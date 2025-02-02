Бенавидес придёт за Бетербиевым и Биволом. Американец раздавил очередного претендента

В США состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира определялся обязательный претендент на титульный бой в полутяжёлом весе по версиям WBC и WBA между Дэвидом Бенавидесом и Давидом Морреллем. И, соответственно, определялся потенциальный соперник для победителя реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Бенавидес уже давно числится в обойме главных претендентов на титул, причём сразу в двух весовых категориях. Габаритный американский боксёр долгое время выступал во втором среднем весе, где правит Сауль Альварес. Там Дэвид проявлял себя мощно, сносил одного соперника за другим, но никак не мог добраться до Канело. Бенавидес даже завоевал временный титул WBC и успел дважды его защитить, в том числе победив действующего временного чемпиона WBA Калеба Планта.

Но Альварес продолжал игнорировать опасного претендента, защищал пояса против других соперников и всячески избегал Дэвида. Всё это надоело претенденту, и он решил перебраться в полутяжёлый вес. Летом прошлого года Бенавидес разобрался с Александром Гвоздиком и стал временным чемпионом WBC. Но вот незадача: и в этом дивизионе добраться до титула крайне сложно. У Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева был запланирован объединительный бой, после которого было объявлено о реванше. И, чтобы дивизион не простаивал, было принято решение провести поединок между временным чемпионом WBC Бенавидесом и Давидом Морреллем, занимающим первую строчку в рейтинге WBA.

Кубинский боксёр, как и Бенавидес (29-0), имел идеальный рекорд – 11-0. При этом за плечами Моррелля большая любительская карьера, во время которой он становился чемпионом мира среди молодёжи в Санкт-Петербурге. В профессионалах Давид выступает с 2019 года, всю карьеру боксирует в США и выиграл досрочно 9 из 11 боёв. Но с таким соперником, как Бенавидес, Моррелль столкнулся впервые.

Достаточно высокий темп взяли боксёры на старте поединка. Бенавидес традиционно пошёл вперёд, стал обрушивать на соперника серийные атаки, в том числе по корпусу. Моррелль же старался много двигаться, однако эффективность ответных атак Дэвида была куда ниже, чем у соперника: фирменные боковые от Бенавидеса достигали цели, а Моррелль много работал по блоку и воздуху, больше обозначая удары и отгоняя соперника на дистанцию.

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

В целом картина боя стала ясна уже к третьему раунду. Бенавидес постоянно оказывал давление, действуя в силовой манере. Моррелль же много перемещался и отвечал взрывными сериями, активно работал джебом. В третьем отрезке Моррелль неплохо себя проявил, моментами даже забирая инициативу, но в начале четвёртого Бенавидес зажал соперника в углу и начал избиение. Моррелль выстоял и вновь включил хорошую работу ног, присущую всем кубинским боксёрам, несмотря на то что напропускал довольно много – и боковых, и апперкотов.

Давид своим неудобным любительским стилем всё же доставлял Бенавидесу проблем. Американец проигрывал в скорости – и это было главное преимущество кубинца, благодаря которому Моррелль показывал достаточно близкий бой в первой половине. Много движения, много скоростных атак: да, удары кубинца не были такими плотными, как у соперника, но эпизоды он забирал. Бенавидес же старался прорваться на ближнюю дистанцию, пытался зажимать оппонента у канатов и разряжаться сериями хуков и апперкотов.

К середине поединка по статистике выброшенных ударов был паритет (283 на 283), но Бенавидес был гораздо эффективнее в своих атаках – 110 на 70 по донесённым до цели ударам. Собственно, картина поединка не менялась и после экватора боя. Бенавидес шёл вперёд, кубинец «танцевал» и кружил вокруг него, стараясь не застаиваться. Темп начал постепенно снижаться, Моррелль уже не был таким быстрым и подвижным, как на старте поединка, что, конечно, играло на руку Бенавидесу. Возможно, сказывались и удары по корпусу, в которые вкладывался американец. В любом случае преимущество Бенавидеса становилось более очевидным. Затяжной поединок с разменами на ближней куда лучше подходил американцу, хотя и Моррелль пытался отвечать в этих разменах.

Интересно, что по точным удара претендент перебил соперника только во втором раунде, во всех остальных, согласно статистике, побеждал Бенавидес. В 11-м раунде, когда вроде бы ничего не предвещало драмы, началась яркая развязка. Сначала Моррелль поймал Бенавидеса на движении и оформил нокдаун под занавес отрезка. Американец тут же поднялся и бросился в атаку, зажав кубинца у канатов. В пылу борьбы претендент нанёс удар после гонга и команды рефери, за что был оштрафован на балл. Заключительный раунд прошёл в разменах – пожалуй, то, чего ждали зрители все 12 раундов. Каждый хотел забрать концовку, и последний отрезок получился одним из самых ярких за весь поединок.

В итоге претендентский бой прошёл всю дистанцию, но оценки судей были однозначными: 115-111, 115-111, 118-108. Бенавидес, даже побывав в нокдауне, одержал убедительную победу и стал главным претендентом на поединок с победителем реванша Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.