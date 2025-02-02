Возраст не щадит никого. Адесанья закончился как великий боец

1 февраля в Саудовской Аравии прошёл турнир UFC Fight Night 250, главным событием которого стал поединок топовых средневесов. Бывший доминирующий чемпион Исраэль Адесанья впервые с 2018 года выступил не на PPV-турнире и встретился в октагоне с Нассурдином Имавовым.

Адесанья с 2019 года неизменно бился в титульных боях, но два поражения подряд от Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда выбросили Иззи из чемпионской гонки и отправили его тестировать проспекта. И начало боя выдалось для Адесаньи очень хорошим, он здорово разбирал Имавова, уверенно защищался от тейкдаунов и, по сути, лишь раз позволил себя поймать — у Нассурдина прошёл неплохой апперкот. А во втором раунде Имавов показал, как умеет подстраиваться. Снайпер зашёл на ближнюю дистанцию с тем же финтом, что и перед апперкотом, но пробил правый оверхенд и отправил Адесанью в нокдаун, а потом уже уверенно добил у сетки.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

Никто никогда не финишировал Адесанью так быстро. И сейчас, когда Иззи проиграл четыре из пяти последних поединков, самое время задаться вопросом, не закончился ли экс-чемпион? Во всяком случае, на топ-уровне. Каким мы знали Адесанью? Чувствительным контрударником, который за счёт скорости и реакции в сочетании с габаритами переигрывает своих соперников в стойке.

Теперь Исраэль терпит третье кряду поражение. В первом случае это резонно списали на недооценку Шона Стрикленда и крайне неудобный стиль американца, но и там Адесанью поймали и отправили в нокдаун. С Дрикусом дю Плесси в стойке всё было неплохо, однако нынешний чемпион поймал Иззи на ошибке и задушил. А с Имавовым – отличный первый раунд, после которого Адесанья зевнул роковой удар. Да, от одного из лучших и быстрых ударников дивизиона, но, похоже, есть и определённая тенденция.

Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья Фото: Chris Unger/Getty Images

Исраэлю 35 лет, с возрастом он начал терять свои главные козыри, реакция уже совсем не та. Возможно, пиковая версия Адесаньи и не повелась бы на финты Имавова. Плюс однозначно сказывается накопленный урон за все годы выступлений на высоком уровне и в кикбоксинге, и в ММА. Иззи бился очень часто, даже будучи чемпионом, а после поражения от Шона Стрикленда вроде бы взял паузу на восстановление (говорил даже про отдых до 2027 года), но в итоге передумал.

Всё это не могло не сказаться. Как говорил Хабиб Нурмагомедов: «Никто не может быть на одном уровне долгое время. Никто. И однажды кто-нибудь тебя побьёт или что-то произойдёт. Всевышний не наделяет никого силой, реакцией, ментальностью навсегда на одном уровне. Однажды это тебя покинет».

Теперь лучшие качества стали покидать Адесанью. К тому же новое поколение поджимает. Дана Уайт на пресс-конференции отметил разницу в возрасте между Иззи и Имавовым, и заявил, что Нассурдин сейчас на пике. А помимо него, в топах уже сидят Хамзат Чимаев и Кайо Борральо, которые тоже способны доставить много проблем тому же Адесанье.

После эпичного реванша с Алексом Перейрой, который сумел на время разбудить пикового Исраэля, мы уже не видим того Адесанью, который зачищал свой дивизион по второму кругу и не напрягался. Эра величия Иззи прошла, и сейчас самое время для него задуматься о том, что будет дальше. Другой великий средневес Андерсон Силва устроил себе под финиш карьеры серию из девяти поединков, где сумел победить лишь раз. Вряд ли Исраэль хочет это повторить.

«Мне нужно отдохнуть, а потом всё обдумать. Сначала я возьму перерыв на отдых, просто помогу товарищам по команде, которым предстоят поединки, и посмотрю, что получится. Я в любом случае собирался это сделать, но, знаете, теперь вынужден», — сказал Адесанья после поражения от Имавова.

Лучший вариант для Иззи — провести денежный поединок с относительно простым стилистически соперником, победить и уйти с высоко поднятой головой. Никто его не осудит. А устраивать новый титульный забег смысла нет.