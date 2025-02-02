Шара Буллет переоценён? Почему россиянин не справился с Пейджем

В Саудовской Аравии завершился турнир UFC Fight Night 250. Одним из самых ожидаемых поединков карда была встреча Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа. На бумаге это столкновение ярких ударников, которые должны устроить зрелищное шоу для всех. Но в этом случае сыграл вариант «оба настолько неудобны друг другу, что бой будет скучноватым». Были острые эпизоды, был нерв, были классные попадания, однако всего этого маловато. Более того, плачевным итогом аккуратной перестрелки стало бесспорное поражение россиянина.

Шара проиграл впервые в карьере вообще, до этого у него было 15 побед кряду, в том числе четыре из них были добыты в UFC, где Магомедов превратился в одну из главных звёзд. Теперь часть болельщиков спишет поражение на то, что раньше Шара бил слабую оппозицию, часть ответит, что Веном был слишком неудобен и силён. Истина, как и всегда, где-то посередине.

Переоценён ли Шара Буллет? Скорее нет, просто серия побед и нокаут двойным бэкфистом перегрела ожидания и болельщиков, и экспертов — на победу Пейджа в букмекерских конторах давали почти «четвёрку», что явно не соответствует уровню британского бойца. Возможно, разговоры о том, что Шара будет фаворитом, частично повлияли и на самого бойца. Сложно представить, что Пейджа могли недооценить перед боем с таким же чистым ударником, но, похоже, что это действительно произошло.

Ещё ни один человек в карьере Майкла не смог перестрелять его в ударке, и со стороны Шары было опрометчиво считать, что он станет первым. Несмотря на возраст (Пейджу уже 37), Веном остаётся очень быстрым, хорошо реагирует, и, судя по всему, Буллет переоценил свои навыки. Тут были два разных уровня в стойке, и это сравнение, к сожалению, не в пользу Шары.

Второй момент — тактика, геймплан. Уже в первом раунде стало ясно, что Веном в стойке слишком хорош для Магомедова. Вопрос был в том, сможет ли подстроиться Шара и найдётся ли в его арсенале план «Б». Возможно, ставка была на лоу-кики (в том числе за счёт них Пейджа в своё время победил Дуглас Лима), но британец быстро считал эти атаки, начал менять стойки и поставил Буллета в тупик. Вместо того чтобы внести коррективы в геймплан бойца, из угла россиянина летели подсказки «ломай его!» и «у него уже нога опухла». А после второй пятиминутки Шаре заявили, что счёт по раундам — 1-1. На секундочку, в тот момент выводили статистку ударов на экран, и в графе «попадания в голову» там были 16-1 в пользу Венома.

Шара банально не смог подстроиться под антропометрию и стиль Венома, но будем откровенны, мало кто вообще это сможет сделать. Поэтому здесь важно было немного отойти от желания дать зрелище и добавить в геймплан больше клинчей, возможно, даже борьбы. Это как минимум могло помочь замедлить Венома, однако команда Шары выбрала другой путь и проиграла. Плюс не забываем, что Пейдж реально очень сложный соперник, к которому тяжело подстраиваться. Буллет от этого не стал плохим ударником. Просто он дошёл до той точки, где нужно расти над собой. Он всё ещё креативный боец с ярким стилем, но если стоит цель добраться до главного золота UFC, то одного таланта здесь точно не хватит.

Важный момент наступает сейчас — Шара должен сделать правильные выводы из поражения и двигаться дальше. Тест в лице Венома он не осилил, однако ничего страшного не произошло. Это хороший боец, который будет конкурентоспособен на уровне топ-15, но вряд ли это предел мечтаний Шары. Нужно поработать над тактикой, над защитой от ударов (эта проблема проглядывалась и в других боях), добавить план «Б» и возвращаться сильнее. При правильном подходе поражение от Пейджа станет ценным уроком для российского бойца.

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