана дебютировал в промоушене в 2020 году, когда Адесанья уже правил в дивизионе. Но спустя пять лет Имавов добрался до одной из самых серьёзных проверок в своей карьере. Да, у Нассурдина был бой с Шоном Стриклендом, который он проиграл судейским решением, но поединок с Адесаньей значил для Имавова больше. Это был отличный шанс не только записать в своё резюме победу над такой звездой, но и максимально приблизить себя к титулу. Нассурдин идёт на серии из трёх побед – с рекордом 7-2 в UFC: когда, если не сейчас, вклиниваться в титульную гонку?

Адесанья начал бой агрессивно, выбросив несколько плотных киков по этажам. Имавов постарался включить прессинг и действовать сериями на руках. Следом Нассурдин провёл попытку тейкдауна и даже бросил Иззи, но Адесанья тут же вернулся в стойку. Исраэль грамотно работал с дистанции, встречал лоу-киками и киками по этажам, Имавов же шёл вперёд, пытался сокращать дистанцию и залетать сериями на руках. Во второй половине раунда Нассурдин несколько раз жёстко потряс Иззи, который хоть и выстоял, но прочувствовал эти удары, а вот с очередным тейкдауном Имавова Адесанья справился. По статистике Иззи заметно перебивал соперника, но атаки Имавова были гораздо более плотными.

И плотность этих атак сработала в начале второго раунда. Нассурдин финтом обманул Иззи и плотно приложился справа через руку, попав точно в челюсть. Бывший чемпион рухнул на сетку, где его тут же настиг Имавов. Серия мощных добивающих ударов — и рефери остановил поединок. Яркая победа Нассурдина Имавова, которая стала для него четвёртой подряд, а Иззи потерпел третье поражение подряд, и, видимо, разговоров о возможной пенсии будет ещё больше.