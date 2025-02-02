«Ужасный бой». Разбираем трансформацию Сергея Павловича

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл очередной турнир UFC – Fight Night 250. Одним из главных действующих лиц стал россиянин Сергей Павлович. После двух поражений подряд он вышел на бой с Жаирзиньо Розенстрайком. И Десантник справился с задачей – победил суринамца единогласным решением судей.

Говоря откровенно, способ победы удивил. Все привыкли к тому, что Сергей крушил оппонентов уже в первом раунде. Его поединки редко доходили даже до второй пятиминутки. А тут второй бой подряд добирается до судейского решения. Но это лишь свидетельство того, что Павлович переживает трансформацию. Он меняет стиль ведения поединка, работает над ошибками, допущенными ранее.

О том, что Сергей стал действовать более осторожно, пришлось задуматься уже в первом раунде. В одном из моментов россиянин достал соперника ударом, немного потряс Жаирзиньо. Раньше Павлович без раздумья бросился бы добивать, что и происходило практически во всех поединках. Но теперь Десантник остановился, стал выжидать следующей ошибки. Всё это следствие поражения от Тома Аспиналла. Там россиянин решил принять рубку против опаснейшего ударника. И в итоге отправился в нокаут. Розенстрайк – далеко не подарок. Суринамец шёл на серии из двух побед. И подставляться под его удары совершенно точно не стоило.

Статистически Павлович изменился очень сильно. Сергей перестал избегать ударов, которые не несут в себе того самого нокаутирующего эффекта. Раньше Десантник работал наверняка, доносил именно те атаки, которые должны были отправить соперника на канвас. А теперь выбросил за 15 минут 145 ударов. Отдельно стоит отметить и точность – 70%. На это всё Розенстрайк ответил лишь 23 раза своими атаками (37%). За один поединок в UFC Павлович чуть ли не нанёс больше ударов, чем за все предыдущие. До этого у Сергея было девять боёв. И за них Десантник выбросил 178 атак, которые дошли до оппонентов.

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк Фото: Chris Unger/Getty Images

Сам россиянин рассказал, что сделал ставку на новый стиль совершенно осознанно. Очевидно, что два поражения подряд не могли пройти бесследно. Павлович оказался в сложной ситуации – третья осечка окончательно выбросила бы Сергея из титульной гонки. Поэтому он решил сделать ставку на надёжность: «Сейчас ты начинаешь больше думать головой. Соперники выше классом – думающие ребята. Просто лететь уже не вариант. Уже нужно обыгрывать, думать, включаться. Внутри горело желание, но я постоянно себя тормозил».

Ещё одно новшество минувшего поединка – борьба. О ней долгое время ходили настоящие легенды. Высказывались многие бойцы, которые заявляли, что Сергей накрывает настоящей плитой, не даёт из под себя выбраться. Но в UFC Павлович неизменно делал ставку на стойку. Здесь же провёл два тейкдауна, полностью контролировал соперника на земле. И это – часть плана. Розенстрайк считается одним из самых слабых борцов в дивизионе. Поэтому на канвасе он ожидаемо испытывал огромные проблемы. Но сможет ли россиянин провернуть тот же трюк с Аспиналлом, Александром Волковым, Джоном Джонсом? Большой вопрос.

Любопытно, что в UFC довольно негативно отреагировали на новый стиль Павловича. Все привыкли к тому, что его поединки получаются яркими, динамичными и быстрыми. А теперь фанаты освистали бойцов. Тревожно прозвучала и реплика Даны Уайта на пресс-конференции: «Ужасный бой. Ужасный. Единственный бой вечера, который освистали. Но это не отменяет то, что Сергей может сделать».

Будет любопытно последить за тем, как именно россиянин проведёт следующий поединок в UFC. Конечно, многое будет зависеть от соперника. Но Павловича может насторожить реакция организации. И всё-таки кажется, что если Сергей продолжит гнуть свою линию, то вполне может существенно повысить шансы на чемпионский пояс.